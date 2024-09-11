Narin'in amcası Salim Güran ile ilgili kan donduran itiraf! Yasak aşk iddiası dikkat çekti

Salim Güran, ‘Bunu gömeceksin, gömmezsen senin aileni gömeceğim’ demiş. Bu ailenin her yerde adamları var. Dün görüşmeye gittim. Ağabeyimle bizzat kendim konuştum. Dedim ki ‘Sen ne yaptıysan doğru söyle.’ Bana dediği şey, ‘Beni sizinle tehdit etti.’ Biz köyde 2 eviz ancak bu ailenin 20’ye yakın evi var ve bizden çok ama çok güçlüler. Biz demiyoruz ağabeyimiz suçsuz. Sonuçta alıp bu kızı oraya gömen o. Yapması gereken direk jandarmaya gitmesiydi ama korktuğu için bir şey yapmamış. Biz ağabeyim gözaltına alınana kadar da bu işle ağabeyimin parmağı olduğunu bilmiyorduk.”