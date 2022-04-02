Oğuzhan Koç'tan müstakbel eşi Demet Özdemir'e övgü dolu sözler! 'İlk ve tek hayranı benim'
Geçtiğimiz ay evlilik kararı alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan çiftten Oğuzhan Koç, nişanlısından övgü dolu sözlerle bahsetti. Koç, "İşinin hakkını veriyor. İlk ve tek hayranıyım" dedi.
Oğuzhan Koç, oyuncu Yağmur Tanrısevsin'le beş yıllık ilişkisi bittikten kısa süre sonra Demet Özdemir ile görüntülenmişti. İlk önce "Aşk yok" diyen ikili, daha sonra birlikteliği kabullenmişti.
"BİR DAHA ASLA OLMAZ"
Bir yıldır birlikte olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, aralık ayında âşıklar şehri Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte büyük bir kavga eden çift, "Bir daha asla olmaz" diyerek, ayrı yollara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı.
Beyazıt Öztürk "Açılmak istersen dinleriz" esprisi yaparken, Acun Ilıcalı "Yapabileceğimiz bir şey varsa buradayım, seni üzgün görmek istemiyoruz tabii ki" demişti. Diğer jüri üyesi Ebru Gündeş'in "Araya girelim" diyerek, eski aşıkların arasını düzeltmek için göndermede bulunması da 'O Ses Türkiye' finalinde çok konuşulan anlardan olmuştu.
EVLİLİK KARARI ALDILAR
Barışmalarının üzerinden fazla zaman geçmeden Koç, Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e evlenme teklifi etmişti. Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda, 'Dünyadan Uzak' şarkısında Demet Özdemir sevgilisine 'evet' demiş, ikili böylece evlilik kararı almıştı.
Evlilik teklifinin hemen öncesinde milyonluk araçla sevgilisi Demet Özdemir'i evinden alan Oğuzhan Koç, görüntülendiklerini fark edince, arabasını kenara çekerek muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Özdemir, "Bize azıcık bir sürpriz bıraksaydınız" sözleriyle tatlı bir sitemde bulunmuş; Koç ise "Evet, gerçekten" diyerek, sevgilisine destek vermişti.
"NASIL GEREKİYORSA ÖYLE GİYİNDİK"
14 Şubat Sevgililer Günü hatırlatılın Koç, "Herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun, biz çok mutluyuz. Allah herkesi mutlu mesut etsin" açıklamasını yapmıştı. Şarkıcı, "Damat gibi giyinmişsiniz" yorumuna ise, "Nasıl gerekiyorsa öyle giyindik" cevabını vermiş; bu sırada Özdemir, kahkahayı patlatmıştı.
Neşesi bir hayli yerinde olan güzel oyuncu, ünlü şarkıcının sürpriz evlenme teklifiyle alakalı, "Müsaade ederseniz olacak" ifadelerini kullanmıştı. Aşkları tam gaz devam eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, tüm bunların ardından geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de yer alan bir balıkçıdan çıkarken objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, her şeyin çok güzel gittiğini söyledi.
Muhabirlerin, "Müstakbel eşiniz birçok markanın reklam yüzü. Dijital platformda da marka yüzlerinden bir tanesi. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Koç, "Demet ne yapıyorsa en iyisini yapıyor. Ben de sonuna kadar destekliyorum. İşinin hakkını veriyor. İlk ve tek hayranıyım" diyerek, nişanlısına övgü dolu sözler sarfetti. Düğün tarihlerini daha belirlemediklerini söyleyen ünlü çift, "Tarih kesinleşince sizinle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.