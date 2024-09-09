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Narin'in otopsisinde korkunç detaylar ortaya çıktı! Cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında

Günlerdir tüm Türkiye, kayıp Narin Güran'dan gelecek iyi haberi bekliyordu. Ancak 19 gün sonra acı haber geldi. Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan bu yana aranan Narin’in cansız bedeni köye 1.5 km uzaklıkta Eğertutmaz Dere yatağında bulundu. Üzeri taşla örtülmüş bir çuvalın içinde bulunan küçük kızın, boynundaki izlerden boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ayağında da kırık tespit edildi. Soruşturmada anne, baba, 2 ağabeyi, tutuklu amcanın eşi, çocukları ve Narin’in 3 amcasının da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

• 09 Eylül 2024 - 07:20 • Son Güncelleme:
• 09 Eylül 2024 - 07:20 • Son Güncelleme:
1Narinin otopsisinde korkunç detaylar ortaya çıktı Cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni dün sabah saatlerinde Bağlar, Tavşantepe Mahallesi yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi yatağında bulundu. Bugün 3. sınıfa başlayacak olan Narin’in ölüm haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X’ten “Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu” açıklamasıyla duyurdu. İki gün önce de bir ihbar üzerine jandarma ekipleri bu derede arama yapmış herhangi bir iz bulamamışlardı.

2ÇUVAL İÇİNDE BULUNDU

ÇUVAL İÇİNDE BULUNDU

Narin’in bulunmasına ilişkin açıklama yapan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde ekiplerin mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi’nde arama yaptığını anlattı. Zorluoğlu şu bilgileri verdi: “Narin Güran en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur.

3Narinin otopsisinde korkunç detaylar ortaya çıktı Cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında

İlk bulgulara göre Narin Güran’ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. ”

4ÇUVALDAN ELİF BA’SI DA ÇIKTI

ÇUVALDAN ELİF BA’SI DA ÇIKTI

Eğertutmaz Deresi ve çevresinde ekiplerce inceleme yapıldı. Narin’in cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Narin’in cansız bedenini ağabeyi B.G. (20) teşhis etti. Diyarbakır Barosu Nahit Eren, “Narin’in konulduğu çuvalda terlikleri, çantası, Elif Ba’sı bulundu” dedi. Eren, bir gazetecinin “Terliğinin ikisi de torbada mıydı? sorusu üzerine “Evet” yanıtını verdi.

5BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Soruşturmada dün bir başsavcıvekili ile üç savcı daha görevlendirildi. Narin’in annesi Yüksel, babası Arif Güran, 2 ağabey, tutuklu amcanın eşi, 3 amcanın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Adli Tıp’ta dün akşam tamamlanan otopsideki ilk bulgulara göre Narin’in cansız bedeninin 15 gün suda kaldığının, boynunda boğulma izi ve ayağında kırık olduğunun tespit edildiği belirtildi.

6Narinin otopsisinde korkunç detaylar ortaya çıktı Cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında

Öte yandan sadece tutuklu amcanın değil, gözaltına alınan diğer aile bireylerinden bazılarının da olay günü ile sonrasına ait arama ve mesaj kayıtlarının silindiğinin, hatta sim kart ve telefon değişikliklerinin yapıldığının anlaşıldığı öğrenildi. Babaya ait telefonda ise bu türden bir işleme rastlanmadı. Kesin raporun 15 gün sonra çıkması bekleniyor.

7BÖLGE 8 KEZ ARANDI

BÖLGE 8 KEZ ARANDI

Narin’İ arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir çalışma yürüttü. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin’e dair bir ize rastlanmadı. Narin’in bulunduğu Eğertutmaz Deresi de 3 kez aranmıştı. Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

8YANIT BEKLEYEN SORULAR

YANIT BEKLEYEN SORULAR

1- Narin’in çuvalın içerisinde ve üzeri taşlarla kapatılmış olması, cesedin buraya taşındığını gösteriyor. Olay yerinde başka izler, ayak izleri veya araç geçişi izleri var mı?

