Oğuzhan Koç'tan ' Yılmaz Erdoğan' cevabı: Ayıbımı kapatacağım!
Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ünlü isimleri yıllar sonra bir araya getiren 'Aydınlıkevler' tiyatro oyununun galasında gözler Oğuzhan Koç'u aramıştı. Oğuzhan Koç, Yılmaz Erdoğan'ın 20 yıl sonra yazdığı ilk tiyatro oyununun prömiyerinde yer almaması hakkında konuştu.
Oğuzhan Koç, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir dönerci çıkışı görüntülendi. Abisi ile iftar açtığını söyleyen şarkıcı, “Abim geldi, onunla beraber iftar açmaya geldik, ardından kahve içmeye gideceğiz" dedi.
ALBÜM İÇİN TARİH VERDİ
Basın mensuplarının “Yeni şarkılarınız ne zaman çıkacak?” sorusuna Oğuzhan Koç, “Çok yakında mini bir albümüm çıkacak, mayıs gibi düşünüyoruz" yanıtını verdi.Yoğun bir konser maratonuna giren şarkıcı, “Türkiye’de konser vermediğiniz ve vermek istediğiniz bir yer var mı?” sorusunu, “Ülkenin her ilinde konser verdim, memleketim Erzincan’da konser vermemiştim bir tek, onu da 2-3 ay önce verdik. Bu konuda mütevazi olamayacağım" şeklinde cevapladı.
DEMET ÖZDEMİR SORUSU
14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklif ettiği Demet Özdemir'den 'Evet' yanıtını alan 36 yaşındaki müzisyen, özel hayat sorulması üzerine “Bugün ne güzel sorular sordunuz böyle, teşekkür ederim” diyerek, basın mensuplarına takıldı.
"İLK FIRSATTA GİDECEĞİM"
Bir dönem rol aldığı 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programının genel sanat yönetmeni Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, ‘Aydınlıkevler’ tiyatro oyununun prömiyerine katılmadığı hatırlatılan Koç, “Çok merak ediyorum, ilk fırsatta gideceğim ve ayıbımı kapatacağım” dedi.
ÜNLÜLER YILLAR SONRA BİR ARADA
Yılmaz Erdoğan’ın 20 yıl sonra yazdığı, Demet Akbağ’ın 15 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüğü ‘Aydınlıkevler’ oyununun galasına; Nevra Serezli, Cem Yılmaz, Gökçe Bahadır, Metin Akpınar, Doğa Rutkay, Fatih Terim, Ata Demirer, Belçim Bilgin, Oktay Kaynarca, Behzat Uygur, Burcu Özberk, Ali Sunal, Emre Kınay, Yonca Evcimik, Enis Arıkan ve Eser Yenenler gibi ünlü isimler katılmıştı.
DEMET AKBAĞ'IN DUYGUSAL ANLARI
Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demet Akbağ, "15 yıl aradan sonra sahnede olmak çok güzel. Aslında bu işe iki sene önce niyetlendik, malum pandemi girdi. 'İnsanların dışarıya çıkmaya tereddüt ettiği bir zamanda oyunu çıkarmayalım, biraz daha bekleyelim' dedik. Kısmet 2022 oldu. Hepimiz çok verimli ve eğlenerek çalıştık. Artık gecemiz gündüzümüz karıştı. Çok heyecanlıydık. Seyircimiz çok güzeldi, çok özel misafirlerimiz vardı. Şimdi daha fazla oyun oynayarak hedefimiz turnelere çıkmak" ifadelerini kullanmıştı.
Demet Akbağ'ın boynunda 13 Mart 2019 tarihinde Çeşme’ye seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika'nın kolyesinin olması dikkatlerden kaçmamıştı.
"YAZ KARDEŞİM, KARIM OYNASIN"
Yılmaz Erdoğan'ın oyunu rahmetli Zafer Çika'ya armağan etmesiyle ilgili 62 yaşındaki sanatçı, "Zafer çok uzun zamandır istiyordu. 'Neden beraber bir oyun oynamıyorsunuz? Sen oynamıyorsan yaz kardeşim, karım oynasın' derdi. Bu da ona gitsin" diyerek, duygu dolu anlar yaşadı.