Oğuzhan Koç'tan ' Yılmaz Erdoğan' cevabı: Ayıbımı kapatacağım!

DEMET AKBAĞ'IN DUYGUSAL ANLARI

Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demet Akbağ, "15 yıl aradan sonra sahnede olmak çok güzel. Aslında bu işe iki sene önce niyetlendik, malum pandemi girdi. 'İnsanların dışarıya çıkmaya tereddüt ettiği bir zamanda oyunu çıkarmayalım, biraz daha bekleyelim' dedik. Kısmet 2022 oldu. Hepimiz çok verimli ve eğlenerek çalıştık. Artık gecemiz gündüzümüz karıştı. Çok heyecanlıydık. Seyircimiz çok güzeldi, çok özel misafirlerimiz vardı. Şimdi daha fazla oyun oynayarak hedefimiz turnelere çıkmak" ifadelerini kullanmıştı.