Oğulcan Engin ve Miray Daner evleniyor mu? O soruyu duyunca...

Takipçileri, genç oyuncunun çenesine dolgu yaptırdığını iddia etmişti. Kısa sürede gündem olan paylaşıma; "Çenene ne oldu?", "Dolgu biraz fazla olmuş", "Neden yaptın bunu kendine?" şeklinde yorumlar gelmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Daner'in fotoğrafına photoshop yaparken ayarı kaçırdığı yönünde görüş bildirmişti.