Ne olduğuna turistlerde şaşırdı: Rize'de kar bir anda bastırdı
05.07.2025 - 07:34Güncellenme Tarihi:
Rize’nin yüksek kesimlerinde yağan kar turizm faaliyeti için Rize’ye gelen turistleri de şaşırttı.
1
2
Rize’ye gelerek vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerde bu eşsiz doğanın beyaz örtüye bürünmesinden nasibini aldı.
3
Kaçkar Dağları’nın eteklerinde bulunan Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 450 rakımlı Başyayla da tamamen beyaza büründü.
4
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, Kaçkar Dağları’nın kendilerine sürpriz yaptığını dile getirerek "Bugün 4 Temmuz 2025. Kaçkar Dağları ve yaylalar kara büründü. Kaçkarlar bize sürpriz yaptı. "
5
"Her zaman olduğu gibi Kaçkar Dağları bizi sürpriz ile başladı" ifadelerini kullandı.
6