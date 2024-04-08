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Gündem Nisan sürpriz yapıyor, hava tersine dönüyor! Meteoroloji'den 3 uyarı birden geldi, bayram planları iptal olabilir
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Nisan sürpriz yapıyor, hava tersine dönüyor! Meteoroloji'den 3 uyarı birden geldi, bayram planları iptal olabilir

Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı. Nisan'da hava sıcaklıkları değişecek. Bayram uyarısı geldi. Kar, yağmur ve rüzgar etkili olacak. Birçok kişi denize girmek isterken hüsrana uğrayacak. Meteoroloji illeri tek tek açıkladı. İşte hava durumu ile ilgili son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...

• 08 Nisan 2024 - 08:45 • Son Güncelleme:
• 08 Nisan 2024 - 08:45 • Son Güncelleme:
1 Nisan sürpriz yapıyor, hava tersine dönüyor Meteorolojiden 3 uyarı birden geldi, bayram planları iptal olabilir

Ramazan Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatil bugün başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayramda yurt genelinde beklenen hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre sıcaklıklar batı bölgelerde nisan ayı ortalamasına inerken, doğu bölgelerde yağışlar artıyor. Bayramda havanın nasıl olacağına geçmeden önce MGM tarafından bugün için yapılan uyarılara bakalım.

2 Nisan sürpriz yapıyor, hava tersine dönüyor Meteorolojiden 3 uyarı birden geldi, bayram planları iptal olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, (Artvin hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, (Iğdır, Ardahan dışında) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde ggörüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

3 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara'nın güneyi ile Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu.

KIRKLARELİ °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu.

7 EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..

A.KARAHİSAR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı.

DENİZLİ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR °C, 23°C Az bulutlu.

MUĞLA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu.

8 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..

ADANA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..

ANKARA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu.

KAYSERİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

KONYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il merkezi, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor..

BOLU °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu.

DÜZCE °C, 19°C Parçalı bulutlu.

SİNOP °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu.

ZONGULDAK °C, 14°C Parçalı bulutlu.

11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin hariç bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır..

AMASYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

SAMSUN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

TOKAT °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

TRABZON °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

12 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu dışında kalan yerlerin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır..

ERZURUM °C, 11°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

KARS °C, 9°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

MALATYA °C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN °C, 14°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

13 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor..

DİYARBAKIR °C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor..

GAZİANTEP °C, 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT °C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

14 AREFE GÜNÜ YAĞIŞ VAR

AREFE GÜNÜ YAĞIŞ VAR

Pazartesi ve arefe günü, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yağış görülecek. Yağışlar, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

15 Nisan sürpriz yapıyor, hava tersine dönüyor Meteorolojiden 3 uyarı birden geldi, bayram planları iptal olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın ilk günü Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin, bayramın 2. günü iç Ege'nin doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun, bayramın 3. günü ise iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili boyunca sıcaklıklar ise gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek.

16 HAFTA SONU ANKARA VE İZMİRDE YAĞIŞ YOK, İSTANBULDA YAĞMUR VAR

HAFTA SONU ANKARA VE İZMİR'DE YAĞIŞ YOK, İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR

Hafta sonu, Ankara ve İzmir'de hafta sonu yağış beklenmiyor. Ankara'da en yüksek sıcaklık 18, İzmir'de ise en yüksek sıcaklık 26 derece olarak ölçülecek. İstanbul'da ise pazar sağanak geçiş beklentisi var, en yüksek sıcaklık da 21 derece olacak.

17 Nisan sürpriz yapıyor, hava tersine dönüyor Meteorolojiden 3 uyarı birden geldi, bayram planları iptal olabilir

Bayramın ilk günü günün en yüksek sıcaklık değerleri ise Ankara'da 23, İstanbul'da 20, İzmir ve Antalya'da 25, Adana'da 26, Samsun'da 17, Diyarbakır'da 19 derece civarında seyredecek.