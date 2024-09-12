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Narin'in engelli ablası Tülin'in ölüm nedeni ortaya çıktı! Meğer merdivenlerden düşmemiş

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın engelli ablasının da merdivenlerden düşerek öldüğüyle ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Narin'in ablası Tülin Güran'ın, 5 yaşındayken solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve öksürük şikâyeti ile Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındığı, 10 günlük tedavi sonunda ise metabolizma hastalığı, solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

• 12 Eylül 2024 - 11:01 • Son Güncelleme:
• 12 Eylül 2024 - 11:01 • Son Güncelleme:
1Narinin engelli ablası Tülinin ölüm nedeni ortaya çıktı Meğer merdivenlerden düşmemiş

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken Narin'in ablasının da 2009 yılında merdivenlerden düşerek öldüğü, otopsi yapılmadığı ve ölümünün şüpheli olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

2Narinin engelli ablası Tülinin ölüm nedeni ortaya çıktı Meğer merdivenlerden düşmemiş

Sabah'ta yer alan habere göre Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın 2004 yılında ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiği Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından ellerinde ve ayaklarında fizyolojik engellerden kaynaklı 3 yaşındayken 2007 yılında yüzde 95, 2008 yılında yüzde 85, 2009 yılında ise yüzde 99 olmak üzere 3 adet heyet raporuyla engelli olduğu öğrenildi.

3Narinin engelli ablası Tülinin ölüm nedeni ortaya çıktı Meğer merdivenlerden düşmemiş

Tülin Güran'ın 2009 yılında 5 yaşındayken solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve öksürük şikâyeti ile Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındığı, 10 gün süreyle Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tetkik ve tedavisi devam ederken metabolizma hastalığı, solunum yetmezliği sebebiyle 19 Kasım 2009 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.

4Narinin engelli ablası Tülinin ölüm nedeni ortaya çıktı Meğer merdivenlerden düşmemiş

Tavşantepe mezarlığına defnedildiği öğrenilen Tülin Güran'ın ölümünün iddia edildiği gibi merdivenlerden düşme sonucu yaşanmadığı kaydedildi.

5Narinin engelli ablası Tülinin ölüm nedeni ortaya çıktı Meğer merdivenlerden düşmemiş

Diyarbakır'da 19 gün sonra cesedi derede bulunan Narin Güran soruşturmasını yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in 2019 yılında hayatını kaybeden 5 yaşındaki engelli ablası Tülin Güran ile ilgili de soruşturma başlattı.

6Narinin engelli ablası Tülinin ölüm nedeni ortaya çıktı Meğer merdivenlerden düşmemiş

Başsavcılık, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden 5 yaşında hayatını kaybeden Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'la ilgili soruşturma için bilgi ve belge istedi.

7Narinin engelli ablası Tülinin ölüm nedeni ortaya çıktı Meğer merdivenlerden düşmemiş

Güran ailesi, kızlarının doğuştan engelli olduğu ve eceliyle öldüğünü belirtmişti.

8Narinin engelli ablası Tülinin ölüm nedeni ortaya çıktı Meğer merdivenlerden düşmemiş