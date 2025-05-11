Nasreddin Hoca'nın 'maya çaldığı' göl kurudu üzerine Eber sarısı bitkisi çiçeklendi!
Korunması gereken bitki türlerinden Eber sarısı, kuruyan Akşehir Gölü kıyısındaki sarı rengiyle ziyaretçilerine güzel bir manzara sunuyor. Gölçayır Mahallesi Muhtarı Berat Demirkapu, AA muhabirine, gölde son yıllarda su görülmediğini söyledi. Yıllar içinde gölün kurumasına tanıklık ettiklerini anlatan Demirkapu, "Göl tamamen kurudu diyebiliriz. Su yok. Baharda dereler biraz akıyor ama faydası yok. Sıcak bastığında dereler de akmıyor. Uzun yıllardır böyle. Orta alanlarda az biraz su olurdu o da artık yok." diye konuştu.
AA
• 11 Mayıs 2025 - 11:20 • Son Güncelleme:
AA
• 11 Mayıs 2025 - 11:20 • Son Güncelleme: