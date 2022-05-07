Nebahat Çehre: Ben başlamış hiçbir diziye dahil olmam
Kanal D'de 12 yıl önce final yapmasına rağmen yayınlanan tekrar bölümleriyle gündem olmayı sürdüren 'Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu'su Nebahat Çehre, Etiler’de görüntülendi. Son olarak 2018 yapımı 'Yuvamdaki Düşman' dizisinde rol alan usta sanatçı, uzun süredir ekranlardan uzak olma nedenini açıkladı. Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti ile ilgili soruyu da cevaplayan Çehre, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in uyumuyla dikkat çeken 'Yargı'ya övgüler yağdırdı.
Nebahat Çehre, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Spor kıyafetleriyle dikkat çeken 78 yaşındaki oyuncuya, basın mensuplarının yönelttiği "Bayram tatiliniz nasıl geçti?" sorusuna, "Bu bayramda çok ziyaretçim olmadı, çoğu tatile gitti. Biraz sakin geçirdik” yanıtını verdi.
"BAŞAK DİZER'LE SÜREKLİ KONUŞUYORUZ"
Nebahat Çehre, 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in dünyaya gelen çocukları Kurt Efe hatırlatılınca, "Başak’la sürekli konuşuyoruz, doğumdan sonra da konuştuk. İhmal etmem onları. Anneli, babalı sağlık içinde büyüsün inşallah, önleri açık olsun. Kime benzediğini sormadım, yeni olduğu için sürekli değişiyor. Anne çok güzel, baba da çok yakışıklı, önemli olan geleceği güzel olsun” açıklamasını yaptı.
"DOKTOR, SAVCI, HAKİM ROLÜ OLABİLİR"
Gelen projelerin içine sinmediğini söyleyen Çehre, "Ben başlamış hiçbir diziye dahil olmam. Bugüne kadar çekmiş olduğum karakterlerin dışına çıkmak istedim, o yüzden direniyorum. Bakalım daha ne kadar direneceğim? Oyuncunun değişik karakterler oynaması lazım. Salon kadını, süslü, şık giyinen karakterler oynadım. Böyle bir karakter olabilir ama karakterde değişik bir şey olması lazım. Bir doktor olabilir, savcı olabilir, hakim olabilir” dedi.