Naz Mila kalça ameliyatı oldu! "Sargılar çıksın bakalım"
Evlilik programlarına katılarak adını duyuran ve daha sonra sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken fenomen gelin adayı Naz Mila bir dönem kalçasına estetik yaptırdığı anları paylaşmıştı. Naz Mila bu sefer kalça ameliyatı oldu.
• 15 Şubat 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:
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Gelin adayı olarak tanınan Naz Mila Youtube'da kalça estetiği olduğu anları sansür uygulamadan yayınlayarak dikkat çekmişti.
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Kalça protezi olduğu için pişman olduğunu geçtiğimiz gün soru-cevap etkinliği yaparken itiraf eden Naz Mila şimdi de kalça ameliyatı oldu.
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Sargıların çıkmasını bekleyen Naz Mila hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Mila bir sorunun yanıtını verirken küvette kıvrımlarını sergilediği bir pozu paylaştı ve "Sargılar çıksın bakalım" yazdı.
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NAZ MİLA ESTETİKSİZ HALİ
Naz Mila gelen sorular üzerine estetiksiz halini de paylaştı. İzdivaç programındaki halini paylaşan Mila "Ne fitre ne estetik var" yazdı.
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Mila, sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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NAZ MİLA KİMDİR?
Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu. Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi.
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Programın sonlanmasının ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, 1992 yılında dünyaya geldi.