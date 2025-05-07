Nevşehir'de duygulandıran vefa! Sahibi ölen 'Garip' isimli köpek mezarın başından ayrılmıyor!

Mezara her geldiklerinde köpeğin burada olduğunu belirten Gümüş, "Biz ağladığımızda sanki bize bir şeyler anlatıyor. Babamın acısından sonra bu köpek bizi daha çok üzdü. Böyle bir duygusallık daha önce hiç görmedik. Bir yandan üzülürken bir yandan mutlu da oluyoruz. Meğer babamın dostuymuş." ifadelerini kullandı.