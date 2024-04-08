Nisan sürpriz yapıyor, hava tersine dönüyor! Meteoroloji'den 3 uyarı birden geldi, bayram planları iptal olabilir

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..



ANKARA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.



ESKİŞEHİR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu.



KAYSERİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.



KONYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il merkezi, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı