Ne Ali Koç ne Burak Elmas! İşte Özdemir'in istifasının sebebi...
Dün ani bir kararla istifasını açıklayan ve bugün sessizliğini bozan Nihat Özdemir TFF içerisinde gelişen olayları açıklığa kavuşturdu. Özdemir'i istifaya sürükleyen ana sebepler arasında bir de Süper Lig başkanının olduğu ortaya çıkarken, 'eski başkanın İnanın, futbol konuşmak, maç izlemek bile istemiyorum' sözleri ise camiada bomba etkisi yarattı.
Yayın ihalesi için bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği toplantısında; Nihat Özdemir depremi yaşandı. Görev süresinin bitimine 1 yıl kalan TFF Başkanı Nihat Özdemir, flaş bir kararla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
"Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ istifa sürecinde etken olmuştur. İstediğini yapmadım. Birçok yerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istifamda rol oynadığı yazılsa da bunun aslı astarı yok."
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, Nihat Özdemir'in istifasını değerlendirdi. Soydan, "Kaybeden Türk futbolu oldu. Nihat Özdemir'in istifası ile ilgili söylenebilecek sözlerin ana fikri bu olur. Bunca yıl birlikte çalıştım, tüm kulüplere eşit mesafede olduğuna şahit oldum. Gün geldi canı gibi sevdiği Fenerbahçe aleyhindeki kararların altına imza attı. Adalet ve eşitlik onun yönetim felsefeydi. Ve görev yaptığı dönem içinde bundan bir kez bile taviz vermedi." dedi.
Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu ile yaptığı görüşmede arkadaşlarını sakin kalmaya davet etti. "Reaksiyon gösterip sakın istifa girişiminde bulunmayın" telkininde bulundu. Bir üye de, "Haziran ayına kadar bekleyin, mali genel kurul ile birlikte seçim yapılsın" dedi. Özdemir ise, "Bu da olmaz, o zaman güvenoyu arayışı gibi anlaşılır" diyerek bunu kabul etmedi.
Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu ile yaptığı görüşmede arkadaşlarını sakin kalmaya davet etti, "Reaksiyon gösterip sakın istifa girişiminde bulunmayın" telkininde bulundu. Bir üye de, "Haziran ayına kadar bekleyin, mali genel kurul ile birlikte seçim yapılsın" dedi. Özdemir ise, "Bu da olmaz, o zaman güvenoyu arayışı gibi anlaşılır" diyerek bunu kabul etmedi.
Daha sonra, arkadaşlarıyla birlikte Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılacak naklen yayın toplantısına geçen Özdemir, beIN Sports'un son teklifini başkanlara anlattı. "Bu benim son görevimdi, istifa kararı aldım" diyerek sözlerine devam eden Özdemir, "Bu işi kendi aranızda çözersiniz. Hakkınızı helal edin" dedi.
O sırada TFF yöneticisi Nuri Akın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a dönerek, "Hadi buyrun bakalım. Çok istiyordunuz. Bundan sonra neler olacak hep beraber göreceğiz" derken, Özdemir de odayı terk etti.
Mehmet Baykan'ın istifa kararı da Nihat Özdemir'i çok üzdü. Çarşamba sabahı görevinden istifa ettiğini söyleyen Baykan'a Özdemir, "Neredeyse 20 günden fazla oldu (hakemlerle ilgili) bu karara, neden reaksiyon göstermedin? Bu konu üzerinde o kadar beraber konuştuk niye dile getirmedin?" dediği ve arkadaşlarına bununla ilgili şunları söylediği ortaya çıktı: