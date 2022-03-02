Oğuzhan Koç'un 'göbek yağı' operasyonunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı!

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Ancak Koç iddiaları ti'ye alırken operasyonun ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Yaptığı sıkı egzersizlere rağmen karın bölgesinde olan yağ birikiminden kurtulamayan Oğuzhan Koç, özellikle de beden küçültmek için göbek bölgesinden yağ aldırdı.