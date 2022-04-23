Neslihan Atagül: İyi ki hayatımda, Kadir ile olmam büyük bir şans

Oyuncu, muhabirlerin “Kadir Bey son olarak soralım. Serra Arıtürk ile ilgili haberler çıktı, İmam nikahı kıydığınıza dair. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna; “Allah yardımcısı olsun o haberi yapanın. Bu soruyu bana değil yapana sorun” diyerek kahkaha attı.