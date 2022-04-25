Nehir Erdoğan'dan olay açıklama: Renan ile yaşadığım aşk...
Oyuncu Nehir Erdoğan’ın, iki yıldır meslektaşı Hatice Aslan'ın eski eşi Renan Kaleli’yle aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili geçtiğimiz yaz Bodrum'da tatil yaparken objektiflere takılmıştı. Nişantaşı'nda görüntülenen Erdoğan, Kaleli ile aşk yaşadığı haberlerini yalanladı.
Nehir Erdoğan, 'Silsile' filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile Eylül 2014'te nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin evliliği üç yıl sürmüştü. Boşanmanın ardından bir süre yalnız kalan Erdoğan, oyuncu Hatice Aslan'ın eski eşi Renan Kaleli ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
İlişkilerini gözlerden uzak tuttuğu öğrenilen çiftin aşkı da yazın Bodrum'da belgelenmişti. Erdoğan'ın 41'inci yaş gününü kutladığı gün Akyarlar'da tatil yapan ikili, konakladıkları otelde tartışma yaşamış ama bu krizi kısa sürede atlatmıştı.
"ÇOK GÜZEL BİR GECE OLDU"
Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Nehir Erdoğan, önceki gece aralarından Mustafa Denizli, Hıncal Uluç gibi isimlerin de bulunduğu arkadaş grubu ile Nişantaşı’nda bir mekanda hasret giderdi. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Çok güzel bir gece oldu benim için” dedi.
Nehir Erdoğan uzun bir aradan sonra Erkan Petekkaya ile başrol oynadığı ‘Sana Söz’ dizisi ile ekranlara dönmüş ancak dizi yedinci bölümü ile final yapmıştı. Muhabirlerin “Dizinin yedinci bölümde bitmesi can sıkıcı oldu mu sizin için?” sorusuna Erdoğan "Çok keyif aldığım bir işti. Güzel anılar biriktirdim. Tam tadında bitti" dedi. Güzel oyuncu yakın zamanda bir sinema filmi ile beyaz perdede olacağının müjdesini de verdi. Sinema filmi ile ilgili detay vermekten kaçınan Erdoğan “Yaz aylarında çekimleri başlayacak” demekle yetindi.
"ÇOK YAKIN ARKADAŞIM"
Muhabirlerin “Ressam Renan Kaleli ile ilişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna ise Erdoğan, “Arkadaşlar, bir şehir efsanesidir aldı başını gidiyor. Renan benim sevgilim değil. Hiçbir zaman Renan ile birlikte olmadık. Bu haberleri her yazdığınızda ve ben evimde bu haberleri okuduğumda kahkaha atıyorum. Renan benim çok yakın arkadaşım" diyerek aşk iddialarına son noktayı koymuş oldu.