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Ne olduğuna turistlerde şaşırdı: Rize'de kar bir anda bastırdı

05.07.2025 - 07:34Güncellenme Tarihi:

Rize’nin yüksek kesimlerinde yağan kar turizm faaliyeti için Rize’ye gelen turistleri de şaşırttı.

1Ne olduğuna turistlerde şaşırdı: Rize'de kar bir anda bastırdı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Rize’de de kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

2Ne olduğuna turistlerde şaşırdı: Rize'de kar bir anda bastırdı

Rize’ye gelerek vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerde bu eşsiz doğanın beyaz örtüye bürünmesinden nasibini aldı.

3Ne olduğuna turistlerde şaşırdı: Rize'de kar bir anda bastırdı

Kaçkar Dağları’nın eteklerinde bulunan Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 450 rakımlı Başyayla da tamamen beyaza büründü.

4Ne olduğuna turistlerde şaşırdı: Rize'de kar bir anda bastırdı

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, Kaçkar Dağları’nın kendilerine sürpriz yaptığını dile getirerek "Bugün 4 Temmuz 2025. Kaçkar Dağları ve yaylalar kara büründü. Kaçkarlar bize sürpriz yaptı. "

5Ne olduğuna turistlerde şaşırdı: Rize'de kar bir anda bastırdı

"Her zaman olduğu gibi Kaçkar Dağları bizi sürpriz ile başladı" ifadelerini kullandı.

6Ne olduğuna turistlerde şaşırdı: Rize'de kar bir anda bastırdı