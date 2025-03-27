Noterler bayramda kapalı mı, 9 gün tatil mi? İdari izin noterleri kapsıyor mu? Nöbetçi noter var mı?
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte noterlerin çalışma durumu merak konusu oldu. 2-4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamına alınmasının ardından noterlerin açık olup olmayacağı araştırılıyor. Bayram tatili, hafta sonlarıyla birleşerek toplamda 9 gün sürecek. Peki, bayramda noterler açık mı? Ramazan bayramında noterler açık mı, kapalı mı?
• 27 Mart 2025 - 13:46 • Son Güncelleme:
• 27 Mart 2025 - 13:46 • Son Güncelleme: