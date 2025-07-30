Öğrenciyken çalışmadan patron oldular: Fırsatı gören işini kurdu! 'Girişimcilik üniversite sıralarında başlıyor'
Kaynak : İHA
Ders arasında kurdukları hayal, kısa sürede gerçeğe dönüştü! Diplomayı beklemeden harekete geçtiler. Öğrenciyken iş kuran gençler, başarılarıyla hem çevrelerine hem de akranlarına örnek oluyor İşte genç girişimcilerin üniversite sıralarından iş dünyasına uzanan başarı hikâyesi...
Son yıllarda üniversite öğrencilerinin eğitimleri sürerken iş kurmalarını sağlayan start-up programları başarılı sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Bahçeşehir Üniversitesi’nden bir grup öğrenci de ticarileştirilebilir iyi girişim iş fikirlerini, BAU Hub Kuluçka Merkezi’nin desteğiyle okumaya devam ederken hayata geçirdi.Garanti belgelerinin dijital ortamda saklanmasını sağlayan girişimiyle (e-Garanti) dikkat çeken Kamil Kınacı ve Sinan Peksoy, BAU Hub’ın sağladığı mentörlük katkısıyla 2021 yılında TÜBİTAK’tan 200 bin TL devlet hibesi almayı başardı. Kınacı ve Peksoy şunları söyledi:"BAU Hub ile tanışmamız, benzer hedef ve ilgi odağına sahip girişimlerle bir araya gelmemizi sağladı. Bu tanışma yalnızca bir networking imkânı değil, aynı zamanda gerçek iş birliklerine dönüştü. Ayrıca, müşterilerimizle yaptığımız toplantılarda da yanımızda olarak ürün doğrulama süreçlerinde bize değerli geri bildirimlerle rehberlik ettiler."
Genetik analizle bireylerin spor yatkınlıklarını tespit eden ve Fenerbahçe, Göztepe gibi kulüplerle çalışan girişimi (Uniqgene) kurucusu Yasemin Ük, MBA (İşletme yönetimi yüksek lisansı) sürecinde geliştirdiği girişimiyle uluslararası açılım yaptı. Ük, "BAU Hub bana sadece rehberlik etmedi; aynı zamanda cesaret verdi, potansiyelimi fark etmemi sağladı" dedi.Mühendislik ve girişimciliği harmanlayan çok yönlü bir üretim vizyoneri olarak 3D yazıcı teknolojileri alanında Türkiye’nin öncülerinden biri olan İlker Vardarlı’nın da yolu BAU Hub’dan geçti. Vardarlı, tasarımcılara, ajanslara ve AR-GE firmalarına dijital üretim çözümleri sunduğu girişimini (3Durak) 2015’te kurdu. Ardından çocuklara arkeoloji sevgisini eğitici kazı kutularıyla aşılayan girişimini (Arkerobox) hayata geçiren Vardarlı’nın son girişimi (3DFigür) ile de yapay zeka destekli kişiye özel figür üretimine imkan sağladı. Vardarlı, "İyi bir fikriniz varsa mutlaka peşinden gidin. Kuracağınız bir girişimle hayatınızı bambaşka bir yere götürebilirsiniz. Mentör desteğiyle bu fikir sizi bambaşka yerlere taşıyabilir" dedi.
Mustafa Fikret Uğur ise en çok kullanılan mesajlaşma platformlarında otomatik ve yüksek performanslı reklam verilmesini sağlayan dijital pazarlama teknolojisi geliştiren girişimini (Magfi) markalaştırdı. Uğur, öğrenci girişimciliğinin potansiyeline dikkat çekerek BAU Hub ve mentör desteğiyle yola çıktığını söyledi.Bahçeşehir Üniversitesi BAU Hub ve BUG Lab TEKMER Müdürü Seda Satır, bu genç girişimcilerin başarılarının tesadüf olmadığını söyledi. BAU’da iş kurmak isteyen öğrencileri mentörlük yapan Satır, öğrencilerin eğitimleri devam ederken iş kurabilecekleri start-up fırsatlarına dikkat çekti. Satır "Microsoft, Apple, Google gibi devler de üniversite sıralarında doğdu. Biz, öğrencilerimize benzer fırsatları oluşturuyoruz. Girişimcilik yalnızca fikirle değil, o fikri ticarileştirecek doğru ekosistemle mümkün olur" dedi.
TÜBİTAK, KOSGEB ve global uluslararasılaştırma vizyonu ile ekosistemde yer alan kuruluşlardan sağlanan desteklerle öğrencilerin iş fikirlerinin hayata geçmesi için çalıştıklarını belirten Satır, bugüne kadar kurulan şirketlerin bu modelin ne kadar işe yaradığının göstergesi olduğunu söyledi.