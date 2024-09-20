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GündemNarin'in ölüm tarihi belli oldu! Otopsi raporu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
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Narin'in ölüm tarihi belli oldu! Otopsi raporu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Diyarbakır’da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı Tavşantepe Mahallesi’ndeki çocukların durumlarına ilişkin psikososyal destek ekibince hazırlanan ön rapor tamamlandı. Raporda dikkat çeken detaylar yer aldı. Öte yandan Narin'in otopsi raporu ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Ölüm tarihi belli olan Narin ile ilgili Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren açıklama yaptı.

DHA
• 20 Eylül 2024 - 14:37 • Son Güncelleme:
DHA
• 20 Eylül 2024 - 14:37 • Son Güncelleme:
1Narinin ölüm tarihi belli oldu Otopsi raporu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, X hesabından, Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın otopsi raporu ile ilgili detayları paylaştı. Eren, açıklamasında, Narin’in ölümünün 21 Ağustos’ta gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

2Narinin ölüm tarihi belli oldu Otopsi raporu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

“Narin’in katledilmesine ve ölümün oluş şekline yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın raporunda yer alan tespitler şu şekildedir:1.Mevcut verilerle çocuğun cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda değerlendirme yapılamadığı,

3Narinin ölüm tarihi belli oldu Otopsi raporu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

2- Mevcut verilerle çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı,3-Ölümün 21.08.2024 tarihinde meydana geldiği,

4Narinin ölüm tarihi belli oldu Otopsi raporu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

4-Sol diz altında bacağın kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından gerçekleştirildiği,

5Narinin ölüm tarihi belli oldu Otopsi raporu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

5-Otopsiside alt ve üst çenede bazı dişlerin yerinde olmadığı, bir kısmının torba içinde bulunduğu, mevcut dişlerin de yerlerinden kolayca ayrıldıkları tespit edilmiştir,

6Narinin ölüm tarihi belli oldu Otopsi raporu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

6- Ölüm sebebi “ağız ve burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği” belirtilmiştir.

7Narinin ölüm tarihi belli oldu Otopsi raporu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Otopsi sürecindeki gözlemlerimizle zaman zaman kamuoyunda oluşan yanlış algıları düzeltmek adına yaptığımız açıklamalar işbu raporlarda doğrulanmıştır. Bir kez daha gerçek adaletin sağlanması, fail veya faillerin tespiti, yargılanması ve cezalandırılması için soruşturma sürecini titizlikle takip etmeye devam edeceğiz.”

8ZEHİRLENEREK Mİ ÖLDÜRÜLDÜ

ZEHİRLENEREK Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Raporda, Narin’in cinsel saldırı ya da zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı yer aldı.