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MagazinNeslihan Atagül: İyi ki hayatımda, Kadir ile olmam büyük bir şans
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• 23 Nisan 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:

Neslihan Atagül: İyi ki hayatımda, Kadir ile olmam büyük bir şans

Bir süredir ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu, önceki akşam 39'uncu doğum gününü eşi Neslihan Atagül'ün sürpriz olarak düzenlediği partiyle kutladı. Mekandan ayrılırken ısrarlara rağmen bir araya gelmeyen çiftten Atagül, Doğulu'ya olan aşkını anlattı.

• 23 Nisan 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
1Neslihan Atagül: İyi ki hayatımda, Kadir ile olmam büyük bir şans
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Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, geçtiğimiz günlerde Yasemin Sakallıoğlu’nun “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı tek kişilik gösterisini izlemeye gitmişti.

2HAMİLELİK CEVABI

HAMİLELİK CEVABI

Eşi Neslihan Atagül’ün karnını okşayan Doğulu’ya “Neslihan Hanım’ın karnını okşadınız, bize bir mesaj mı bu? Hamile mi yoksa Neslihan Hanım?” sorusu yöneltilmişti.

3Neslihan Atagül: İyi ki hayatımda, Kadir ile olmam büyük bir şans

Ünlü oyuncudan yanıt gecikmemişti. Kadir Doğulu, gülerek “Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz” ifadelerini kullanmıştı.

4İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Ardından Neslihan Atagül de eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı karelerle kutlamıştı.

5Neslihan Atagül: İyi ki hayatımda, Kadir ile olmam büyük bir şans

Birlikte çekilen bir dizi fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, eşine, "İyi ki doğdun sevgilim. Doğduğun gün kutlu, olduğun her gün şölen senin! Seni çok seviyorum" şeklinde seslenmişti.

6İLLA AĞLATACAKSINIZ

"İLLA AĞLATACAKSINIZ!"

Şimdilerde ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu ise, "Ben de seni çok seviyorum. İlla ağlatacaksınız bugün..." diyerek, duygulandığını ifade etmişti. Çiftin gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi görmüştü. Sosyal medya kullanıcıları Doğulu'ya kutlama mesajları yağdırmıştı.

7ŞARKILI KUTLAMA

ŞARKILI KUTLAMA

Kadir Doğulu, önceki akşam Fişekhane'deki bir mekanda 39'uncu doğum gününü kutladı. Eşi Neslihan Atagül'ün sürpriz olarak düzenlediği partiye yakın arkadaşları Oğulcan Engin de katıldı. Gecede halay çeken çift şarkılarda söyledi.

8Neslihan Atagül: İyi ki hayatımda, Kadir ile olmam büyük bir şans

Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti tüm ısrarlara rağmen bir araya gelmedi.

9Neslihan Atagül: İyi ki hayatımda, Kadir ile olmam büyük bir şans

Güzel oyuncu, muhabirlerin “Neslihan Hanım bugün eşiniz Kadir Bey'in doğum günü ne söylemek istersiniz?” sorusuna; “Kadir iyi ki doğdu, iyi ki hayatımda. Onunla olmak benim için büyük bir şans" yanıtını verdi.

10Neslihan Atagül: İyi ki hayatımda, Kadir ile olmam büyük bir şans

Doğulu ise “Canım bir sürpriz yapmış sağ olsun” dedi.

11Neslihan Atagül: İyi ki hayatımda, Kadir ile olmam büyük bir şans

Oyuncu, muhabirlerin “Kadir Bey son olarak soralım. Serra Arıtürk ile ilgili haberler çıktı, İmam nikahı kıydığınıza dair. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna; “Allah yardımcısı olsun o haberi yapanın. Bu soruyu bana değil yapana sorun” diyerek kahkaha attı.

12Neslihan Atagül: İyi ki hayatımda, Kadir ile olmam büyük bir şans

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