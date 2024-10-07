Narin'in köyü Tavşantepe için ilk rapor! Özel ekip çalışmalarını tamamladı, işte raporun sonuçları...

"BİRTAKIM KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VAR"

Bazı kuzenlerin ise olaydan olumsuz etkilenmesine karşın yapılan psikolojik desteklerin ardından durumlarının şu an daha iyi olduğu belirlenirken, çocukların eğitim hayatlarına devamlarının sağlanmasının normalleşme süreçlerinde etkili olacağı değerlendirilmesine yer verildi.