O şehirde fark 1 kişiye kadar düştü! 31 Mart yerel seçimlerinde kıran kırana yarış orada yaşandı! Kazanan ise...
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kıran kırana rekabetin yaşandığı iller de vardı. Milyonlarca seçmenin sandık başına gidip oy kullandığı yerel seçimlerde sonuçlar açıklanmaya devam ederken sürpriz bir rekabet de vatandaşların radarına girdi. Aradaki farkın 1'e kadar düştüğü iki aday arasında yarış adeta gitti geldi. İşte yerel seçim sonuçlarının kıran kırana geçtiği o şehir...
• 31 Mart 2024 - 21:50 • Son Güncelleme:
• 31 Mart 2024 - 21:50 • Son Güncelleme: