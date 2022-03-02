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MagazinOğuzhan Koç'un 'göbek yağı' operasyonunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı!
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• 02 Mart 2022 - 16:44 • Son Güncelleme:

Oğuzhan Koç'un 'göbek yağı' operasyonunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile evlilik hazırlığı yapan şarkıcı Oğuzhan Koç'un fazla kilolarından kurtulmak için bıçak altına yattığı öne sürülmüştü. Koç is e filtre ile kendini şişmanlattığı fotoğrafı Instagram'dan yayınlayarak iddiaları yalanlamıştı. Ancak Oğuzhan Koç’un geçirdiği operasyonla ilgili detaylar belli oldu.

• 02 Mart 2022 - 16:44 • Son Güncelleme:
1Oğuzhan Koçun göbek yağı operasyonunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı
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Uzun süredir Demet Özdemir ile aşk yaşayan şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz ay Demet Özdemir’e romantik bir evlilik teklifi yapmış ve, “Evet” yanıtını almıştı.

2Oğuzhan Koçun göbek yağı operasyonunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisi mutluluklarını nikahla taçlandırmak istiyor.

3Oğuzhan Koçun göbek yağı operasyonunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı

Yaz aylarında Demet Özdemir ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Oğuzhan Koç’un zayıflamak için bir operasyon geçirdiği iddia edildi. Onur Akay'ın iddiasına göre; Koç, geçirdiği yağ aldırma operasyonun ardından vücudunda ödem ve morluklar meydana geldi. Ünlü şarkıcının, şimdilerde evde dinlendiğini ifade edildi.

4Oğuzhan Koçun göbek yağı operasyonunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı

Baş dönmesi ve ağrı gibi problemler yaşadığı da belirtilen Oğuzhan'ın, düzenli olarak masaj yaptırdığı ve korse taktığı öne sürüldü.

5Oğuzhan Koçun göbek yağı operasyonunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı

Koç ,söylentilere yanıtını sosyal medyadan verdi. Oğuzhan Koç, hakkında çıkan haberlerin ardından filtre ile kendini şişmanlattığı fotoğrafı Instagram'dan yayınladı. Böylelikle dedikoduları ti'ye alan şarkıcı, iddiaları da yalanladı.

6AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Ancak Koç iddiaları ti'ye alırken operasyonun ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Yaptığı sıkı egzersizlere rağmen karın bölgesinde olan yağ birikiminden kurtulamayan Oğuzhan Koç, özellikle de beden küçültmek için göbek bölgesinden yağ aldırdı.

7Oğuzhan Koçun göbek yağı operasyonunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı

Posta'dan Ömercan Altay'ın haberine göre; Yağ aldırma işleminde kendisine anestezi de uygulanan Koç’un operasyonu, Ulus ve Etiler’de yer alan özel bir hastanenin tam teşekküllü bir ameliyathanesinde ve son teknoloji cihazlarla gerçekleştirildi.

8OĞUZHAN KOÇ BİR GECE HASTANEDE KONAKLADI

OĞUZHAN KOÇ BİR GECE HASTANEDE KONAKLADI

1 gece hastanede yatan ünlü şarkıcı, Liposuction sonrası ödem nedeni ile sıkıntılı bir süreç de geçirdi.

9Oğuzhan Koçun göbek yağı operasyonunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı

Oğuzhan Koç’a, şimdilik hafif egzersizler yaparak karın bölgesini sıkılaştıracak spor programı verildi. Koç, belli bir süre sonra yeniden normal spor programına başlayabilecek.

10Oğuzhan Koçun göbek yağı operasyonunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı

Aldırdığı yağ miktarına göre vücudunda 2 beden incelme olacağı ve bunun 3 ay içinde gözlemleneceği öğrenildi.

11Oğuzhan Koçun göbek yağı operasyonunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı
12Oğuzhan Koçun göbek yağı operasyonunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı

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Oğuzhan Koç'un 'göbek yağı' operasyonunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı!

Oğuzhan Koç'un 'göbek yağı' operasyonunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı!