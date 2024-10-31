Niyazi öğretmenin çektiği fotoğraf sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı! İşte o fotoğrafın hikayesi...

BENİM ZAMANIMIN ‘TANIĞI’ YOKTU

Ben de bir mavi önlüklü öğrenciydim. Ancak hiç çocukluk fotoğrafımın olmaması yaşım ilerledikçe beni etkilemeye başladı. Çok aradım, ilkokuluma gittim, öğretmenime, komşulara sordum. Bir tane bile yok. Fotoğrafa başlamamı sağlayan en büyük etkenlerden biri bu oldu. Üniversitedeyken hatıra fotoğrafları çekmek için bir fotoğraf makinesi aldım. O makine çalındı. Ondan sonra hiçbir şekilde fotoğrafçılıkla uğraşmadım. 2014’te öğretmenliği kazanıp Ordu Korgan’a gelince, buranın güzel doğasını cep telefonuyla çekmeye başladım. Ordu’dan bir öğretmen tanıdığım; ‘Sen güzel fotoğraflar çekiyorsun, bir makine alsan çok iyi olur’ dedi. 2017 Ocak’ta tekrar bir fotoğraf makinesi aldım. Sonrasında bu hobimi ileri taşımak ve profesyonelleşmek istedim. Kitaplar okudum, videolar izledim ve kendimi geliştirdim.