Nevşehir'de duygulandıran vefa! Sahibi ölen 'Garip' isimli köpek mezarın başından ayrılmıyor!

"Garip"in sadakat örneği sergilediğini dile getiren Çetinkaya, şöyle konuştu:
"Biz çocukları olarak İstanbul'da yaşıyoruz. Babamla yaşayan tek dostu Garip'ti. Babamın yalnızlığına ortak oluyordu. Babamızı defnettiğimiz günden beri gece gündüz burada yatıyor. Biz Yasin Suresi'ni okuyup ağladığımızda, kafasını omzuma koyup ayağıyla yanağımı sildi. Ne zaman ağlasam aynısını yapıyor. Komşumuz yıllar önce İstanbul'a gidince Garip'i bırakmış. Babam da Garip'i aç görünce yemek vermiş. O günden bu yana babamla beraber."