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Süper LigNe Ali Koç ne Burak Elmas! İşte Özdemir'in istifasının sebebi...
HaberlerSüper Lig Haberleri Ne Ali Koç ne Burak Elmas! İşte Özdemir'in istifasının sebebi...
• 05 Nisan 2022 - 09:51 • Son Güncelleme:

Ne Ali Koç ne Burak Elmas! İşte Özdemir'in istifasının sebebi...

Dün ani bir kararla istifasını açıklayan ve bugün sessizliğini bozan Nihat Özdemir TFF içerisinde gelişen olayları açıklığa kavuşturdu. Özdemir'i istifaya sürükleyen ana sebepler arasında bir de Süper Lig başkanının olduğu ortaya çıkarken, 'eski başkanın İnanın, futbol konuşmak, maç izlemek bile istemiyorum' sözleri ise camiada bomba etkisi yarattı.

• 05 Nisan 2022 - 09:51 • Son Güncelleme:
1Ne Ali Koç ne Burak Elmas İşte Özdemirin istifasının sebebi...
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Yayın ihalesi için bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği toplantısında; Nihat Özdemir depremi yaşandı. Görev süresinin bitimine 1 yıl kalan TFF Başkanı Nihat Özdemir, flaş bir kararla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

2Ne Ali Koç ne Burak Elmas İşte Özdemirin istifasının sebebi...

Gündeme bomba gibi düşen istifa haberinin ardından kamuoyunda Özdemir'in neden böyle bir karar aldığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Posta gazetesinden Fakir Gürses açıklamaları dört gözle beklenen Nihat Özdemir ile konuştu. İşte Özdemir'in ağzından istifanın nedenleri:

3Ne Ali Koç ne Burak Elmas İşte Özdemirin istifasının sebebi...

"Bu anlık bir olay değildi. Uzun süredir kafamda şekillenen kararı uygulamaya koydum. Geçen hafta katıldığım UEFA görüşmelerinde bu konuyu kendi kendime açtım ve sonunda kararımı verdim."

4Ne Ali Koç ne Burak Elmas İşte Özdemirin istifasının sebebi...

"Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ istifa sürecinde etken olmuştur. İstediğini yapmadım. Birçok yerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istifamda rol oynadığı yazılsa da bunun aslı astarı yok."

5Ne Ali Koç ne Burak Elmas İşte Özdemirin istifasının sebebi...

"Geldiğim günden beri yıpratıldım. Adeta yıldım. İnanın bu adamlarla uğraşılmaz. Ben de bugüne kadar iyi dayandım."

6Ne Ali Koç ne Burak Elmas İşte Özdemirin istifasının sebebi...

"13 hakem ile ilgili alınan kararın Tahkim Kurulu'ndan dönmesi de istifa kararımda asla ve asla etkili olmadı."

7Ne Ali Koç ne Burak Elmas İşte Özdemirin istifasının sebebi...

"Maalesef yayın ihalesini gerçekleştiremedik. Katar'da yaptığımız son toplatında da işler iyi gitmedi. Bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Her şeyin hayırlısı olsun, şimdi hayatımda yeni bir dönem başlıyor."

8Ne Ali Koç ne Burak Elmas İşte Özdemirin istifasının sebebi...

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, Nihat Özdemir'in istifasını değerlendirdi. Soydan, "Kaybeden Türk futbolu oldu. Nihat Özdemir'in istifası ile ilgili söylenebilecek sözlerin ana fikri bu olur. Bunca yıl birlikte çalıştım, tüm kulüplere eşit mesafede olduğuna şahit oldum. Gün geldi canı gibi sevdiği Fenerbahçe aleyhindeki kararların altına imza attı. Adalet ve eşitlik onun yönetim felsefeydi. Ve görev yaptığı dönem içinde bundan bir kez bile taviz vermedi." dedi.

9Ne Ali Koç ne Burak Elmas İşte Özdemirin istifasının sebebi...

