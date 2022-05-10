• 10 Mayıs 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:
Nihal Candan sütyensiz elbise giydi, eliyle kapattı!
İşte Benim Stilim ve Survivor yarışmasında yarışmacı olarak ünlenen ve yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Nihal Candan kendi gibi yarışmalardan ünlü kardeşi Bahar Candan ile tatile çıktı. Sütyensiz pozlarını üst üste paylaşan Nihal Candan göğsünü neredeyse açıkta bırakan bir elbisesiyle de zor anlar yaşadı.
• 10 Mayıs 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:
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Nihal Candan yaptığı paylaşımlarla sınırları zorluyor. İşte Benim Stilim ve Survivor yarışmasında yarışmacı olarak tanınan Candan kardeşi Bahar Candan ile tekne tatiline çıktı. Tatilden her anlarını paylaşan kardeşlerden Nihal Candan beyaz bluzunu sütyensiz giyip arka arkaya paylaşımlar yapınca olay oldu.