Oğuzhan Koç'tan müstakbel eşi Demet Özdemir'e övgü dolu sözler! 'İlk ve tek hayranı benim'

Muhabirlerin, "Müstakbel eşiniz birçok markanın reklam yüzü. Dijital platformda da marka yüzlerinden bir tanesi. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Koç, "Demet ne yapıyorsa en iyisini yapıyor. Ben de sonuna kadar destekliyorum. İşinin hakkını veriyor. İlk ve tek hayranıyım" diyerek, nişanlısına övgü dolu sözler sarfetti. Düğün tarihlerini daha belirlemediklerini söyleyen ünlü çift, "Tarih kesinleşince sizinle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.