O köpekler sahipli çıktı! Oğlunu korumak isterken çenesi kırılmıştı
Bursa’da, 10 yaşındaki oğlu Y.E.K.’yi korumak isteyen Mesut Karagözoğlu’na (46) saldırarak, elleri ve kulağını parçalayan, yere düşerek çenesinin kırılmasına neden olan 4 köpeğin, sahipli ancak çipsiz olduğu ortaya çıktı. 1’i bir çiftliğe, 3’ü ise fabrikalara ait 4 köpeğin de aralarında olduğu, bölgedeki 16 köpek, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından toplatılarak, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde müşahede altına alındı. Çipleri takılarak kayıt altına alınan köpekler, rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından sahiplendirilecek.
Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA, (DHA)
• 08 Nisan 2024 - 16:52 • Son Güncelleme:
Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA, (DHA)
• 08 Nisan 2024 - 16:52 • Son Güncelleme: