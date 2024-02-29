Nevruz ne zaman 2024? Nevruza kaç gün kaldı, nevruz ayın kaçında, nevruzda neden ateş yakılır ve ateşten atlanır?

Bu gelenek, günümüzde de birçok farklı kültür ve topluluk tarafından kutlanmaya devam etmektedir. Özellikle Türk, Kürt, İranlı, Azeri, Türkmen, Özbek, Tacik ve diğer Orta Asya toplulukları arasında önemli bir bayramdır.



Nevruz, genellikle baharın başlangıcını, doğanın uyanışını, tohumların ekilmesini, yeni bir dönemin başlangıcını simgeler. Ayrıca, barış, bereket, dayanışma ve birlik mesajlarını içerir. Ateşin yakılması, renkli kıyafetlerin giyilmesi, müzik, dans, şenlikler ve geleneksel yemeklerin paylaşılması gibi çeşitli ritüellerle kutlanır.



Nevruz, kültürel mirasın bir parçası olarak günümüze kadar gelmiş ve birçok toplum için önemli bir sembol haline gelmiştir. Her yıl, baharın gelişini ve umudu kutlayan bu bayram, insanların bir araya gelip topluluk ruhunu güçlendirmesine ve kültürel bağları pekiştirmesine vesile olmaktadır.