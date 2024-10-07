Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Narin öldürüldüğünde evde kimler vardı? Salim Güran ile ilgili şoke eden ayrıntı...
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ canlı yayında soruşturmadaki son bilgileri aktardı. Uludağ, "Saat 15.18 ile 15.21 arasında yani Narin'in katledildiği sırasında olay yerinde kim var? Anne Yüksel Güran var, Amca Salim Güran'ın orada olduğunu biliyoruz. Yenge Hediye Güran, Maşallah Güran ve ağabey Enes Güran. Hepsi olay yerinde. Narin Güran 3 dakikada kendi evinde katledildi, kendi evinde katledildiği netleşti" dedi.
• 07 Ekim 2024 - 13:50 • Son Güncelleme:
• 07 Ekim 2024 - 13:50 • Son Güncelleme: