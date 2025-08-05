GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemNemrut Kalderası'nda korkutan tehlike: Ziyaretçiler bozayıları beslemekten vazgeçmiyor!
HaberlerGündem Haberleri Nemrut Kalderası'nda korkutan tehlike: Ziyaretçiler bozayıları beslemekten vazgeçmiyor!

Nemrut Kalderası'nda korkutan tehlike: Ziyaretçiler bozayıları beslemekten vazgeçmiyor!

05.08.2025 - 14:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, yol üzerinde bölgede yaşayan bozayılarla karşılaşıyor. Elleriyle besleyip görüntülerini çekmeye çalıştıkları ayıların zaman zaman saldırısına uğrayan ziyaretçiler, aç kaldıklarında saldırganlaşan ayılar nedeniyle tehlike atlatıyor.

1Nemrut Kalderası'nda korkutan tehlike: Ziyaretçiler bozayıları beslemekten vazgeçmiyor!

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, Nemrut Kalderası'ndaki bozayıları beslemenin ve yanlarına yaklaşmanın tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu.

2Nemrut Kalderası'nda korkutan tehlike: Ziyaretçiler bozayıları beslemekten vazgeçmiyor!

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, lav kalıntıları ve bitki örtüsünün yanı sıra biyoçeşitliliğiyle de dikkati çekiyor.

3Nemrut Kalderası'nda korkutan tehlike: Ziyaretçiler bozayıları beslemekten vazgeçmiyor!

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünün bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, yol üzerinde bölgede yaşayan bozayılarla karşılaşıyor.

4Nemrut Kalderası'nda korkutan tehlike: Ziyaretçiler bozayıları beslemekten vazgeçmiyor!

Elleriyle besleyip görüntülerini çekmeye çalıştıkları ayıların zaman zaman saldırısına uğrayan ziyaretçiler, aç kaldıklarında saldırganlaşan ayılar nedeniyle tehlike atlatıyor.

5Nemrut Kalderası'nda korkutan tehlike: Ziyaretçiler bozayıları beslemekten vazgeçmiyor!

Bölgede yıllardır doğa gözlemi yapan ve çektiği fotoğraflarla bozayıların doğal yaşamını kayıt altına alan Önen, gazetecilere, bölgede jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince alınan önlemlerin etkili olduğunu söyledi.

6Nemrut Kalderası'nda korkutan tehlike: Ziyaretçiler bozayıları beslemekten vazgeçmiyor!

Son zamanlarda ayıların yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Önen, şunları kaydetti:

7Nemrut Kalderası'nda korkutan tehlike: Ziyaretçiler bozayıları beslemekten vazgeçmiyor!

"Bozayılar, daha önce hazır yiyeceklere alışmışlardı. Alınan tedbirlerle bölgede çöplerin azaldığını görüyoruz, bu olumlu bir gelişme ancak bazı vatandaşlar hala bölgede piknik yapıyor. Yavrularıyla gezen ayılar tehlikeli olabilir. Aç oldukları için savunmacı davranabilirler. Vatandaşların bölgeye fazla yaklaşmaması gerekiyor.