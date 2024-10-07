Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemNarin'in köyü Tavşantepe için ilk rapor! Özel ekip çalışmalarını tamamladı, işte raporun sonuçları...
HaberlerGündem Haberleri Narin'in köyü Tavşantepe için ilk rapor! Özel ekip çalışmalarını tamamladı, işte raporun sonuçları...

Narin'in köyü Tavşantepe için ilk rapor! Özel ekip çalışmalarını tamamladı, işte raporun sonuçları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla Tavşantepe köyünde çalışmalarda bulunan psikologlar ve psikolojik danışmanlar çalışmalarını tamamladı. Narin’in kuzenleriyle görüşmeler gerçekleştiren ekip, çocukların bazısında yaşananlardan olumsuz etkilenerek kaygı ve korku durumlarının arttığını, bazılarının ise okula devamsızlık yaptığını tespit etti. Bakanlık, kuzenlerin danışmanlık tedbirleriyle desteklemeye yönelik yeni bir çalışma başlattı

• 07 Ekim 2024 - 09:49 • Son Güncelleme:
• 07 Ekim 2024 - 09:49 • Son Güncelleme:
1Narinin köyü Tavşantepe için ilk rapor Özel ekip çalışmalarını tamamladı, işte raporun sonuçları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Diyarbakır’da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kuzenlerinden bazılarının yaşananlardan olumsuz etkilenerek kaygı ve korku duygularının arttığını, bazılarının ise okula devamsızlık yaptığını belirledi. Bakanlık, kuzenlerin danışmanlık tedbirleriyle desteklemeye yönelik yeni bir çalışma başlattı.

2Narinin köyü Tavşantepe için ilk rapor Özel ekip çalışmalarını tamamladı, işte raporun sonuçları...

Bakanlık ekipleri Tavşantepe Mahallesi’ndeki psikososyal destek çalışmaları kapsamında 7-13 yaş arası 50’ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca verdikleri hizmetin ardından ön rapor hazırlamıştı.

3

Ön raporun ardından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesine yönelik talimat vermiş, çocukların psikolojik iyilik hallerinin arttırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar eski düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekip oluşturulmuştu.

4Narinin köyü Tavşantepe için ilk rapor Özel ekip çalışmalarını tamamladı, işte raporun sonuçları...

Edinilen bilgiye göre, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan “Tavşantepe Özel Ekibi” köyde çalışmalarına başladı. Psikologlar ve psikolojik danışmanların görev aldığı uzman ekip, ilk olarak Narin’in kuzenleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

5DİŞ İZİNİN SAHİBİ TESPİT EDİLEMEDİ

"DİŞ İZİNİN SAHİBİ TESPİT EDİLEMEDİ"

Narin’in 18 yaş altı 14 kuzeni ile yapılan görüşmelerin ardından ilk bulgularda çocukların psikolojik durumlarına yönelik dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı.

6Narinin köyü Tavşantepe için ilk rapor Özel ekip çalışmalarını tamamladı, işte raporun sonuçları...

Çocukların sosyal uyum süreçlerini izleyen ekip, Narin’in kuzenlerinden bazılarının yaşanan olay nedeniyle psikolojik olumsuzluk yaşadığını belirledi.

7Narinin köyü Tavşantepe için ilk rapor Özel ekip çalışmalarını tamamladı, işte raporun sonuçları...

Özellikle yaşları küçük kuzenlerde korku ve kaygı durumunun hakim olduğunu tespit eden uzmanlar, bazı çocukların “toplumsal baskılardan dolayı eğitimlerine devam edemediklerini” belirttiğini kayıt altına aldı.

8Narinin köyü Tavşantepe için ilk rapor Özel ekip çalışmalarını tamamladı, işte raporun sonuçları...

Bu çocukların düzenli takiplerinin yapılması için danışmanlık tedbiri ile desteklenmelerinin önemine vurgu yapan özel ekip, kuzenlerden okula devamsızlık yapanlarla ilgili ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerini de bilgilendirdi.

9BİRTAKIM KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VAR

"BİRTAKIM KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VAR"

Bazı kuzenlerin ise olaydan olumsuz etkilenmesine karşın yapılan psikolojik desteklerin ardından durumlarının şu an daha iyi olduğu belirlenirken, çocukların eğitim hayatlarına devamlarının sağlanmasının normalleşme süreçlerinde etkili olacağı değerlendirilmesine yer verildi.

10Narinin köyü Tavşantepe için ilk rapor Özel ekip çalışmalarını tamamladı, işte raporun sonuçları...

Ekibin köydeki çalışmaları devam ederken, daha kapsamlı çalışmaların soruşturmanın tamamlanması hemen ardından başlayacağı kaydedildi.