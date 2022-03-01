Oğuzhan Koç 'yağlarını aldırdı' iddiası! Demet Özdemir istemiş...

"Ayrıca baş dönmesi ve ağrı gibi problemler yaşadığını da öğrendiğim Oğuzhan, düzenli olarak masaj yaptırıyor ve korse de takıyormuş. Öte yandan Oğuzhan Koç, artık Demet Özdemir’in stil danışmanı Rutkay Öziş’le çalışmaya başladı. Yani Oğuzhan her konuda kendisini Demet’e teslim etti. Zaten Liposuction yaptırmasını da Demet önermiş."