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Gündem Öğretmen atama takvimi bekleniyor! Bu yıl öğretmen ataması olacak mı, yeni öğretmen ataması ne zaman olacak? 2024 öğretmen atamaları branş dağılımı belli mi?
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Öğretmen atama takvimi bekleniyor! Bu yıl öğretmen ataması olacak mı, yeni öğretmen ataması ne zaman olacak? 2024 öğretmen atamaları branş dağılımı belli mi?

2024 öğretmen atamaları branş ve kadro dağılımı beklenirken, öğretmen atama takvimi için bekleyiş sürüyor. Bakan Yusuf Tekin, olabilecek en yüksek oranda öğretmen atamasının müjde geçtiğimiz haftalarda vermişti. Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi farklı branşlarda atama bekleyen öğretmenler, yeni öğretmen ataması ne zaman olacak? Sorusuna yanıt arıyor. Pek, öğretmen ataması 2024 ne zaman?

• 06 Mart 2024 - 10:48 • Son Güncelleme:
• 06 Mart 2024 - 10:48 • Son Güncelleme:
1 Öğretmen atama takvimi bekleniyor Bu yıl öğretmen ataması olacak mı, yeni öğretmen ataması ne zaman olacak 2024 öğretmen atamaları branş dağılımı belli mi

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ataması için gözler Kabine Toplanıtısı'na çevrilmişti. Atama takviminin ne zaman açıklanacağı, başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 4 Mart Pazartesi Kabine Toplantısı’nda ekonomideki son durum, fahiş fiyat artışı, seçim güvenliği ve terörle mücadele konuları ele alınırken öğretmen atamalarına yönelik açıklama gelmedi. Öğretmenler sabırsızlıkla kabine toplantısını beklerken, kabineden bir açıklama gelmemesi sonrası arama motorlarına yönelen adaylar Bu yıl öğretmen ataması olacak mı, yeni öğretmen ataması ne zaman olacak? Sorularını yanıtını araştırıyor. İşte öğretmen atama takvimine ilişkin son durum…

2 YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN 2024

YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN 2024?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

3 Öğretmen atama takvimi bekleniyor Bu yıl öğretmen ataması olacak mı, yeni öğretmen ataması ne zaman olacak 2024 öğretmen atamaları branş dağılımı belli mi

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

4 Öğretmen atama takvimi bekleniyor Bu yıl öğretmen ataması olacak mı, yeni öğretmen ataması ne zaman olacak 2024 öğretmen atamaları branş dağılımı belli mi

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız.

5 Öğretmen atama takvimi bekleniyor Bu yıl öğretmen ataması olacak mı, yeni öğretmen ataması ne zaman olacak 2024 öğretmen atamaları branş dağılımı belli mi

"Şuna güvensin arkadaşlarımız, biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak alabileceğimiz en yüksek atama sayısını alacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Hazine ve Maliye Bakanı'mız da en yüksek rakamı vereceklerini de deklare ettiler zaten. Ama onun bütçe planının bir gözükmesi, ortaya çıkması lazım."

6 2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ Mİ

2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ Mİ?

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atanmıştı. Kontenjanlar ve branş dağılımı 2024 MEB öğretmen atama takvimi ile belli olacak.