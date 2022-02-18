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MagazinOğulcan Engin ve Miray Daner evleniyor mu? O soruyu duyunca...
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• 18 Şubat 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:

Oğulcan Engin ve Miray Daner evleniyor mu? O soruyu duyunca...

Eski futbolcu Oğulcan Engin (31), Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra yeni bir aşka yelken açtığı bir diğer oyuncu Miray Daner (23) ile Kuruçeşme'de el ele görüntülendi. Engin, haklarında çıkan 'evlilik teklifi' ve '2022 yazında nikâh' haberleri hatırlatıldı. İşte magazin gündeminden düşmeyen ilişkiye dair detaylar...

• 18 Şubat 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:
1Oğulcan Engin ve Miray Daner evleniyor mu O soruyu duyunca...
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Sinan Engin ile şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, geçtiğimiz akşam oyuncu sevgilisi Miray Daner'le birlikte Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

2Oğulcan Engin ve Miray Daner evleniyor mu O soruyu duyunca...

El ele mekandan çıkan çiften Engin'e, muhabirler “Oğulcan Bey, Miray Hanım'a evlilik teklifi ettiğiniz ve yazın evleneceğiniz haberleri doğru mu?” sorusunu yöneltti.

3Oğulcan Engin ve Miray Daner evleniyor mu O soruyu duyunca...

Oğulcan, “Sonra konuşalım bunları arkadaşlar, iyi akşamlar” demekle yetindi. Miray Daner’in, çenesine ve yüzüne yaptığı işlem ise dikkatlerden kaçmadı.

4ÇENENE NE OLDU

"ÇENENE NE OLDU?"

Zaman zaman sevgilisiyle verdiği aşk pozlarını takipçileriyle paylaşan Miray Daner'in, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınladığı gönderideki bir detay hayranlarının radarına takılmıştı.

5Oğulcan Engin ve Miray Daner evleniyor mu O soruyu duyunca...

Takipçileri, genç oyuncunun çenesine dolgu yaptırdığını iddia etmişti. Kısa sürede gündem olan paylaşıma; "Çenene ne oldu?", "Dolgu biraz fazla olmuş", "Neden yaptın bunu kendine?" şeklinde yorumlar gelmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Daner'in fotoğrafına photoshop yaparken ayarı kaçırdığı yönünde görüş bildirmişti.

6Oğulcan Engin ve Miray Daner evleniyor mu O soruyu duyunca...

Öte yandan ünlü çift, daha önce Bebek'te el ele objektiflere takılmıştı. Gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan Miray Daner, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusunu, "Güzel..." şeklinde cevaplamıştı. Oğulcan Engin ise koşar adımlarla aracına yönelmişti.

7AŞKINI BÖYLE İLAN ETTİ

AŞKINI BÖYLE İLAN ETTİ

Daner, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından gözler önüne sermişti. Güzel oyuncunun gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

8Oğulcan Engin ve Miray Daner evleniyor mu O soruyu duyunca...

İkili, 2022 yılını da birlikte karşılamış, yılbaşı gecesini Engin'in ailesiyle geçirmişti. Ünlü işletmeci, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından yayınlamıştı.

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