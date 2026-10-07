Nüfusunun 3 katı misafir ağırladılar! Köy halkı el ele verdi, 5 bin kişiye sofra kurdu: Edremit’te imece destanı!

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Hayra, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Edremit Kaymakamı Zafer Engin ve Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile ilçe merkezi ve çevre köylerden gelen yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Hayrı devam ettireceklerini kaydeden Kızılkeçili Mahalle İsmail Ercan Paksoy" 2024 yılından itibaren Kızılkeçili mahallesi muhtarıyım. Göreve geldiğimiz günden itibaren üçüncü köy hayrımızı yaptık. Hayrı geleneksel hale getirerek, her yıl yapılması için bizden sonraki nesillere de ulaşması için çabalıyoruz. Köy hayrımıza köy halkıyla imece usulü olarak gerçekleştiriyoruz. Köylülerimiz yağ, pirinç, nohut, keşkeklik alıyor. Bazıları da para yardımı yapıyor. Hayrımızın amacı civar köylerden gelen insanlarla birlikte dostluk, kardeşlik, ve arkadaşlık ruhunu bir araya getirmek için uğraşıyoruz. Bu yıl rekor katılımla beş bin kişiyi geçen misafirlerimizi ağırladık.