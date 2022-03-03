Nazan Kesal eşiyle tanışma hikayesini anlattı: Bir kel kafa, üstünde parka!

'BEN BU KIZI ARIYORUM'

Yasemin Özilhan ile eşinin tanışması da ilginç. Bir dönemin güzel oyuncusu tanışma hikâyelerini şöyle anlatmıştı:



"İzzet bir dönem işleri için Moskova’da yaşamış. Şirket, lojmanında küçük bir daire vermişler. Küçük de bir televizyonu varmış ve orada benim 3-4 bölüm yayımlanan ‘Aşk Oyunu’ dizimi izliyormuş. Karıncalı karıncalı... Beni görüp beğenmiş.



Çevresine sormuş “Nasıl ulaşabilirim” diye, ortak tanıdık çıkmamış. Dizi kalkınca ben ‘Doktorlar’ kadrosuna girdim. İzzet de izin gününde İstanbul’a geliyor. Televizyon izlerlerken babası diyor ki “Oğlum bak bu ‘Doktorlar’ dizisi bizim hastanede çekiliyor.” İzzet bakıyor, beni görüyor. “Ben de bu kızı arıyordum” diyor. Ablası Türkan Abla hastanenin genel müdürü. Ertesi gün İzzet hastaneye geliyor ve tanışıyoruz. Mayıstan ağustosa kadar arada sırada görüştük, İzzet sete gelmeye devam etti ve birlikte olmaya ağustosta başladık."