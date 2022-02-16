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GalatasarayOkan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör! 'Bırakın Torrent'i onu alın'
HaberlerGalatasaray Haberleri Okan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör! 'Bırakın Torrent'i onu alın'
• 16 Şubat 2022 - 11:55 • Son Güncelleme:

Okan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör! 'Bırakın Torrent'i onu alın'

Domenec Torrent'le yol ayrımına gelen Galatasaray'da Okan Buruk, Bülent Korkmaz isimleri ön plana çıksa da Portekizli futbol adamı Luis Campos'un Burak Elmas'a bambaşka bir teknik direktör ismini önerdiği ortaya çıktı.

• 16 Şubat 2022 - 11:55 • Son Güncelleme:
1Okan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör Bırakın Torrenti onu alın
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Mbaye Diagne'nin sözleşmesini fesheden Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkartılmıştı. 14 ay sonra maç kadrosuna giren Omar'ın forma hasreti Göztepe deplasmanında bitecek.

2Okan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör Bırakın Torrenti onu alın

Sacha Boey'den memnun olmayan Torrent, Norveçli sağ beki ilk 11'e koymayı düşünüyor. Omar'a özel program hazırlandı ve deneyimli oyuncu antrenmanlarda hazır görüntü çizerse formayı kapacak.

3Okan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör Bırakın Torrenti onu alın

Galatasaray 'a merakla beklenen 6 numara transferi, Erick Pulgar'ın Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralanmasıyla noktalandı. Buna rağmen Aslan'ın hocası Torrent, iki maçta da Şili'li yıldıza beklenen süreyi vermedi. Özellikle Kayserispor maçında 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun 80 dakika kulübede oturtulması, sadece taraftarların değil, yöneticilerin de tepkisini çekti.

4Okan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör Bırakın Torrenti onu alın

Torrent o günkü kararına gerekçe olarak, Emre Kılınç'ın son anda bağırsak enfeksiyonu geçirmesini ve 3 yerliyi tamamlamak için Taylan'ı 11'e almak zorunda kalmasını göstermişti.

5Okan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör Bırakın Torrenti onu alın

Eleştiriler ise sol bekte Van Aanholt'un yerine Ömer Bayram'ı başlatması halinde, Pulgar'ın ilk 11'de oynamasında bir engel kalmayacağı yönündeydi.

6Okan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör Bırakın Torrenti onu alın

Torrent, Göztepe deplasmanında benzer bir sıkıntıyı yaşamamak üzerine plan yapıyor. Geçen hafta olduğu gibi İspanyol hocanın önceliği, kanatlarda Kerem ve Emre Kılınç'ı kullanmak. Bu durumda Berkan'ın orta sahada oynaması, 3 yerli kuralı için yeterli olacak.

7Okan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör Bırakın Torrenti onu alın

Böylece Pulgar ve Berkan ikilisi orta sahanın merkezinde birlikte görev yapabilecek. Ancak Ömer Bayram sol beke geçerse, aynı kurguda Pulgar - Cicaldau ikilisi de birlikte görev yapabilir. Bu durumda Feghouli yine forvet arkasında başlayabilir. Ekibiyle Göztepe analizine devam eden İspanyol çalıştırıcı, kararını hafta içinde yapacağı denemelere göre verecek.

8Okan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör Bırakın Torrenti onu alın

Fatih Terim'le olaylı bir şekilde yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'da teknik adamlık koltuğuna oturan Domenec Torrent kısa sürede kredisini tüketti. Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı 5 maçtan 3 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılan İspanyol hocanın Galatasaray'daki ömrünün çok uzun olması beklenmiyor.

9Okan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör Bırakın Torrenti onu alın

Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve başlayan Luis Campos'un da Torrent'le ilgili yönetime olumsuz bir rapor verdiği kulislerde konuşuluyordu. Alınan bilgilere göre yeni sezonun planlanması için kolları sıvayan Portekizli futbol adamının aklındaki hoca belli oldu.

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Campos'un Monaco'da 2014-2016 yılları arasında beraber çalıştığı Leonardo Jardim'in ismini Başkan Burak Elmas'a verdiği öğrenildi.

11Okan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör Bırakın Torrenti onu alın

Uzun süredir Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'de mutsuz olduğu konuşulan Portekizli hocanın ayrılığı dün resmileşti. 2014 yılında Campos tarafından Monaco'ya getirilen Leonardo Jardim 4 sezon çok başarılı bir performans sergilemişti. 2016-17 sezonunda Ligue 1'de şampiyonluk kupasını kaldıran 47 yaşındaki hoca Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finali görerek alkış toplamıştı.

12Okan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör Bırakın Torrenti onu alın

Portekizli teknik adam daha önce de Sporting Lizbon, Olympiakos ve Braga'da da başarıyla görev yapmıştı. Luis Campos'un Başkan Burak Elmas'la yaptığı görüşmede Leonardo Jardim'le ilgili çok olumlu bir referans verdiği belirtiliyor. Genç teknik adam konusundaki kararı ise önümüzdeki dönemde Başkan Burak Elmas verecek.

13Okan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör Bırakın Torrenti onu alın

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve başlayan Campos, 2014- 2016 yılları arasında Monaco'da Jardim ile beraber görev yaptı. İkili, Fransız kulübüne adeta altın dönemini yaşattı, çok önemli başarılar elde edildi.

14Okan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör Bırakın Torrenti onu alın

47 yaşındaki Leonardo Jardim önemli bir kariyere sahip. Adını ilk olarak ülkesinin takımı Beire Mar'da duyuran Portekizli teknik adam sırasıyla Braga, Olympiakos, Sporting Lizbon, Monaco ve son olarak Al Hilal'de görev yaptı. Jardim özellikle Monaco'daki peformansıyla dikkatleri çekti. Jardim, Fransız kulübünü Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşımayı başardı.

15Okan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör Bırakın Torrenti onu alın

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