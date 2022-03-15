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MagazinNeslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'ya övgüler yağdırdı! 'Çok güzelsin'
HaberlerMagazin Haberleri Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'ya övgüler yağdırdı! 'Çok güzelsin'
• 15 Mart 2022 - 17:14 • Son Güncelleme:

Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'ya övgüler yağdırdı! 'Çok güzelsin'

Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu'nun fotoğraflarına kayıtsız kalmadı. Atagül, "Çok güzelsin!" diyerek, eşine övgü yağdırdı

• 15 Mart 2022 - 17:14 • Son Güncelleme:
1Neslihan Atagül eşi Kadir Doğuluya övgüler yağdırdı Çok güzelsin
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Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten Doğulu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

2DÜNDEN...

"DÜNDEN..."

Şimdilerde ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu, eşine verdiği pozları Instagram'dan paylaştı. Ormanlık alanda karın keyfini çıkaran ikiliden Doğulu, fotoğraflarını, "Dünden..." notuyla yayınladı.

3ÇOK GÜZELSİN

"ÇOK GÜZELSİN!"

Atagül de eşinin paylaşımlarına kayıtsız kalmadı. Oyuncu, Kadir Doğulu'ya, "Çok güzelsin!" şeklinde seslendi. Ünlü isim, yorumuna kalp emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.

4AYRILIK DEDİKODULARI

"AYRILIK" DEDİKODULARI

Geçtiğimiz aylarda ünlü çift hakkında "ayrılık" iddiaları ortaya atılmıştı. Kadir Doğulu, sık sık eşi Neslihan Atagül ile boşanacaklarına dair haberler çıkmasıyla ilgili, "Ya, haydi oradan!" diyerek, söylentileri yalanlamıştı.

5İHANET ETTİM SABAH KALKTIĞIM ZAMAN YÜZÜNE BAKMADIM

"İHANET ETTİM! SABAH KALKTIĞIM ZAMAN YÜZÜNE BAKMADIM"

Doğulu, gazetecilerin "Eşiniz Neslihan Hanım'a ihanet ettiğiniz ve ayrılacağınız yönündeki haberler için neler söyleyeceksiniz?" sorusuna da yanıt vermişti.

Ünlü oyuncu, "Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim!" diyerek, herkesi şaşırtmıştı.

6BUNLAR BİR İDDİA

"BUNLAR BİR İDDİA!"

Kadir Doğulu, daha sonra sözlerine, "Bunlar bir iddia. Siz sorduğunuz için cevap vermeli miyim?" şeklinde devam etmişti.

7DAR GELİRLİ BİR AİLEDE BÜYÜDÜM

"DAR GELİRLİ BİR AİLEDE BÜYÜDÜM"

Öte yandan 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile nikah masasına oturan Neslihan Atagül, bilinmeyenlerini anlatmıştı. Oyuncu olmak için çok çabaladığını söyleyen Atagül, "Dar gelirli bir ailede büyüdüm. 13 yaşında bilinmeyen numaraları arayıp bir ajans numarası aldım." demişti.

8BİR SÜRÜ ZORLUK ATLATTIM

"BİR SÜRÜ ZORLUK ATLATTIM"

Oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:Aradım, 'Ajansınıza kaydolmak istiyorum.' dedim. Annemle gittik, beni kabul ettiler ama 6 ay ses çıkmadı. Sonra bir audition (seçmeler) için aradılar. Pazardan yeni kıyafetler aldım. Meğer deneme çekimiymiş ama heyecanımı kaybetmedim. Yaşadığın yerde kimsenin sana inanmaması üzücü ama kendi içimde inandığıma tutundum. Velhasıl kelam bir sürü zorluk atlattım.

9Neslihan Atagül eşi Kadir Doğuluya övgüler yağdırdı Çok güzelsin

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