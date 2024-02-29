Nevruz ne zaman 2024? Nevruza kaç gün kaldı, nevruz ayın kaçında, nevruzda neden ateş yakılır ve ateşten atlanır?
Nevruz Bayramı mart ayıyla birlikte gündeme geldi. Her yıl olduğu gibi, binlerce kişi geleneksel olarak bu bayramı kutlamak için bir araya gelecek. Sokaklar, parklar ve meydanlar, sembolik ateşlerin yakılmasıyla aydınlanacak, halk geleneksel müzik ve danslar eşliğinde Nevruz'un gelişini coşkuyla kutlayacak. Peki, Nevruz ne zaman 2024? Nevruzda neden ateş yakılır ve ateşten atlanır?
• 29 Şubat 2024 - 12:17 • Son Güncelleme:
• 29 Şubat 2024 - 12:17 • Son Güncelleme: