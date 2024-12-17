Nesli tükenme tehlikesinde kuşlar restoranda meze yapılıyor! Koruma altında olan kuşların popülasyonunda dikkat çeken düşüş

Akdeniz üzerinden göç eden kuşlar için önemli bir dinlenme ve üreme noktası olan Kıbrıs, her yıl milyonlarca kuşa ev sahipliği yapıyor. KKTC'nin ilk kuş halkalama istasyonu, Taşkent Doğa Parkı tarafından geçen aylarda kuruldu. Ancak birçok noktada olduğu gibi KKTC'de de yaban hayvanları kaçak avcılar tarafından avlanıyor. Hem Güney Kıbrıs'ta hem KKTC'de yaşayan ada halkının yüzyıllardır tüketilen 'pulya' için her yıl milyonlarca karabaşlı ötleğen kaçak avlanıyor. Avlanması kanunlarca yasak olan kuşlar, sis ağları, yapışkanlı çubuklar gibi araçlar kullanılarak yakalanıyor. Baharda göç yolu üzerindeyken avlanan milyonlarca kuş ise meze yapılması için restoranlara satılıyor. Boyut olarak küçük olan kuşların turşusu veya haşlaması yapılıyor.