Nisan ayında ektiler, dönüm başına 10 ton verim aldılar! Kahramanmaraş’ta üreticinin yüzü gülüyor

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Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, il genelinde 61 bin 617 dekar alanda şeker pancarı üretimi yapılıyor. Kentteki toplam şeker pancarı üretimi ise 473 bin 131 ton olarak kayıtlara geçti. Bu yıl rekoltenin 500 bin tona yakın olması bekleniyor.