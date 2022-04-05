Ne Ali Koç ne Burak Elmas! İşte Özdemir'in istifasının sebebi...

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, Nihat Özdemir'in istifasını değerlendirdi. Soydan, "Kaybeden Türk futbolu oldu. Nihat Özdemir'in istifası ile ilgili söylenebilecek sözlerin ana fikri bu olur. Bunca yıl birlikte çalıştım, tüm kulüplere eşit mesafede olduğuna şahit oldum. Gün geldi canı gibi sevdiği Fenerbahçe aleyhindeki kararların altına imza attı. Adalet ve eşitlik onun yönetim felsefeydi. Ve görev yaptığı dönem içinde bundan bir kez bile taviz vermedi." dedi.