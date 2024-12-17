Nesli tükenme tehlikesinde kuşlar restoranda meze yapılıyor! Koruma altında olan kuşların popülasyonunda dikkat çeken düşüş
Kıbrıs üzerinden göç eden karabaşlı ötleğen türü milyonlarca kuş, kaçak avlanıp, restoranlarda 'pulya' adı verilen meze yapılıyor. Her türlü avcılığı ve tüketimi yasak olan ve son yıllarda aşırı avlanma nedeniyle popülasyonunda düşüş yaşanan kuş türü, farklı yollarla avlanıp turşusu veya haşlaması yapılarak ada halkı tarafından tüketiliyor.
Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
• 17 Aralık 2024 - 15:51 • Son Güncelleme:
Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
• 17 Aralık 2024 - 15:51 • Son Güncelleme: