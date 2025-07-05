Ne olduğuna turistlerde şaşırdı: Rize'de kar bir anda bastırdı

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Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, Kaçkar Dağları’nın kendilerine sürpriz yaptığını dile getirerek "Bugün 4 Temmuz 2025. Kaçkar Dağları ve yaylalar kara büründü. Kaçkarlar bize sürpriz yaptı. "