Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem'O Ses Türkiye' yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi
HaberlerGündem Haberleri 'O Ses Türkiye' yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi
ABONE OL

'O Ses Türkiye' yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

İstanbul’da geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan “O Ses Türkiye” isimli ses yarışmasına katılan bir genç, Okmeydanı’nda tamirhane önünde oturduğu esnada motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, sürünerek dükkana giren yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

İHA
• 23 Şubat 2022 - 10:46 • Son Güncelleme:
İHA
• 23 Şubat 2022 - 10:46 • Son Güncelleme:
1O Ses Türkiye yarışmacısına silahlı saldırı Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.15 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan “O Ses Türkiye” isimli ses yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, tamirhane önünde oturarak vakit geçirmeye başladı.

2O Ses Türkiye yarışmacısına silahlı saldırı Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

O esnada motosikletle gelen kasklı iki şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle Talha Burak Karayılan’a kurşun yağdırdı.

3Sürünerek dükkana girip yardım bekledi

Sürünerek dükkana girip yardım bekledi

Kurşunların hedefi haline gelerek baldırlarından vurulan Talha Burak Karayılan sürünerek tamirhaneye girip yardım bekledi. Yaralı gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4O Ses Türkiye yarışmacısına silahlı saldırı Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan gencin kendisine ateş eden saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi.

5O Ses Türkiye yarışmacısına silahlı saldırı Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

6Polis kimliğini tespit ettiği saldırganların peşinde

Polis kimliğini tespit ettiği saldırganların peşinde

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

7O Ses Türkiye yarışmacısına silahlı saldırı Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

Yapılan inceleme sonucunda Beyoğlu polisi saldırganların önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti. Ekiplerin kaçan şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

8O Ses Türkiye yarışmacısına silahlı saldırı Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi
9O Ses Türkiye yarışmacısına silahlı saldırı Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi
10O Ses Türkiye yarışmacısına silahlı saldırı Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
İkinci Dünya Savaşı'na neden olmuştu! 84 yıl sonra aynı hamle...

İkinci Dünya Savaşı'na neden olmuştu! 84 yıl sonra aynı hamle...

'O Ses Türkiye' yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

'O Ses Türkiye' yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

Taşıt kredisinde vade ve miktar düzenlemesi! Etkisini anında gösterdi, yüzde 50 artış...

Taşıt kredisinde vade ve miktar düzenlemesi! Etkisini anında gösterdi, yüzde 50 artış...

Çalışan tüm kadınları ilgilendiriyor! Erken emeklilik yolu açıldı, Bağ-Kur ve SSK'lı....

Çalışan tüm kadınları ilgilendiriyor! Erken emeklilik yolu açıldı, Bağ-Kur ve SSK'lı....