Narin'in köyü Tavşantepe için ilk rapor! Özel ekip çalışmalarını tamamladı, işte raporun sonuçları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla Tavşantepe köyünde çalışmalarda bulunan psikologlar ve psikolojik danışmanlar çalışmalarını tamamladı. Narin’in kuzenleriyle görüşmeler gerçekleştiren ekip, çocukların bazısında yaşananlardan olumsuz etkilenerek kaygı ve korku durumlarının arttığını, bazılarının ise okula devamsızlık yaptığını tespit etti. Bakanlık, kuzenlerin danışmanlık tedbirleriyle desteklemeye yönelik yeni bir çalışma başlattı
• 07 Ekim 2024 - 09:49 • Son Güncelleme:
• 07 Ekim 2024 - 09:49 • Son Güncelleme: