Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinNeslihan Atagül'ün partneri belli oldu! 9 yıl sonra aynı projede...
HaberlerMagazin Haberleri Neslihan Atagül'ün partneri belli oldu! 9 yıl sonra aynı projede...
• 03 Nisan 2022 - 13:57 • Son Güncelleme:

Neslihan Atagül'ün partneri belli oldu! 9 yıl sonra aynı projede...

Neslihan Atagül, "Sefirin Kızı" dizisinden geçirgen bağırsak sendromu hastalığı yüzünden ayrılmak zorunda kalmıştı. Atagül, bir süre sağlık problemleriyle boğuşmak zorunda kalmış neyse ki eski sağlığına kavuşmuştu. Şimdilerde yeni diziye başlayacak olan Neslihan Atagül’ün partneri belli oldu.

• 03 Nisan 2022 - 13:57 • Son Güncelleme:
1Neslihan Atagülün partneri belli oldu 9 yıl sonra aynı projede...
ABONE OL

Neslihan Atagül, "Sefirin Kızı" dizisinden rahatsızlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı. Atagül, bir süre sağlık problemleriyle boğuşmak zorunda kalmış neyse ki eski sağlığına kavuşmuştu. Şimdilerde yeni diziye başlayacak olan Neslihan Atagül’ün partneri belli oldu.

2Neslihan Atagülün partneri belli oldu 9 yıl sonra aynı projede...

Oyuncu Neslihan Atagül'ün başrolünde yer aldığı 'Gecenin Ucunda' romanından uyarlanan dizisi eylül ayında ekranlara gelecek.

3Neslihan Atagülün partneri belli oldu 9 yıl sonra aynı projede...

Peride Celal imzalı 'Gecenin Ucunda' adlı romandan uyarlanacak dizide Neslihan Atagül'ün partneri eşi Kadir Doğulu oldu. Çift 9 yıl aradan sonra aynı projede buluşacak.

4Neslihan Atagülün partneri belli oldu 9 yıl sonra aynı projede...

TV100'ün haberine göre; Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu Gecenin Ucunda’nın başrol karakteri “Kazım”ı canlandıracak.

5Neslihan Atagülün partneri belli oldu 9 yıl sonra aynı projede...

Böylece 2013-14 sezonunda 50 bölüm süren “Fatih Harbiye” dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu; 9 yıl aradan sonra yeniden aynı projede partner olacaklar.

6PATRONU DA EŞİ OLDU

PATRONU DA EŞİ OLDU

29 yaşındaki başarılı oyuncunun yeni dizisinde patronlarından biri TMC Film'in sahibi Erol Avcı, diğeri ise Alim Yapım'ın kurucusu olan eşi Kadir Doğulu.

7Neslihan Atagülün partneri belli oldu 9 yıl sonra aynı projede...

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti yeni dizi anlaşmasına imza atar atmaz soluğu Seyşeller’de almıştı. Çiftin tatili sona erse de Atagül’ün aklı adada kaldı.

8Neslihan Atagülün partneri belli oldu 9 yıl sonra aynı projede...

Instagram hesabından tatildeki anlarından bol bol fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu altına, ‘Evet özlemiş olabilirim’ notunu düştü.

9Neslihan Atagülün partneri belli oldu 9 yıl sonra aynı projede...

Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde eşi Kadir Doğulu ile romantik pozlarını paylaşarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamayı da ihmal etmemişti.

10SEVGİLİLER GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI

SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BÖYLE KUTLADI

Sosyal medya hesabından Kadir Doğulu (39) ile çekilen karelerini art arda takipçilerinin beğenisine sunan Atagül, gönderisine "Sevgi'li K" mesajını yazmıştı.

11Neslihan Atagülün partneri belli oldu 9 yıl sonra aynı projede...

Başarılı oyuncunun 1,5 milyon beğeni alan gönderisine eşi Doğulu da kayıtsız kalamamış, "Sevgili'm" yazıp, kalp emojileri ekleyerek Atagül'e yorum yapmıştı.

12DİZİDEN AYRILMIŞTI

DİZİDEN AYRILMIŞTI

Star TV'de yayınlanan 'Sefirin Kızı'nda 'Nare' karakterini canlandıran Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmış ve ani bir kararla diziden ayrılmıştı.

13GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelmektedir.

14Neslihan Atagülün partneri belli oldu 9 yıl sonra aynı projede...

Normalden daha geçirgen hale gelen bağırsaklar sebebiyle kana, yararlı bileşikler ile birlikte tam olarak sindirilmemiş besin öğeleri, zararlı organizmalar veya toksinler de karışabilmektedir. Bunun sonucunda da çeşitli metabolik bozukluklar meydana gelmeye başlar.

15Neslihan Atagülün partneri belli oldu 9 yıl sonra aynı projede...
16Neslihan Atagülün partneri belli oldu 9 yıl sonra aynı projede...

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Neslihan Atagül'ün partneri belli oldu! 9 yıl sonra aynı projede...

    Neslihan Atagül'ün partneri belli oldu! 9 yıl sonra aynı projede...

    Seda Sayan soluğu estetik doktorunda aldı! O anları canlı canlı yayınladı...

    Seda Sayan soluğu estetik doktorunda aldı! O anları canlı canlı yayınladı...

    Burak Kut: Herkes üzerimden para kazanmaya çalışıyordu, para makinesi gibiydim

    Burak Kut: Herkes üzerimden para kazanmaya çalışıyordu, para makinesi gibiydim

    Seray Sever: Annem de 48 yaşında hamile kalmıştı

    Seray Sever: Annem de 48 yaşında hamile kalmıştı