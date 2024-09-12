Narin'in engelli ablası Tülin'in ölüm nedeni ortaya çıktı! Meğer merdivenlerden düşmemiş

Sabah'ta yer alan habere göre Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın 2004 yılında ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiği Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından ellerinde ve ayaklarında fizyolojik engellerden kaynaklı 3 yaşındayken 2007 yılında yüzde 95, 2008 yılında yüzde 85, 2009 yılında ise yüzde 99 olmak üzere 3 adet heyet raporuyla engelli olduğu öğrenildi.