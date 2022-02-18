• 18 Şubat 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:
Oğulcan Engin ve Miray Daner evleniyor mu? O soruyu duyunca...
Eski futbolcu Oğulcan Engin (31), Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra yeni bir aşka yelken açtığı bir diğer oyuncu Miray Daner (23) ile Kuruçeşme'de el ele görüntülendi. Engin, haklarında çıkan 'evlilik teklifi' ve '2022 yazında nikâh' haberleri hatırlatıldı. İşte magazin gündeminden düşmeyen ilişkiye dair detaylar...
• 18 Şubat 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:
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Sinan Engin ile şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, geçtiğimiz akşam oyuncu sevgilisi Miray Daner'le birlikte Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.
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Takipçileri, genç oyuncunun çenesine dolgu yaptırdığını iddia etmişti. Kısa sürede gündem olan paylaşıma; "Çenene ne oldu?", "Dolgu biraz fazla olmuş", "Neden yaptın bunu kendine?" şeklinde yorumlar gelmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Daner'in fotoğrafına photoshop yaparken ayarı kaçırdığı yönünde görüş bildirmişti.
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