2- Cesedin taşınırken geçtiği güzergâhlarda güvenlik kameraları veya görgü tanıkları var mı?

3- Narin’in baygın bir şekilde battaniyenin altında görüldüğü benzinlik civarında başka deliller bulundu mu?

9Narinin otopsisinde korkunç detaylar ortaya çıktı Cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında

4- Narin’in kaybolduğu gün ve çevresinde kimlerin hareket halinde olduğu tespit edilebil di mi? Tanıklar veya kamera kayıtları şüpheli bir kişinin varlığını destekliyor mu?

5- Narin’in bulunması, babasının cezaevinde tutuklu bulunan amcayı ziyaretinden hemen sonra gerçekleşti. Narin’in yerini amca söylemiş olabilir mi?

6- Suç öncesi ve sonrası, çevrede alışveriş yapan veya şüpheli malzeme satın alan kimse var mı?

10Narinin otopsisinde korkunç detaylar ortaya çıktı Cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında

7- Fail, cesedi gizlerken neden bu kadar özen gösterdi? Olayı ne kadar süredir planlıyordu?

8- Narin’in kesin ölüm nedeni nedir? Boğulma, darp, zehirlenme gibi net bir ölüm nedeni var mı?

9- Ölüm zamanı tespit edilebildi mi? Cesedin bulunduğu andan ne kadar süre önce öldürülmüş?

11Narinin otopsisinde korkunç detaylar ortaya çıktı Cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında

10- Cesedin taşındığı sürede, failin izi kalmış olabilir mi? Giysi, çuval üzerinde DNA veya parmak izi gibi izler var mı?11- Bu bir organize suç mu, bireysel bir sapkınlık mı yoksa başka bir kişisel anlaşmazlığın sonucu mu?12- Kuran kursundan çıktıktan sonra eve uğrayan Narin’in cesedinin yanında neden çantası ve Elif Ba’sı vardı? Normalde onları eve bırakması gerekmiyor mu? 13- Anne, amca ve kardeşlerin telefon görüşmeleri ve WhatsApp bilgileri silinmiş. Bu durumda Narin karanlık ve kirli ilişkilerin kurbanı mı oldu?

12İLK KANIT ARAÇTAKİ DNA

İLK KANIT ARAÇTAKİ DNA

Narin Güran’ı tutuklanan amcası Salim Güran’ın otomobilinin ön koltuğunda Narin’in DNA örneklerine rastlandı. Salim Güran için benzin istasyonunda çalışan Murat Çınar Çatalca, jandarmaya “Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı” ifadesini vemiş ve ardından amca tutuklanmıştı.

13Narinin otopsisinde korkunç detaylar ortaya çıktı Cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, aracın içinin yeterlice araştırıldığını belirterek, şunları dedi: “Çeşitli dalga boylarında ışık verilerek ortamda bulunan biyolojik materyal kan, tükürük, sperm, kusmuk, idrar gibi biyolojik materyalleri görünür kılar ve bu bölgelerden örnek alırız ve DNA için inceleme yapılır. Ayrıca şoför koltuğunda bu lekelerin bulunduğu ifade edildiğinden araştırmanın derinleşmesine yol açtı.

14Narinin otopsisinde korkunç detaylar ortaya çıktı Cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında

Cinayet açısından sadece biyolojik materyal ve DNA ile karar vermek her zaman olanaklı olmaz tüm dava dosyası tanık ifadeleri biyolojik deliller ölü muayenesi otopsi toksikolojik inceleme ve cinsel saldırı yönünden eğer sperm varsa cesette bunların hepsi anlamlı olur.”

15AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEMEDİLER

AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEMEDİLER

Narin’in cansız bedeninin bulunmasının ardından bakanlardan art arda açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın mesajlarındaki ortak nokta aileye başsağlığı dilememeleri oldu.

