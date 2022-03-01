Oğuzhan Koç 'yağlarını aldırdı' iddiası! Demet Özdemir istemiş...
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’dan, Demet Özdemir ile evlilik hazırlığı yapan Oğuzhan Koç’la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İddiaya göre; Oğuzhan Koç, düğün öncesi yakışıklı bir damat olmak için bıçak altına yattı!
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç yaşadıkları ilişkiyle magazin basınının gündeminden düşmüyor. Çiftin geçtiğimiz yılın ilk aylarında başlayan aşkı 2021 yılının en çok konuşulan konularından birisiydi.
Onur Akay, "Önümüzdeki aylarda Demet Özdemir’le dünya evine girmeye hazırlanan Oğuzhan Koç, hazırlıklara başladı ve düğün öncesinde göbek ve kalça yağlarını aldırdı. Operasyon sonrası Liposuction yaptırdığı bölgelerde ödem ve morluklar oluştuğu için sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Koç, şimdilerde evde dinleniyormuş."
"Ayrıca baş dönmesi ve ağrı gibi problemler yaşadığını da öğrendiğim Oğuzhan, düzenli olarak masaj yaptırıyor ve korse de takıyormuş. Öte yandan Oğuzhan Koç, artık Demet Özdemir’in stil danışmanı Rutkay Öziş’le çalışmaya başladı. Yani Oğuzhan her konuda kendisini Demet’e teslim etti. Zaten Liposuction yaptırmasını da Demet önermiş."