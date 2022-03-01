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MagazinNesrin Cavadzade'den milyonluk imza!
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• 01 Mart 2022 - 16:53 • Son Güncelleme:

Nesrin Cavadzade'den milyonluk imza!

Üç Kuruş isimli dizide ‘Bahar’ karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'den milyonluk imza. Nesrin Cavadzade, son olarak bir yiyecek markasının ürettiği çikolatanın reklam yüzü oldu.

• 01 Mart 2022 - 16:53 • Son Güncelleme:
1Nesrin Cavadzadeden milyonluk imza
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Yasak Elma dizisinden olaylı ayrılışının ardından bu sezon Üç Kuruş dizisinde rol almaya başlayan oyuncu Nesrin Cavadzade, hızlı çıkışını devam ettiriyor.

2Nesrin Cavadzadeden milyonluk imza

Nesrin Cavadzade şimdi de bir markanın ürettiği çikolatanın reklam yüzü oldu.

3Nesrin Cavadzadeden milyonluk imza

Nesrin Cavadzade’nin markaya yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin TL karşılığında imza attığı konuşuluyor.

4Nesrin Cavadzadeden milyonluk imza

Üniversiteyi Türkiye'de okuyan ve oyunculuk kariyerine de burada başlayan Cavadzade, Yasak Elma dizisindeki Şahika rolü ile şöhreti elde etmişti. Dizinin yönetmeni ile yaşadıkları tartışma sonrası ise projeye veda etmişti.

5Nesrin Cavadzadeden milyonluk imza

Nesrin Cavadzade'nin rol aldığı çikolata reklam filmleri, televizyonda oynamaya başladı.

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Nesrin Cavadzade'den milyonluk imza!

Nesrin Cavadzade'den milyonluk imza!