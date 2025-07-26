Nesli tükenme tehlikesi altındaydı! Dünyada tek kalan alageyiklere Antalya'dan sevindirici haber

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Alageyiklerin yeni yaşam alanlarına taşınmasının gerek orman yangını gerekse hastalık gibi etkenler nedeniyle neslin devamlılığı için önemli olduğuna dikkati çeken Reçber, "Son yıllarda 123 alageyiği orman yangını ve salgın hastalık tehlikesine karşı Dilek Yarımadası, Köyceğiz, Güllük Dağı Termessos Milli Parkı, Manavgat, Kovada Gölü ve Kaş Dumandağı bölgelerine naklettik. Başka yerlere taşınması da genel müdürlüğümüzün programları kapsamında yapılacaktır." diye konuştu.



Alageyik üretme istasyonunun Düzlerçamı Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda 1966 yılında 34 hektarlık alanda kurulduğu bilgisini veren Reçber, şunları kaydetti:



"İlk kurulduğunda alageyik sayısı 7'ydi. Zaman içerisinde alageyik sayısının artması ile alanın küçük gelmesi sebebiyle 2002 yılında Eşenadasında 521 hektarlık alanda günümüzde de kullanılan alageyik üretme istasyonu kurulmuş ve 66 adet alageyik yeni istasyona nakledilmiştir. Şu an da ise alageyik sayımız 177'ye ulaşmıştır. Ayrıca 2011 yılında başlayan programlar sonucunda 123 adet alageyiğimizin nakli tamamlanmıştır. Ülkemizde nesli tükenmek üzere olan alageyiklerin hem üretme yerindeki sayılarının artırılması hem de yeni yaşam alanlarında taşınması neslin devamlılığı açısından büyük öneme sahiptir."