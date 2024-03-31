O şehirde fark 1 kişiye kadar düştü! 31 Mart yerel seçimlerinde kıran kırana yarış orada yaşandı! Kazanan ise...

Yerel seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken bazı şehirlerde rekabet tavan yaptı. 61 milyondan fazla seçmenin sandık başına giderek oy kullandığı 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bir şehir var ki iki aday arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Öyle ki sandıkların yüzde 70'i açıklandığı anlarda fark 1'e kadar düştü. İşte yerel seçim sonuçlarının en dikkat çeken görüntüsü...