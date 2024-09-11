Narin'in amcası Salim Güran ile ilgili kan donduran itiraf! Yasak aşk iddiası dikkat çekti
Narin’in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ifadesinde cinayeti Salim Güran’ın işlediğini öne sürdü: Salim ‘Arif’in kızını öldürdüm’ dedi. Öte yandan cinayet sebebi olarak yetkililer ‘yasak ilişki’, ‘Narin görmemesi gereken bir şey gördü’, ‘intikam’ gibi başrollerinde anne, amca ve abinin olduğu senaryoları değerlendiriyor. Narin Güran cinayetinde aile fertlerinin de aralarında olduğu 23 şüpheli, savcılığa sevk edildi.
• 11 Eylül 2024 - 07:43 • Son Güncelleme:
• 11 Eylül 2024 - 07:43 • Son Güncelleme: