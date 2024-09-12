Narin'in engelli ablası Tülin'in ölüm nedeni ortaya çıktı! Meğer merdivenlerden düşmemiş
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın engelli ablasının da merdivenlerden düşerek öldüğüyle ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Narin'in ablası Tülin Güran'ın, 5 yaşındayken solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve öksürük şikâyeti ile Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındığı, 10 günlük tedavi sonunda ise metabolizma hastalığı, solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
• 12 Eylül 2024 - 11:01 • Son Güncelleme:
• 12 Eylül 2024 - 11:01 • Son Güncelleme: