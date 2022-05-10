Nihal Candan sütyensiz elbise giydi, eliyle kapattı!

Nihal Candan yaptığı paylaşımlarla sınırları zorluyor. İşte Benim Stilim ve Survivor yarışmasında yarışmacı olarak tanınan Candan kardeşi Bahar Candan ile tekne tatiline çıktı. Tatilden her anlarını paylaşan kardeşlerden Nihal Candan beyaz bluzunu sütyensiz giyip arka arkaya paylaşımlar yapınca olay oldu.