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GündemNevşehir'de duygulandıran vefa! Sahibi ölen 'Garip' isimli köpek mezarın başından ayrılmıyor!
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Nevşehir'de duygulandıran vefa! Sahibi ölen 'Garip' isimli köpek mezarın başından ayrılmıyor!

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde "Garip" adlı köpek, 1 Mayıs'ta cenazesi toprağa verilen sahibi Nuri Gümüş'ün mezarının başından ayrılmıyor.

AA
• 07 Mayıs 2025 - 13:56 • Son Güncelleme:
AA
• 07 Mayıs 2025 - 13:56 • Son Güncelleme:
1Nevşehirde duygulandıran vefa Sahibi ölen Garip isimli köpek mezarın başından ayrılmıyor

Çakıllı köyünde geçen hafta 75 yaşında hayatını kaybeden Nuri Gümüş'ün cenazesi, köy mezarlığına defnedildi. Gümüş'ün 5 yıl önce yavruyken sahiplendiği köpeği "Garip", defin işleminin ardından mezarın başından ayrılmadı.

2Nevşehirde duygulandıran vefa Sahibi ölen Garip isimli köpek mezarın başından ayrılmıyor

Nuri Gümüş'ün kızı Nurcan Çetinkaya, gazetecilere, mezarın başından ayrılmayan "Garip"in kendilerini duygulandırdığını söyledi.

3Nevşehirde duygulandıran vefa Sahibi ölen Garip isimli köpek mezarın başından ayrılmıyor

"Garip"in sadakat örneği sergilediğini dile getiren Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Biz çocukları olarak İstanbul'da yaşıyoruz. Babamla yaşayan tek dostu Garip'ti. Babamın yalnızlığına ortak oluyordu. Babamızı defnettiğimiz günden beri gece gündüz burada yatıyor. Biz Yasin Suresi'ni okuyup ağladığımızda, kafasını omzuma koyup ayağıyla yanağımı sildi. Ne zaman ağlasam aynısını yapıyor. Komşumuz yıllar önce İstanbul'a gidince Garip'i bırakmış. Babam da Garip'i aç görünce yemek vermiş. O günden bu yana babamla beraber."

4Nevşehirde duygulandıran vefa Sahibi ölen Garip isimli köpek mezarın başından ayrılmıyor

Nuri Gümüş'ün oğlu Nihat Gümüş ise köpeğin tavrının köydekilerin de dikkatini çektiğini anlattı.

5Nevşehirde duygulandıran vefa Sahibi ölen Garip isimli köpek mezarın başından ayrılmıyor

Mezara her geldiklerinde köpeğin burada olduğunu belirten Gümüş, "Biz ağladığımızda sanki bize bir şeyler anlatıyor. Babamın acısından sonra bu köpek bizi daha çok üzdü. Böyle bir duygusallık daha önce hiç görmedik. Bir yandan üzülürken bir yandan mutlu da oluyoruz. Meğer babamın dostuymuş." ifadelerini kullandı.