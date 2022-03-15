Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'ya övgüler yağdırdı! 'Çok güzelsin'

"BİR SÜRÜ ZORLUK ATLATTIM"

Oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:Aradım, 'Ajansınıza kaydolmak istiyorum.' dedim. Annemle gittik, beni kabul ettiler ama 6 ay ses çıkmadı. Sonra bir audition (seçmeler) için aradılar. Pazardan yeni kıyafetler aldım. Meğer deneme çekimiymiş ama heyecanımı kaybetmedim. Yaşadığın yerde kimsenin sana inanmaması üzücü ama kendi içimde inandığıma tutundum. Velhasıl kelam bir sürü zorluk atlattım.