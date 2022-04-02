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MagazinOğuzhan Koç'tan müstakbel eşi Demet Özdemir'e övgü dolu sözler! 'İlk ve tek hayranı benim'
HaberlerMagazin Haberleri Oğuzhan Koç'tan müstakbel eşi Demet Özdemir'e övgü dolu sözler! 'İlk ve tek hayranı benim'
• 02 Nisan 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:

Oğuzhan Koç'tan müstakbel eşi Demet Özdemir'e övgü dolu sözler! 'İlk ve tek hayranı benim'

Geçtiğimiz ay evlilik kararı alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan çiftten Oğuzhan Koç, nişanlısından övgü dolu sözlerle bahsetti. Koç, "İşinin hakkını veriyor. İlk ve tek hayranıyım" dedi.

• 02 Nisan 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
1Oğuzhan Koçtan müstakbel eşi Demet Özdemire övgü dolu sözler İlk ve tek hayranı benim
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Oğuzhan Koç, oyuncu Yağmur Tanrısevsin'le beş yıllık ilişkisi bittikten kısa süre sonra Demet Özdemir ile görüntülenmişti. İlk önce "Aşk yok" diyen ikili, daha sonra birlikteliği kabullenmişti.

2Oğuzhan Koçtan müstakbel eşi Demet Özdemire övgü dolu sözler İlk ve tek hayranı benim

2021 yılını Alaçatı’daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmişti. Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" demişti. Oğuzhan Koç da Instagram’da yaptığı açıklamayla aşk yaşadıklarını doğrulamıştı.

3BİR DAHA ASLA OLMAZ

"BİR DAHA ASLA OLMAZ"

Bir yıldır birlikte olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, aralık ayında âşıklar şehri Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte büyük bir kavga eden çift, "Bir daha asla olmaz" diyerek, ayrı yollara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı.

4Oğuzhan Koçtan müstakbel eşi Demet Özdemire övgü dolu sözler İlk ve tek hayranı benim

Ayrılmalarının ardından 'O Ses Türkiye' yarışmasındaki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Oğuzhan Koç'un finaldeki durgunluğu, hem sunucu Acun Ilıcalı'nın hem de diğer jüri üyelerinin dikkatinden kaçmamıştı.

5BİRAZ HÜZÜNLÜ BİR HAFTA

"BİRAZ HÜZÜNLÜ BİR HAFTA"

Ilıcalı "Seni durgun görüyorum" deyince, Ebru Gündeş de "Mutsuz o mutsuz" ifadelerini kullanmıştı. Oğuzhan Koç ise ısrarlar üzerine "Bu ara böyle. Öyle biraz hüzünlü bir hafta. Hüzünsüz neşe olmaz abi. Hüzenlenelim sonra neşeleniriz" açıklamasını yapmıştı.

6Oğuzhan Koçtan müstakbel eşi Demet Özdemire övgü dolu sözler İlk ve tek hayranı benim

Beyazıt Öztürk "Açılmak istersen dinleriz" esprisi yaparken, Acun Ilıcalı "Yapabileceğimiz bir şey varsa buradayım, seni üzgün görmek istemiyoruz tabii ki" demişti. Diğer jüri üyesi Ebru Gündeş'in "Araya girelim" diyerek, eski aşıkların arasını düzeltmek için göndermede bulunması da 'O Ses Türkiye' finalinde çok konuşulan anlardan olmuştu.

7AYRILIK KISA SÜRDÜ

AYRILIK KISA SÜRDÜ

Ancak ünlü çift, büyük konuşmalarına rağmen kısa sürede barışmıştı. Yakın arkadaşlarının, ikiliyi habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağladığı öğrenilmişti.

8EVLİLİK KARARI ALDILAR

EVLİLİK KARARI ALDILAR

Barışmalarının üzerinden fazla zaman geçmeden Koç, Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e evlenme teklifi etmişti. Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda, 'Dünyadan Uzak' şarkısında Demet Özdemir sevgilisine 'evet' demiş, ikili böylece evlilik kararı almıştı.

9Oğuzhan Koçtan müstakbel eşi Demet Özdemire övgü dolu sözler İlk ve tek hayranı benim

Evlilik teklifinin hemen öncesinde milyonluk araçla sevgilisi Demet Özdemir'i evinden alan Oğuzhan Koç, görüntülendiklerini fark edince, arabasını kenara çekerek muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Özdemir, "Bize azıcık bir sürpriz bıraksaydınız" sözleriyle tatlı bir sitemde bulunmuş; Koç ise "Evet, gerçekten" diyerek, sevgilisine destek vermişti.

10NASIL GEREKİYORSA ÖYLE GİYİNDİK

"NASIL GEREKİYORSA ÖYLE GİYİNDİK"

14 Şubat Sevgililer Günü hatırlatılın Koç, "Herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun, biz çok mutluyuz. Allah herkesi mutlu mesut etsin" açıklamasını yapmıştı. Şarkıcı, "Damat gibi giyinmişsiniz" yorumuna ise, "Nasıl gerekiyorsa öyle giyindik" cevabını vermiş; bu sırada Özdemir, kahkahayı patlatmıştı.

11Oğuzhan Koçtan müstakbel eşi Demet Özdemire övgü dolu sözler İlk ve tek hayranı benim

Neşesi bir hayli yerinde olan güzel oyuncu, ünlü şarkıcının sürpriz evlenme teklifiyle alakalı, "Müsaade ederseniz olacak" ifadelerini kullanmıştı. Aşkları tam gaz devam eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, tüm bunların ardından geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de yer alan bir balıkçıdan çıkarken objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, her şeyin çok güzel gittiğini söyledi.

12YOĞUN BİR DÖNEME GİRİYORUZ

"YOĞUN BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Yoğun bir döneme girdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Baş başa bir yemek yiyelim dedik. Çünkü anlaşmalar bitti. Şu an fazla bilgi veremiyorum ama çalışmalarımız yoğun bir şekilde başlayacak" dedi.

13Oğuzhan Koçtan müstakbel eşi Demet Özdemire övgü dolu sözler İlk ve tek hayranı benim

Muhabirlerin, "Müstakbel eşiniz birçok markanın reklam yüzü. Dijital platformda da marka yüzlerinden bir tanesi. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Koç, "Demet ne yapıyorsa en iyisini yapıyor. Ben de sonuna kadar destekliyorum. İşinin hakkını veriyor. İlk ve tek hayranıyım" diyerek, nişanlısına övgü dolu sözler sarfetti. Düğün tarihlerini daha belirlemediklerini söyleyen ünlü çift, "Tarih kesinleşince sizinle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

14Oğuzhan Koçtan müstakbel eşi Demet Özdemire övgü dolu sözler İlk ve tek hayranı benim

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda görüntülenen ikili, "Düğün tarihiniz belli oldu mu? 'Çeşme'de olacak' şeklinde iddialar çıktı, doğru mu?" sorularına, "Henüz belli değil" karşılığını vererek, söz konusu haberleri yalanlamıştı.

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