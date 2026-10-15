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GündemNisan ayında ektiler, dönüm başına 10 ton verim aldılar! Kahramanmaraş’ta üreticinin yüzü gülüyor
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Nisan ayında ektiler, dönüm başına 10 ton verim aldılar! Kahramanmaraş’ta üreticinin yüzü gülüyor

15.10.2026 - 11:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde şeker pancarı üreticisinin aylardır beklediği hasat başladı. Nisan ayında ekimi yapılan ürünlerden dönüm başına 10 tona varan yüksek verim elde edilirken, il genelindeki toplam üretimin 500 bin ton sınırına dayanması bekleniyor.

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1Nisan ayında ektiler, dönüm başına 10 ton verim aldılar! Kahramanmaraş’ta üreticinin yüzü gülüyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şeker pancarı hasadına başlandı. İğde Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde üreticiler tarafından sökülen şeker pancarları, traktörlere yüklenerek fabrikalara gönderiliyor.

2Nisan ayında ektiler, dönüm başına 10 ton verim aldılar! Kahramanmaraş’ta üreticinin yüzü gülüyor

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, il genelinde 61 bin 617 dekar alanda şeker pancarı üretimi yapılıyor. Kentteki toplam şeker pancarı üretimi ise 473 bin 131 ton olarak kayıtlara geçti. Bu yıl rekoltenin 500 bin tona yakın olması bekleniyor.

3Nisan ayında ektiler, dönüm başına 10 ton verim aldılar! Kahramanmaraş’ta üreticinin yüzü gülüyor

Üretici Ahmet Duran Hallaç, "Pancar hasadı yapıyoruz. Nisan ayında ekimini yapmıştık. Bu ürünlerimiz fabrikalara gidiyor ve orada işlenecek. Dönümüne yaklaşık 10 ton veriyor. Bu hasat dönemi bölgemizde 2 ay sürer. Bereketli olsun" dedi.

4Nisan ayında ektiler, dönüm başına 10 ton verim aldılar! Kahramanmaraş’ta üreticinin yüzü gülüyor

Tarım işçisi Nesime Avcı da, "Biz Osmaniye'den geliyoruz çalışmaya. Bu ürünün çapasını yaparız, sökeriz ve römorka atarız. Pancarlarda bu yıl verim çok güzel" diye konuştu.

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