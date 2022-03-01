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MagazinOğuzhan Koç 'yağlarını aldırdı' iddiası! Demet Özdemir istemiş...
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• 01 Mart 2022 - 13:14 • Son Güncelleme:

Oğuzhan Koç 'yağlarını aldırdı' iddiası! Demet Özdemir istemiş...

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’dan, Demet Özdemir ile evlilik hazırlığı yapan Oğuzhan Koç’la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İddiaya göre; Oğuzhan Koç, düğün öncesi yakışıklı bir damat olmak için bıçak altına yattı!

• 01 Mart 2022 - 13:14 • Son Güncelleme:
1Oğuzhan Koç yağlarını aldırdı iddiası Demet Özdemir istemiş...
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç yaşadıkları ilişkiyle magazin basınının gündeminden düşmüyor. Çiftin geçtiğimiz yılın ilk aylarında başlayan aşkı 2021 yılının en çok konuşulan konularından birisiydi.

2Oğuzhan Koç yağlarını aldırdı iddiası Demet Özdemir istemiş...

2022 yılının ilk günlerinde ayrılık haberleriyle gündeme yerleşen çift, hayranlarını çok üzen ayrılık haberlerinin üzerinden fazla zaman geçmeden bu defa 14 Şubat’ta Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e yaptığı sürpriz evlilik teklifiyle gündeme geldi.

3Oğuzhan Koç yağlarını aldırdı iddiası Demet Özdemir istemiş...

Demet Özdemir’in sevgilisine evet yanıtını vermesi ve evlilik teklifinin yapıldığı organizasyondan detaylar günlerce konuşulmuştu.

4Oğuzhan Koç yağlarını aldırdı iddiası Demet Özdemir istemiş...

Magazin basınının en gözde çifti konumundaki Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisi hakkında bir yazı kaleme alan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Oğuzhan Koç’la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

5Oğuzhan Koç yağlarını aldırdı iddiası Demet Özdemir istemiş...

Onur Akay, "Önümüzdeki aylarda Demet Özdemir’le dünya evine girmeye hazırlanan Oğuzhan Koç, hazırlıklara başladı ve düğün öncesinde göbek ve kalça yağlarını aldırdı. Operasyon sonrası Liposuction yaptırdığı bölgelerde ödem ve morluklar oluştuğu için sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Koç, şimdilerde evde dinleniyormuş."

6Oğuzhan Koç yağlarını aldırdı iddiası Demet Özdemir istemiş...

"Ayrıca baş dönmesi ve ağrı gibi problemler yaşadığını da öğrendiğim Oğuzhan, düzenli olarak masaj yaptırıyor ve korse de takıyormuş. Öte yandan Oğuzhan Koç, artık Demet Özdemir’in stil danışmanı Rutkay Öziş’le çalışmaya başladı. Yani Oğuzhan her konuda kendisini Demet’e teslim etti. Zaten Liposuction yaptırmasını da Demet önermiş."

7Oğuzhan Koç yağlarını aldırdı iddiası Demet Özdemir istemiş...
8OĞUZHAN KOÇTAN FOTOĞRAFLI YANIT

OĞUZHAN KOÇ'TAN FOTOĞRAFLI YANIT

Oğuzhan Koç bu iddiayı bir fotoğraf paylaşarak ti'ye aldı.

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