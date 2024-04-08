Nisan sürpriz yapıyor, hava tersine dönüyor! Meteoroloji'den 3 uyarı birden geldi, bayram planları iptal olabilir
Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı. Nisan'da hava sıcaklıkları değişecek. Bayram uyarısı geldi. Kar, yağmur ve rüzgar etkili olacak. Birçok kişi denize girmek isterken hüsrana uğrayacak. Meteoroloji illeri tek tek açıkladı. İşte hava durumu ile ilgili son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...
• 08 Nisan 2024 - 08:45 • Son Güncelleme:
• 08 Nisan 2024 - 08:45 • Son Güncelleme: