Obezite tehlikesi arttı! Her üç kişiden ikisi obez, yeni yasaklar, vergi artırımları geliyor

Obezite nedenleri;Vücut ağırlığı üzerinde genetik, davranışsal, metabolik ve hormonal etkiler olmasına rağmen, normal günlük aktiviteler ve egzersiz yoluyla yaktığınızdan daha fazla kalori aldığınızda obezite oluşur. Vücudunuz bu fazla kalorileri yağ olarak depolar. Çoğu insanın diyetlerinde kaloriler çok yüksektir (fast food yiyecekler ve yüksek kalorili içecekler). Obezitesi olan kişiler, tok hissetmeden önce daha fazla kalori alabilir, daha çabuk acıkabilir veya stres ya da kaygı nedeniyle daha fazla yiyebilir.Uzaktan kumandalar, yürüyen merdivenler, çevrimiçi alışveriş ve doğrudan geçiş bankaları gibi kolaylıklar sayesinde günlük aktiviteler bile daha az kalori kullanır.