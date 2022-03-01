• 01 Mart 2022 - 16:53 • Son Güncelleme:
Nesrin Cavadzade'den milyonluk imza!
Üç Kuruş isimli dizide ‘Bahar’ karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'den milyonluk imza. Nesrin Cavadzade, son olarak bir yiyecek markasının ürettiği çikolatanın reklam yüzü oldu.
• 01 Mart 2022 - 16:53 • Son Güncelleme:
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Yasak Elma dizisinden olaylı ayrılışının ardından bu sezon Üç Kuruş dizisinde rol almaya başlayan oyuncu Nesrin Cavadzade, hızlı çıkışını devam ettiriyor.
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Nesrin Cavadzade’nin markaya yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin TL karşılığında imza attığı konuşuluyor.
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