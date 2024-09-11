Narin soruşturmasında yeni gelişme! Sır perdesinin ardında 3 olası senaryo
Narin’in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ifadesinde cinayeti Salim Güran’ın işlediğini öne sürdü: Salim ‘Arif’in kızını öldürdüm’ dedi. Öte yandan cinayet sebebi olarak yetkililer ‘yasak ilişki’, ‘Narin görmemesi gereken bir şey gördü’, ‘intikam’ gibi başrollerinde anne, amca ve abinin olduğu senaryoları değerlendiriyor. Narin Güran cinayetinde aile fertlerinin de aralarında olduğu 24 şüpheli, savcılığa sevk edildi. Bunun yanında Amca Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul ise davadan çekildiğini açıkladı. Öte yandan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı amca Salim Güran Bağlar Kaymakamlığı'nca görevinden açığa alındı. Narin’in öldürülmesindeki ‘sır perdesi’ni aramaya çalışan yetkililerin 3 senaryo üzerinde duruyor.
• 11 Eylül 2024 - 21:24 • Son Güncelleme:
• 11 Eylül 2024 - 21:24 • Son Güncelleme: