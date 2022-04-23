• 23 Nisan 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
Neslihan Atagül: İyi ki hayatımda, Kadir ile olmam büyük bir şans
Bir süredir ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu, önceki akşam 39'uncu doğum gününü eşi Neslihan Atagül'ün sürpriz olarak düzenlediği partiyle kutladı. Mekandan ayrılırken ısrarlara rağmen bir araya gelmeyen çiftten Atagül, Doğulu'ya olan aşkını anlattı.
• 23 Nisan 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
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Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, geçtiğimiz günlerde Yasemin Sakallıoğlu’nun “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı tek kişilik gösterisini izlemeye gitmişti.
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Ünlü oyuncudan yanıt gecikmemişti. Kadir Doğulu, gülerek “Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz” ifadelerini kullanmıştı.
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Oyuncu, muhabirlerin “Kadir Bey son olarak soralım. Serra Arıtürk ile ilgili haberler çıktı, İmam nikahı kıydığınıza dair. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna; “Allah yardımcısı olsun o haberi yapanın. Bu soruyu bana değil yapana sorun” diyerek kahkaha attı.