16‘KANI BULUNMALI’

‘KANI BULUNMALI’

Adli Tıp Uzmanı Nevzat Alkan, “Koltuklara, paspaslara ve zemin ile vites koluna ince ultraviyole ışığı yansıtılır. Karanlıkta sonra biyolojik materyal yansıması veren yerlerden örnek alınır, kesin kanıt Narin’in kanını bulmak olurdu” dedi.

17TERLİĞİN BULUNDUĞU YERE YAKIN

TERLİĞİN BULUNDUĞU YERE YAKIN

Narin’in kaybolmadan önceki son görüntüleri okulun güvenlik kamerasına yansımıştı. 21 Ağustos’ta saat 15.15’i gösteren görüntülerde, Narin’in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp, tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği anlar yer almıştı. Çalışmalarda 22 Ağustos’ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos’ta da 2 kilometre mesafede 2 farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her 2 terliğin de ailesinin beyanıyla Narin’e ait olmadığı belirlendi. Narin bu terliklerin yakınlarında bulundu.

18KOLDAKİ ISIRIK

KOLDAKİ ISIRIK

Soruşturmada Narin’in ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp’ta ısırıkların Narin’e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. bırakılmıştı. E.G. dün yeniden gözaltına alındı.

19‘ÖLEN KARDEŞİN MEZARI AÇILABİLİR’

‘ÖLEN KARDEŞİN MEZARI AÇILABİLİR’

Narin’in 1.5 yıl önce merdivenden düşerek ölen engelli kardeşi Tülin Güran’ın otopsi yapılmadan defnedildiği öğrenildi. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, “Kardeş ölümüyle ilgili şüphe olması halinde tekrar soruşturma başlatılıp, mezarın açılabilir. İlgili ilk izlenim aile içi infaz” dedi.

20YUMRUKLA SUSTURDULAR

YUMRUKLA SUSTURDULAR

Narin’in bir yakını, cenaze bekleme salonunun önündeyken kalabalığa dönerek, “Gidin yalan konuşun, tamam mı” diye bağırdı. Önce yanındaki kadın daha sonra ise bir erkek Narin’in yakınını susturmaya çalıştı. Bir kez daha “Yalan konuşun” diyen kadına bir adam yumruk attı.

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLMEDİ

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, "Narin'in otopsi çalışması sona erdi. Adli Tıp Kurumu'ndan Narin'in cenazesi aileye teslim edilmedi. Cenaze Adli Tıp Kurumu'nda. Narin'in cenazesi sabah teslim edilecek." diyerek son bilgileri aktardı.

21MUHTAR AMCA TUTUKLANMIŞTI

MUHTAR AMCA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmada Narin’in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı Salim Güran tutuklanmıştı. Amcanın aracında Narin DNA’sı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, 2 Ağustos günü çıkarıldığı mahkeme tarafından “Kasten öldürme” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanmıştı.

22‘KATLEDENLERİN HESAP VERMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ’

‘KATLEDENLERİN HESAP VERMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ’

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Narin’e Allah’tan rahmet dileyerek, sosyam medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

23Narinin otopsisinde korkunç detaylar ortaya çıktı Cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında

“Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok. Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler.

24Narinin otopsisinde korkunç detaylar ortaya çıktı Cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında

19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum.”

25Narinin otopsisinde korkunç detaylar ortaya çıktı Cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında

- Emine Erdoğan: Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı. Narin’i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum.

26Narinin otopsisinde korkunç detaylar ortaya çıktı Cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Sorumluların adalet önünde en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağız.

27BACAĞINDA KIRIK, BOYNUNDA LEZYON

"BACAĞINDA KIRIK, BOYNUNDA LEZYON"

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum. Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum.- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Narin kızımızdan gelen acı haberden dolayı çok üzgünüz. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Narin tüm Türkiye’nin yüreği oldu. Narin’e bu caniliği yapanlar adalet önünde mutlaka hesap verecek ve cezasını çekecek.