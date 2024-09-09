Narin'in otopsisinde korkunç detaylar ortaya çıktı! Cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında

10- Cesedin taşındığı sürede, failin izi kalmış olabilir mi? Giysi, çuval üzerinde DNA veya parmak izi gibi izler var mı?11- Bu bir organize suç mu, bireysel bir sapkınlık mı yoksa başka bir kişisel anlaşmazlığın sonucu mu?12- Kuran kursundan çıktıktan sonra eve uğrayan Narin’in cesedinin yanında neden çantası ve Elif Ba’sı vardı? Normalde onları eve bırakması gerekmiyor mu? 13- Anne, amca ve kardeşlerin telefon görüşmeleri ve WhatsApp bilgileri silinmiş. Bu durumda Narin karanlık ve kirli ilişkilerin kurbanı mı oldu?