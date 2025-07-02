Nemrut Kalderası'nın kalbi kuruyor: Bitlis'teki Kalp Gölü'nün son hali görüntülendi
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda bulunan Kalp Gölü, kuraklık tehdidiyle karşı karşıya.
Gölün büyük bir bölümü kururken, havadan dronla çekilen görüntüler su seviyesindeki dramatik düşüşü tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Doğal güzelliğiyle her yıl binlerce doğaseveri ağırlayan Nemrut Kalderası zirvesindeki Kalp Gölü, yaşanan aşırı sıcaklık ve yağış yetersizliği nedeniyle önemli ölçüde su kaybetti.
Gölün karakteristik kalp şekli neredeyse tamamen kaybolurken, suyun çekildiği alanların bir bölümünde yeşeren otlar, çatlamış topraklar ve kurumuş zemin gözlemlendi.
Gölü ziyarete gelen vatandaşlar da duruma dikkat çekerek, önceki yıllara kıyasla göl seviyesinde ciddi bir küçülme yaşandığını belirtti. Ziyaretçilerden bazıları, geçen yıl aynı dönemde gölün tamamen dolu olduğunu, şimdi ise suyun neredeyse yarıdan fazlasının çekildiğini ifade etti.