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MagazinNihal Candan sütyensiz elbise giydi, eliyle kapattı!
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• 10 Mayıs 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:

Nihal Candan sütyensiz elbise giydi, eliyle kapattı!

İşte Benim Stilim ve Survivor yarışmasında yarışmacı olarak ünlenen ve yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Nihal Candan kendi gibi yarışmalardan ünlü kardeşi Bahar Candan ile tatile çıktı. Sütyensiz pozlarını üst üste paylaşan Nihal Candan göğsünü neredeyse açıkta bırakan bir elbisesiyle de zor anlar yaşadı.

• 10 Mayıs 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:
1Nihal Candan sütyensiz elbise giydi, eliyle kapattı
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Nihal Candan yaptığı paylaşımlarla sınırları zorluyor. İşte Benim Stilim ve Survivor yarışmasında yarışmacı olarak tanınan Candan kardeşi Bahar Candan ile tekne tatiline çıktı. Tatilden her anlarını paylaşan kardeşlerden Nihal Candan beyaz bluzunu sütyensiz giyip arka arkaya paylaşımlar yapınca olay oldu.

2Nihal Candan sütyensiz elbise giydi, eliyle kapattı

Nihal Candan bununla da kalmadı ardından göğüslerinin yarısını açıkta bırakan dekolteli bir elbise giydi. Ancak elbisesiyle zor anlar yaşayan Candan zaman zaman eliyle göğüslerini kapamak zorunda kaldı.

3Nihal Candan sütyensiz elbise giydi, eliyle kapattı

Cesur elbisesiyle pozlar veren Nihal Candan'a "Göğsün görünüyor", "Göze sokmaya gerek var mı?" yorumları yağdı.

4Nihal Candan sütyensiz elbise giydi, eliyle kapattı

Nihal Candan tatilde yaptıklarını anbean takipçileriyle paylaşıyor.

5Nihal Candan sütyensiz elbise giydi, eliyle kapattı
6Nihal Candan sütyensiz elbise giydi, eliyle kapattı

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