Narin'in ölüm tarihi belli oldu! Otopsi raporu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Diyarbakır’da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı Tavşantepe Mahallesi’ndeki çocukların durumlarına ilişkin psikososyal destek ekibince hazırlanan ön rapor tamamlandı. Raporda dikkat çeken detaylar yer aldı. Öte yandan Narin'in otopsi raporu ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Ölüm tarihi belli olan Narin ile ilgili Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren açıklama yaptı.
DHA
• 20 Eylül 2024 - 14:37 • Son Güncelleme:
DHA
• 20 Eylül 2024 - 14:37 • Son Güncelleme: