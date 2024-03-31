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O şehirde fark 1 kişiye kadar düştü! 31 Mart yerel seçimlerinde kıran kırana yarış orada yaşandı! Kazanan ise...

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kıran kırana rekabetin yaşandığı iller de vardı. Milyonlarca seçmenin sandık başına gidip oy kullandığı yerel seçimlerde sonuçlar açıklanmaya devam ederken sürpriz bir rekabet de vatandaşların radarına girdi. Aradaki farkın 1'e kadar düştüğü iki aday arasında yarış adeta gitti geldi. İşte yerel seçim sonuçlarının kıran kırana geçtiği o şehir...

• 31 Mart 2024 - 21:50 • Son Güncelleme:
• 31 Mart 2024 - 21:50 • Son Güncelleme:
1 O şehirde fark 1 kişiye kadar düştü 31 Mart yerel seçimlerinde kıran kırana yarış orada yaşandı Kazanan ise...

,31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kıran kırana rekabetin yaşandığı iller de vardı. Milyonlarca seçmenin sandık başına gidip oy kullandığı yerel seçimlerde sonuçlar açıklanmaya devam ederken sürpriz bir rekabet de vatandaşların radarına girdi. Aradaki farkın 1'e kadar düştüğü iki aday arasında yarış adeta gitti geldi. İşte yerel seçim sonuçlarının kıran kırana geçtiği o şehir...

2 O şehirde fark 1 kişiye kadar düştü 31 Mart yerel seçimlerinde kıran kırana yarış orada yaşandı Kazanan ise...

Yerel seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken bazı şehirlerde rekabet tavan yaptı. 61 milyondan fazla seçmenin sandık başına giderek oy kullandığı 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bir şehir var ki iki aday arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Öyle ki sandıkların yüzde 70'i açıklandığı anlarda fark 1'e kadar düştü. İşte yerel seçim sonuçlarının en dikkat çeken görüntüsü...

3 O şehirde fark 1 kişiye kadar düştü 31 Mart yerel seçimlerinde kıran kırana yarış orada yaşandı Kazanan ise...



FARK 1'E KADAR DÜŞTÜ!

MHP adayı Derya Bulut ve CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun aday olduğu Kırklareli'nde seçim sonuçları kıran kırana anlara sahne oldu.

4 O şehirde fark 1 kişiye kadar düştü 31 Mart yerel seçimlerinde kıran kırana yarış orada yaşandı Kazanan ise...

Sandıkların yüzde 70'i açıldığı anlarda fark 1'e kadar düştü. 15.574 oyla Derya Bulut, 15.573 oyla Mehmet Siyam İkizoğlu arasında rekabet yaşandı.

5 O şehirde fark 1 kişiye kadar düştü 31 Mart yerel seçimlerinde kıran kırana yarış orada yaşandı Kazanan ise...

Oylar şu an sayılmaya devam ederken bu kıran kırana yarış 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde en sürpriz detay olarak tarihe geçti.