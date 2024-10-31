Niyazi öğretmenin çektiği fotoğraf sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı! İşte o fotoğrafın hikayesi...
Bu yıl Cumhuriyet Bayramı nedeniyle paylaşılan fotoğraflar arasında bir tanesi çok dikkat çekti. Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından paylaşılan fotoğrafı çeken İngilizce öğretmeni Niyazi Gürgen kendisinin çocukluğuna ait bir kare bile fotoğrafının olmadığını bu yüzden şimdi bol bol çocuk fotoğrafı çektiğini söyledi. Ödüllü birfotoğraf sanatçısı olan Niyazi öğretmenin üstlerinde mavi önlük, ellerinde Atatürk Portresi taşıyan çocukları çektiği fotoğraf karesi, Hadise, Nil Karaibrahimgil ve Gülse Birsel gibi ünlü isimler tarafından da paylaşıldı.
• 31 Ekim 2024 - 08:47 • Son Güncelleme:
• 31 Ekim 2024 - 08:47 • Son Güncelleme: