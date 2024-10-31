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GündemNiyazi öğretmenin çektiği fotoğraf sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı! İşte o fotoğrafın hikayesi...
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Niyazi öğretmenin çektiği fotoğraf sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı! İşte o fotoğrafın hikayesi...

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı nedeniyle paylaşılan fotoğraflar arasında bir tanesi çok dikkat çekti. Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından paylaşılan fotoğrafı çeken İngilizce öğretmeni Niyazi Gürgen kendisinin çocukluğuna ait bir kare bile fotoğrafının olmadığını bu yüzden şimdi bol bol çocuk fotoğrafı çektiğini söyledi. Ödüllü birfotoğraf sanatçısı olan Niyazi öğretmenin üstlerinde mavi önlük, ellerinde Atatürk Portresi taşıyan çocukları çektiği fotoğraf karesi, Hadise, Nil Karaibrahimgil ve Gülse Birsel gibi ünlü isimler tarafından da paylaşıldı.

• 31 Ekim 2024 - 08:47 • Son Güncelleme:
• 31 Ekim 2024 - 08:47 • Son Güncelleme:
1Niyazi öğretmenin çektiği fotoğraf sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı İşte o fotoğrafın hikayesi...

Ordu Korgan Anadolu Lisesi’nde İngilizce Öğretmeni olan 37 yaşındaki Niyazi Gürgen’in Cumhuriyet Bayramı nedeniyle paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada büyük beğeni topladı ve milyonlarca kez paylaşıldı. Sosyal medyada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den de beğeni alan fotoğrafları çeken Niyazi öğretmen Tokat Erbaa’nın Alacabal köyünde 5 çocuklu bir evde çiftçi bir ailenin oğlu olarak büyüdü. Köy okulunda ilk ve ortaokulu okudu.

2Niyazi öğretmenin çektiği fotoğraf sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı İşte o fotoğrafın hikayesi...

Hürriyet'ten Beyazıt Şembük'ün haberine göre; Erbaa Çoşkun Önder Lisesi’nden mezun olduktan sonra. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü bitirip 2014 yılında şu an görev yaptığı okulda öğretmenliğe başladı. Fotoğraf sanatına ilgisi, çocukluk yıllarına ait tek bir kare fotoğraf bulamaması ve fotoğrafın aslında ‘zamanın tanığı’ olduğunu düşünmesiyle başladı. Merakını profesyonel uğraşa çeviren ve bugüne kadar 70 ödül kazanan Gürgen’in fotoğrafçılık kariyerinin ilk yılında çektiği bir fotoğraf Nat Geo’da ‘haftanın fotoğrafı’ seçildi. Ancak o en çok ses getiren fotoğrafını birleştirilmiş sınıflı, tek öğretmenli ve 15 öğrencili Ordu Kırıkbozu İlkokulunda çekti. Niyazi öğretmen, o fotoğrafın hikayesini ve yaşam öyküsünü Hürriyet’e anlattı:

3BENİM ZAMANIMIN ‘TANIĞI’ YOKTU

BENİM ZAMANIMIN ‘TANIĞI’ YOKTU

Ben de bir mavi önlüklü öğrenciydim. Ancak hiç çocukluk fotoğrafımın olmaması yaşım ilerledikçe beni etkilemeye başladı. Çok aradım, ilkokuluma gittim, öğretmenime, komşulara sordum. Bir tane bile yok. Fotoğrafa başlamamı sağlayan en büyük etkenlerden biri bu oldu. Üniversitedeyken hatıra fotoğrafları çekmek için bir fotoğraf makinesi aldım. O makine çalındı. Ondan sonra hiçbir şekilde fotoğrafçılıkla uğraşmadım. 2014’te öğretmenliği kazanıp Ordu Korgan’a gelince, buranın güzel doğasını cep telefonuyla çekmeye başladım. Ordu’dan bir öğretmen tanıdığım; ‘Sen güzel fotoğraflar çekiyorsun, bir makine alsan çok iyi olur’ dedi. 2017 Ocak’ta tekrar bir fotoğraf makinesi aldım. Sonrasında bu hobimi ileri taşımak ve profesyonelleşmek istedim. Kitaplar okudum, videolar izledim ve kendimi geliştirdim.

4O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

Kendi hikayemden dolayı aklımda mavi önlüklü öğrencilerin fotoğrafını çekmek ve ‘Son Mavililer’ isimli bir sergi hazırlamak vardı. Anadolu’nun bazı yerlerinde hala okula mavi önlükle giden çocuklar olduğunu duydum ve araştırmaya başladım. Ordu Kırıkbozu İlkokulunda hala mavi önlük giyildiğini duyup öğretmen Arife Karayanız’ı ziyarete gittim. Orası tam aradığım gibi, her detayıyla beni çocukluk yıllarıma götüren bir okuldu.

5Niyazi öğretmenin çektiği fotoğraf sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı İşte o fotoğrafın hikayesi...

Bizi de çocukken öğretmenimiz resmi törenlerde bu fotoğrafta olduğu gibi yürütürdü. Sınıftaki Atatürk Portresini aldık, fındık çubuklarına Türk Bayrağı taktık. Atatürk Çocukları Marşı’nı söyleyip yürürlerken ben de fotoğraflarını çektim. Arife öğretmen de bu konuda bana çok destek oldu. Şimdi o fotoğrafa her baktığımda sıradaki hallerimi, öğretmenimi, derste parmak kaldırışımı, üşüdüğümde mavi önlüğün yakasına sildiğim burnumu, silgi kokusunu hatırlıyorum.

6FOTOĞRAFLARIMIN KONUŞMASINI İSTİYORUM

FOTOĞRAFLARIMIN KONUŞMASINI İSTİYORUM

Fotoğraf sosyal medyada yayılınca çok fazla mesaj aldım. Tebriklerin dışında, köy okulu için yapabileceğimiz bir şey var mı diyen yardımsever vatandaşlarımız oldu. Bu da fotoğrafın güünü gösteriyor. Ünlü kişilerin paylaşması da beni mutlu etti. Çektiğim fotoğrafların konuşmasını istiyorum. Eğer fotoğraf konuşuyorsa başardığımı hissediyorum. Milli Eğitim Bakanımızın fotoğrafın çekildiği anlardan video paylaşması kıymetli. Ayrıca ünlü isimler de fotoğrafa bu kadar değer verdiyse ve sosyal medyada gündem oluyorsa ben mesajımı iletmişim demektir.

7‘SON MAVİLİLER’ SERGİSİ

‘SON MAVİLİLER’ SERGİSİ

Sergi için 15 fotoğrafım hazır. Hedefim 30 fotoğraflı bir sergi açmak. 2 okulda daha benzer bir çalışma yaptık ancak kış, ilkbahar fotoğrafları ve karne günüyle birlikte projeyi Ordu Kırıkbozu İlkokulunda yoğunlaştıracağım. Çalışmam beğenilir, Anadolu’ya yayılmam istenirse daha kapsamlı çalışabilir tüm mavi önlüklüleri fotoğraflayabilirim. Çünkü bu öğrencilerden sonra başka mavi önlüklü çocuk olmayacak gibi görünüyor.

8NATGEO’DA HAFTANIN FOTOĞRAFI

NATGEO’DA HAFTANIN FOTOĞRAFI

Öğretmen ve fotoğraf sanatçısı Niyazi Gürgen çektiği fotoğraflarla bu zamana kadar farklı yarışmalardan 70 ödül kazandı. Anadolu’da kaybolan kültürleri, eski gelenekleri ve çağdaş kültürü fotoğraflamak konusunda uzmanlaşan Gürgen’in, Ordu Perşembe Yaylası’nda çektiği bu kare, NatGeo editörleri tarafından haftanın fotoğrafı seçilerek paylaşıldı. Diğer yandan Gürgen, Boğaziçi Üniversitesi tarafından bu sene ‘Çevre Fotoğrafçısı’ ödülüne aday gösterildi.