"Futbolumuz elindeki çok değerli bir yöneticiyi kaybetti." sözlerini kullanan Soydan, "Kaos ve ekonomik çıkmaz içindeki futbolu düze çıkarabilecek bir şansı ne yazık ki kaybettik" diye konuştu.

10Ne Ali Koç ne Burak Elmas İşte Özdemirin istifasının sebebi...

Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu ile yaptığı görüşmede arkadaşlarını sakin kalmaya davet etti. "Reaksiyon gösterip sakın istifa girişiminde bulunmayın" telkininde bulundu. Bir üye de, "Haziran ayına kadar bekleyin, mali genel kurul ile birlikte seçim yapılsın" dedi. Özdemir ise, "Bu da olmaz, o zaman güvenoyu arayışı gibi anlaşılır" diyerek bunu kabul etmedi.

11Ne Ali Koç ne Burak Elmas İşte Özdemirin istifasının sebebi...

Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu ile yaptığı görüşmede arkadaşlarını sakin kalmaya davet etti, "Reaksiyon gösterip sakın istifa girişiminde bulunmayın" telkininde bulundu. Bir üye de, "Haziran ayına kadar bekleyin, mali genel kurul ile birlikte seçim yapılsın" dedi. Özdemir ise, "Bu da olmaz, o zaman güvenoyu arayışı gibi anlaşılır" diyerek bunu kabul etmedi.

12Ne Ali Koç ne Burak Elmas İşte Özdemirin istifasının sebebi...

Yönetim kurulu toplantısına gelen Özdemir, önce üç gündem maddesini hatırlattı ve Mehmet Baykan'ın yerine geçecek başkan vekili olarak Mustafa Çağlar'ı önerdi. Çağlar'ın seçilmesinin ardından profesyonellerin dışarıya çıkmasını isteyen Nihat Özdemir...

13Ne Ali Koç ne Burak Elmas İşte Özdemirin istifasının sebebi...

"Bugün itibariyle federasyon başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. İnanın, futbol konuşmak, maç izlemek bile istemiyorum. Kulüp başkanlarını görmek dahi istemiyorum. Birbirlerinin yüzüne gülüyorlar, sonra toplantıda demediklerini bırakmıyorlar" diye konuştu.

14Ne Ali Koç ne Burak Elmas İşte Özdemirin istifasının sebebi...

Daha sonra, arkadaşlarıyla birlikte Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılacak naklen yayın toplantısına geçen Özdemir, beIN Sports'un son teklifini başkanlara anlattı. "Bu benim son görevimdi, istifa kararı aldım" diyerek sözlerine devam eden Özdemir, "Bu işi kendi aranızda çözersiniz. Hakkınızı helal edin" dedi.

15Ne Ali Koç ne Burak Elmas İşte Özdemirin istifasının sebebi...

O sırada TFF yöneticisi Nuri Akın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a dönerek, "Hadi buyrun bakalım. Çok istiyordunuz. Bundan sonra neler olacak hep beraber göreceğiz" derken, Özdemir de odayı terk etti.

16Ne Ali Koç ne Burak Elmas İşte Özdemirin istifasının sebebi...

Mehmet Baykan'ın istifa kararı da Nihat Özdemir'i çok üzdü. Çarşamba sabahı görevinden istifa ettiğini söyleyen Baykan'a Özdemir, "Neredeyse 20 günden fazla oldu (hakemlerle ilgili) bu karara, neden reaksiyon göstermedin? Bu konu üzerinde o kadar beraber konuştuk niye dile getirmedin?" dediği ve arkadaşlarına bununla ilgili şunları söylediği ortaya çıktı:

17Ne Ali Koç ne Burak Elmas İşte Özdemirin istifasının sebebi...

"Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızın beni bu kadar kolay yarı yolda bıraktıklarını hiç düşünmemiştim. Bu durum seni çok fazla üzdü."

18Ne Ali Koç ne Burak Elmas İşte Özdemirin istifasının sebebi...

 

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