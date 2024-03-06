Öğretmen atama takvimi bekleniyor! Bu yıl öğretmen ataması olacak mı, yeni öğretmen ataması ne zaman olacak? 2024 öğretmen atamaları branş dağılımı belli mi?
2024 öğretmen atamaları branş ve kadro dağılımı beklenirken, öğretmen atama takvimi için bekleyiş sürüyor. Bakan Yusuf Tekin, olabilecek en yüksek oranda öğretmen atamasının müjde geçtiğimiz haftalarda vermişti. Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi farklı branşlarda atama bekleyen öğretmenler, yeni öğretmen ataması ne zaman olacak? Sorusuna yanıt arıyor. Pek, öğretmen ataması 2024 ne zaman?
• 06 Mart 2024 - 10:48 • Son Güncelleme:
• 06 Mart 2024 - 10:48 • Son Güncelleme: