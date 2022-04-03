Neslihan Atagül'ün partneri belli oldu! 9 yıl sonra aynı projede...
Neslihan Atagül, "Sefirin Kızı" dizisinden geçirgen bağırsak sendromu hastalığı yüzünden ayrılmak zorunda kalmıştı. Atagül, bir süre sağlık problemleriyle boğuşmak zorunda kalmış neyse ki eski sağlığına kavuşmuştu. Şimdilerde yeni diziye başlayacak olan Neslihan Atagül’ün partneri belli oldu.
Neslihan Atagül, "Sefirin Kızı" dizisinden rahatsızlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı. Atagül, bir süre sağlık problemleriyle boğuşmak zorunda kalmış neyse ki eski sağlığına kavuşmuştu. Şimdilerde yeni diziye başlayacak olan Neslihan Atagül’ün partneri belli oldu.
Oyuncu Neslihan Atagül'ün başrolünde yer aldığı 'Gecenin Ucunda' romanından uyarlanan dizisi eylül ayında ekranlara gelecek.
Peride Celal imzalı 'Gecenin Ucunda' adlı romandan uyarlanacak dizide Neslihan Atagül'ün partneri eşi Kadir Doğulu oldu. Çift 9 yıl aradan sonra aynı projede buluşacak.
Böylece 2013-14 sezonunda 50 bölüm süren “Fatih Harbiye” dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu; 9 yıl aradan sonra yeniden aynı projede partner olacaklar.
GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?
Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelmektedir.