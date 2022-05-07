Nebahat Çehre: Ben başlamış hiçbir diziye dahil olmam

"DOKTOR, SAVCI, HAKİM ROLÜ OLABİLİR"

Gelen projelerin içine sinmediğini söyleyen Çehre, "Ben başlamış hiçbir diziye dahil olmam. Bugüne kadar çekmiş olduğum karakterlerin dışına çıkmak istedim, o yüzden direniyorum. Bakalım daha ne kadar direneceğim? Oyuncunun değişik karakterler oynaması lazım. Salon kadını, süslü, şık giyinen karakterler oynadım. Böyle bir karakter olabilir ama karakterde değişik bir şey olması lazım. Bir doktor olabilir, savcı olabilir, hakim olabilir” dedi.