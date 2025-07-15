GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemNemrut Dağı'na nano kireç dokunuşu: Dev eserlere yeni yöntem uygulandı
HaberlerGündem Haberleri Nemrut Dağı'na nano kireç dokunuşu: Dev eserlere yeni yöntem uygulandı

Nemrut Dağı'na nano kireç dokunuşu: Dev eserlere yeni yöntem uygulandı

15.07.2025 - 12:21Güncellenme Tarihi:

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'ndaki devasa heykellerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 2022 yılında başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmasıyla, bölgedeki simge eserlerde de nano kireç uygulamasına başlandı.

1Nemrut Dağı'na nano kireç dokunuşu: Dev eserlere yeni yöntem uygulandı

Kentte 2 bin 206 metre rakımlı Nemrut Dağı'ndaki dev heykellerin yüzey ve iç yapılarında oluşan kılcal çatlakların onarılması için 2022'de başlatılan nano kireç uygulamasının olumlu sonuç vermesinin ardından çalışmalar genişletildi.

2Nemrut Dağı'na nano kireç dokunuşu: Dev eserlere yeni yöntem uygulandı

Bu kapsamda Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ile Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda bu yıl, Batı terasında yer alan ve Nemrut Dağı'nın simge eserleri olarak bilinen Kartal Başı ile Kral l. Antiochos'un heykelinde uygulamalara hız verildi.

3Nemrut Dağı'na nano kireç dokunuşu: Dev eserlere yeni yöntem uygulandı

İlk aşamada heykel yüzeylerindeki kirlilik katmanları temizlenirken, daha sonra nano dağılımlı kalsiyum hidroksit çözeltisi, şırıngayla çatlaklara enjekte ediliyor. Bu estetik dolgular, yağmur suyu gibi atmosferik etkilerin heykel içine sızmasını engelliyor.

4Nemrut Dağı'na nano kireç dokunuşu: Dev eserlere yeni yöntem uygulandı



Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan çalışmalarda, taşların doğal görünümünü bozmadan içten sağlamlaştırma hedefleniyor.

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Ayşe Ebru Çorbacı, AA muhabirine, daha önce Herakles heykelinin ayak kısmında yapılan uygulamaların olumlu sonuç verdiğini söyledi.

5Nemrut Dağı'na nano kireç dokunuşu: Dev eserlere yeni yöntem uygulandı

Devasa heykellerde özel uygulama yaptıklarını ifade eden Çorbacı, şöyle konuştu:

6Nemrut Dağı'na nano kireç dokunuşu: Dev eserlere yeni yöntem uygulandı



"2022 yılında başlattığımız deneme çalışmasının ardından yaptığımız kontroller neticesinde bu yöntemin etkili olduğunu gördük. Bu nedenle 2025 yılında kapsamlı bir restorasyon planladık. Nano kireç çözeltisiyle taşların bünyesinde sağlamlaştırma sağlarken, aynı zamanda suyun taşın içine girmesini engelleyecek estetik dolgu uygulayacağız ancak bu dolgu, çatlakları tamamen kapatmayacak, ziyaretçiler yine doğal formu görebilecek."

7Nemrut Dağı'na nano kireç dokunuşu: Dev eserlere yeni yöntem uygulandı

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan da çalışmalarla, heykellerin ilerleyen yıllara daha sağlam ulaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

8Nemrut Dağı'na nano kireç dokunuşu: Dev eserlere yeni yöntem uygulandı