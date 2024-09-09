Narin'in otopsisinde korkunç detaylar ortaya çıktı! Cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında
Günlerdir tüm Türkiye, kayıp Narin Güran'dan gelecek iyi haberi bekliyordu. Ancak 19 gün sonra acı haber geldi. Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan bu yana aranan Narin’in cansız bedeni köye 1.5 km uzaklıkta Eğertutmaz Dere yatağında bulundu. Üzeri taşla örtülmüş bir çuvalın içinde bulunan küçük kızın, boynundaki izlerden boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ayağında da kırık tespit edildi. Soruşturmada anne, baba, 2 ağabeyi, tutuklu amcanın eşi, çocukları ve Narin’in 3 amcasının da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
• 09 Eylül 2024 - 07:20 • Son Güncelleme:
• 09 Eylül 2024 - 07:20 • Son Güncelleme: