Okan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör! 'Bırakın Torrent'i onu alın'

Portekizli teknik adam daha önce de Sporting Lizbon, Olympiakos ve Braga'da da başarıyla görev yapmıştı. Luis Campos'un Başkan Burak Elmas'la yaptığı görüşmede Leonardo Jardim'le ilgili çok olumlu bir referans verdiği belirtiliyor. Genç teknik adam konusundaki kararı ise önümüzdeki dönemde Başkan Burak Elmas verecek.