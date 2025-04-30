Ne kadar satış olursa o kadar engelli tatile gidecek! Kırşehir'de anlamlı proje

"Emekleri Zayi Olmayacak"

Yapılan her emeğin geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda karşılık bulacağını aktaran Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen ise engelli bireylerin tatil için katkı sunmak istediğini ve bu nedenle de gözleme stantlarının açıldığını belirtti. Göçen, açıklamasında; "Kardeşlerimizin normal insanlar gibi yaşamaları adına kendilerine imkan sağlamaya çalışmaktayız. Bizi birilerinin tatile göndermesini reddediyoruz. Tatil için engelli kardeşlerimizin gayretleri ve bizleri baskı altına almaları hoşumuza gidiyor" diye konuştu.Öte yandan, el emeği ürünlerin açıldığı stantları gezen Kırşehir protokolünün alışveriş yapmaması gözlerden kaçmazken rüzgar etkisi nedeniyle açılan çadırlar belediyenin cenazelerde kullandığı çadırlar oldu.