Öğrenciyken çalışmadan patron oldular: Fırsatı gören işini kurdu! 'Girişimcilik üniversite sıralarında başlıyor'

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Genetik analizle bireylerin spor yatkınlıklarını tespit eden ve Fenerbahçe, Göztepe gibi kulüplerle çalışan girişimi (Uniqgene) kurucusu Yasemin Ük, MBA (İşletme yönetimi yüksek lisansı) sürecinde geliştirdiği girişimiyle uluslararası açılım yaptı. Ük, "BAU Hub bana sadece rehberlik etmedi; aynı zamanda cesaret verdi, potansiyelimi fark etmemi sağladı" dedi.Mühendislik ve girişimciliği harmanlayan çok yönlü bir üretim vizyoneri olarak 3D yazıcı teknolojileri alanında Türkiye’nin öncülerinden biri olan İlker Vardarlı’nın da yolu BAU Hub’dan geçti. Vardarlı, tasarımcılara, ajanslara ve AR-GE firmalarına dijital üretim çözümleri sunduğu girişimini (3Durak) 2015’te kurdu. Ardından çocuklara arkeoloji sevgisini eğitici kazı kutularıyla aşılayan girişimini (Arkerobox) hayata geçiren Vardarlı’nın son girişimi (3DFigür) ile de yapay zeka destekli kişiye özel figür üretimine imkan sağladı. Vardarlı, "İyi bir fikriniz varsa mutlaka peşinden gidin. Kuracağınız bir girişimle hayatınızı bambaşka bir yere götürebilirsiniz. Mentör desteğiyle bu fikir sizi bambaşka yerlere taşıyabilir" dedi.