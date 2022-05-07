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MagazinNebahat Çehre: Ben başlamış hiçbir diziye dahil olmam
HaberlerMagazin Haberleri Nebahat Çehre: Ben başlamış hiçbir diziye dahil olmam
• 07 Mayıs 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:

Nebahat Çehre: Ben başlamış hiçbir diziye dahil olmam

Kanal D'de 12 yıl önce final yapmasına rağmen yayınlanan tekrar bölümleriyle gündem olmayı sürdüren 'Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu'su Nebahat Çehre, Etiler’de görüntülendi. Son olarak 2018 yapımı 'Yuvamdaki Düşman' dizisinde rol alan usta sanatçı, uzun süredir ekranlardan uzak olma nedenini açıkladı. Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti ile ilgili soruyu da cevaplayan Çehre, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in uyumuyla dikkat çeken 'Yargı'ya övgüler yağdırdı.

• 07 Mayıs 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:
1Nebahat Çehre: Ben başlamış hiçbir diziye dahil olmam
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Nebahat Çehre, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Spor kıyafetleriyle dikkat çeken 78 yaşındaki oyuncuya, basın mensuplarının yönelttiği "Bayram tatiliniz nasıl geçti?" sorusuna, "Bu bayramda çok ziyaretçim olmadı, çoğu tatile gitti. Biraz sakin geçirdik” yanıtını verdi.

2ARAYAN SORANIM VAR

"ARAYAN SORANIM VAR"

"Birlikte çalıştığınız oyuncu arkadaşlarınızdan vefasızlık görüyor musunuz? sorusu üzerine Çehre, "Hayır, görmüyorum. Arayan soranım var. Sanatçı bazı arkadaşlarımız, oyuncular arıyor. Bu durum ilişkilerinize bağlı oluyor” şeklinde konuştu.

3Nebahat Çehre: Ben başlamış hiçbir diziye dahil olmam

Yeşilçam’a nazaran yeni oyuncuların daha vefalı olduğunu dile getiren sanatçı, "Yeşilçam’da oyuncularla iç içe olamıyorduk çünkü nefes alacak vaktimiz yoktu. Yılda neredeyse 150 film çekiliyordu. Şimdiki ortam daha sıcak” ifadelerini kullandı.

4BAŞAK DİZERLE SÜREKLİ KONUŞUYORUZ

"BAŞAK DİZER'LE SÜREKLİ KONUŞUYORUZ"

Nebahat Çehre, 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in dünyaya gelen çocukları Kurt Efe hatırlatılınca, "Başak’la sürekli konuşuyoruz, doğumdan sonra da konuştuk. İhmal etmem onları. Anneli, babalı sağlık içinde büyüsün inşallah, önleri açık olsun. Kime benzediğini sormadım, yeni olduğu için sürekli değişiyor. Anne çok güzel, baba da çok yakışıklı, önemli olan geleceği güzel olsun” açıklamasını yaptı.

5DEFORME KEMİKLER İÇİN ATEL

DEFORME KEMİKLER İÇİN ATEL

Elinde atel takılı olduğu görülen ünlü oyuncu, "Elimde defermasyon kemikler çıktı. Onu önleyelim dedik. Başka bir şey yok” şeklinde konuştu.

6DOKTOR, SAVCI, HAKİM ROLÜ OLABİLİR

"DOKTOR, SAVCI, HAKİM ROLÜ OLABİLİR"

Gelen projelerin içine sinmediğini söyleyen Çehre, "Ben başlamış hiçbir diziye dahil olmam. Bugüne kadar çekmiş olduğum karakterlerin dışına çıkmak istedim, o yüzden direniyorum. Bakalım daha ne kadar direneceğim? Oyuncunun değişik karakterler oynaması lazım. Salon kadını, süslü, şık giyinen karakterler oynadım. Böyle bir karakter olabilir ama karakterde değişik bir şey olması lazım. Bir doktor olabilir, savcı olabilir, hakim olabilir” dedi.

7YARGI DİZİSİ ÇOK GÜZEL İŞ

"YARGI DİZİSİ ÇOK GÜZEL İŞ"

Son dönemde takip edip beğendiği diziler sorulunca usta sanatçı, Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Yargı’ dizisine ve senarist Sema Ergenekon’a övgüler yağdırdı.

8Nebahat Çehre: Ben başlamış hiçbir diziye dahil olmam

"Pazar günü Yargı’yı takip ediyorum, çok seviyorum. Çok güzel iş. Pınar Deniz, çok güzel ve başarılı. Kaan Urgancıoğlu da çok iyi. Birbirlerine çok yakıştılar. Dizi çok iyi gidiyor, yazarın her hafta heyecanı bırakması çok önemli. Heyecanla her hafta takip ediyorum."

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Nebahat Çehre: Ben başlamış hiçbir diziye dahil olmam

Nebahat Çehre: Ben başlamış hiçbir diziye dahil olmam