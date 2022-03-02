• 02 Mart 2022 - 16:44 • Son Güncelleme:
Oğuzhan Koç'un 'göbek yağı' operasyonunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı!
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile evlilik hazırlığı yapan şarkıcı Oğuzhan Koç'un fazla kilolarından kurtulmak için bıçak altına yattığı öne sürülmüştü. Koç is e filtre ile kendini şişmanlattığı fotoğrafı Instagram'dan yayınlayarak iddiaları yalanlamıştı. Ancak Oğuzhan Koç’un geçirdiği operasyonla ilgili detaylar belli oldu.
• 02 Mart 2022 - 16:44 • Son Güncelleme:
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Uzun süredir Demet Özdemir ile aşk yaşayan şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz ay Demet Özdemir’e romantik bir evlilik teklifi yapmış ve, “Evet” yanıtını almıştı.
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Yaz aylarında Demet Özdemir ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Oğuzhan Koç’un zayıflamak için bir operasyon geçirdiği iddia edildi. Onur Akay'ın iddiasına göre; Koç, geçirdiği yağ aldırma operasyonun ardından vücudunda ödem ve morluklar meydana geldi. Ünlü şarkıcının, şimdilerde evde dinlendiğini ifade edildi.
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