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GündemNasreddin Hoca'nın 'maya çaldığı' göl kurudu üzerine Eber sarısı bitkisi çiçeklendi!
HaberlerGündem Haberleri Nasreddin Hoca'nın 'maya çaldığı' göl kurudu üzerine Eber sarısı bitkisi çiçeklendi!

Nasreddin Hoca'nın 'maya çaldığı' göl kurudu üzerine Eber sarısı bitkisi çiçeklendi!

Korunması gereken bitki türlerinden Eber sarısı, kuruyan Akşehir Gölü kıyısındaki sarı rengiyle ziyaretçilerine güzel bir manzara sunuyor. Gölçayır Mahallesi Muhtarı Berat Demirkapu, AA muhabirine, gölde son yıllarda su görülmediğini söyledi. Yıllar içinde gölün kurumasına tanıklık ettiklerini anlatan Demirkapu, "Göl tamamen kurudu diyebiliriz. Su yok. Baharda dereler biraz akıyor ama faydası yok. Sıcak bastığında dereler de akmıyor. Uzun yıllardır böyle. Orta alanlarda az biraz su olurdu o da artık yok." diye konuştu.

AA
• 11 Mayıs 2025 - 11:20 • Son Güncelleme:
AA
• 11 Mayıs 2025 - 11:20 • Son Güncelleme:
1Nasreddin Hocanın maya çaldığı göl kurudu üzerine Eber sarısı bitkisi çiçeklendi

Konya ile Afyonkarahisar arasındaki (Eber ile Akşehir Gölü) göl sahasında görülen Eber sarısı için 2013'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Tür Eylem Planı" hazırlandı.

2Nasreddin Hocanın maya çaldığı göl kurudu üzerine Eber sarısı bitkisi çiçeklendi

Mayıs başında açan ve bir ay çiçeklenme süresiyle dikkati çeken Eber sarısını koparanlara ve taşıyanlara yüksek rakamlarda para cezası veriliyor.

3Nasreddin Hocanın maya çaldığı göl kurudu üzerine Eber sarısı bitkisi çiçeklendi

Piyan sarısı adıyla da anılan bitki türü, Eber Gölü ile Akşehir Gölü'nün güneybatısında dar bir hat boyunca kesintili ve öbekler halinde yayılım gösteriyor.

4Nasreddin Hocanın maya çaldığı göl kurudu üzerine Eber sarısı bitkisi çiçeklendi

Akşehir Gölü'nün kıyısında, Gölçayır Mahallesi yakınlarında 150 dekarlık arazide Eber sarısı çiçeklendi.

5Nasreddin Hocanın maya çaldığı göl kurudu üzerine Eber sarısı bitkisi çiçeklendi

Gölçayır Mahallesi Muhtarı Berat Demirkapu, AA muhabirine, gölde son yıllarda su görülmediğini söyledi.

6Nasreddin Hocanın maya çaldığı göl kurudu üzerine Eber sarısı bitkisi çiçeklendi

Yıllar içinde gölün kurumasına tanıklık ettiklerini anlatan Demirkapu, "Göl tamamen kurudu diyebiliriz. Su yok. Baharda dereler biraz akıyor ama faydası yok.

7Nasreddin Hocanın maya çaldığı göl kurudu üzerine Eber sarısı bitkisi çiçeklendi

Sıcak bastığında dereler de akmıyor. Uzun yıllardır böyle. Orta alanlarda az biraz su olurdu o da artık yok." diye konuştu.Demirkapu, bölgede görülen Eber sarısının bugünlerde çiçek açtığını belirterek, şöyle konuştu:

8Nasreddin Hocanın maya çaldığı göl kurudu üzerine Eber sarısı bitkisi çiçeklendi

"Bölgemizde yaşayanların bildiği bir tür. Dışarıdan insanlar buraya geldiğinde şaşkınlık yaşıyor. Etrafa bakıyor, her taraf sapsarı. Neticede bir göz algısı oluyor. Genelde aynı bölgede her sene çıkıyor.

9Nasreddin Hocanın maya çaldığı göl kurudu üzerine Eber sarısı bitkisi çiçeklendi

Önceki yıllarda bir azalma olmuştu. Şu anda güzel bir manzara var. Güzel kokuyor, yaklaşık bir ay çiçekli duruyor. Gelenler fotoğraf çektiriyor. Bitkiye zarar verilmesinin ciddi cezası var."

10Nasreddin Hocanın maya çaldığı göl kurudu üzerine Eber sarısı bitkisi çiçeklendi

Demirkapu, göl kıyısının çiçeklenmesiyle bölgede arıcılık faaliyetlerinin arttığını kaydetti.