Nehir Erdoğan'dan olay açıklama: Renan ile yaşadığım aşk...

"ÇOK YAKIN ARKADAŞIM"

Muhabirlerin “Ressam Renan Kaleli ile ilişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna ise Erdoğan, “Arkadaşlar, bir şehir efsanesidir aldı başını gidiyor. Renan benim sevgilim değil. Hiçbir zaman Renan ile birlikte olmadık. Bu haberleri her yazdığınızda ve ben evimde bu haberleri okuduğumda kahkaha atıyorum. Renan benim çok yakın arkadaşım" diyerek aşk iddialarına son noktayı koymuş oldu.