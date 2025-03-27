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GündemNoterler bayramda kapalı mı, 9 gün tatil mi? İdari izin noterleri kapsıyor mu? Nöbetçi noter var mı?
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Noterler bayramda kapalı mı, 9 gün tatil mi? İdari izin noterleri kapsıyor mu? Nöbetçi noter var mı?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte noterlerin çalışma durumu merak konusu oldu. 2-4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamına alınmasının ardından noterlerin açık olup olmayacağı araştırılıyor. Bayram tatili, hafta sonlarıyla birleşerek toplamda 9 gün sürecek. Peki, bayramda noterler açık mı? Ramazan bayramında noterler açık mı, kapalı mı?

• 27 Mart 2025 - 13:46 • Son Güncelleme:
• 27 Mart 2025 - 13:46 • Son Güncelleme:
1Noterler bayramda kapalı mı, 9 gün tatil mi İdari izin noterleri kapsıyor mu Nöbetçi noter var mı

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.

2Noterler bayramda kapalı mı, 9 gün tatil mi İdari izin noterleri kapsıyor mu Nöbetçi noter var mı

Bayram sonrasında ev, araba alım satımı ya da resmi belge onayı gibi işlemleri erteleyen vatandaşlar, noterlerin çalışma durumunu merak ediyor.

3Noterler bayramda kapalı mı, 9 gün tatil mi İdari izin noterleri kapsıyor mu Nöbetçi noter var mı

Noter işlemlerini halletmek isteyenler için en önemli sorulardan biri de "Noterler bayramda çalışıyor mu?" oldu.

4Noterler bayramda kapalı mı, 9 gün tatil mi İdari izin noterleri kapsıyor mu Nöbetçi noter var mı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurusuyla birlikte, kamu çalışanları için 2, 3 ve 4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alındı ve tatil süresi 9 güne çıktı.

52-4 NİSAN’DA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI

2-4 NİSAN’DA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı resmi tatili 30 Mart Pazar (Arefe günü yarım gün), 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerini kapsıyor.

6Noterler bayramda kapalı mı, 9 gün tatil mi İdari izin noterleri kapsıyor mu Nöbetçi noter var mı

9 günlük bayram tatili, yalnızca kamu çalışanlarını kapsıyor. İdari izin, devlet dairelerinde çalışanlar için geçerli olup özel sektör çalışanları için geçerli olmayacaktır.