Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Narin öldürüldüğünde evde kimler vardı? Salim Güran ile ilgili şoke eden ayrıntı...

NARİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDE EVDE KİMLER VARDI?

Ama ilk yapılan çalışmada saat 15.18 ile 15.21 arasında yani Narin'in katledildiği sırasında olay yerinde kim var? Anne Yüksel Güran var, Amca Salim Güran'ın orada olduğunu biliyoruz. Yine baz istasyonu sinyallerinden anlıyoruz. Ve yenge Hediye Güran, Maşallah Güran da orada. Olay yerinde olanlara baktığımızda Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde ilişkileri vardı dediği Hediye ve Maşallah Güran'ın da olay yerinde olması hatta Salim Güran'ın da olay yerinde olması aslında kuşkuları çok çok artırıyor. Başka kim var olay yerinde ağabey Enes Güran. Hepsi olay yerinde. Narin Güran 3 dakikada kendi evinde katledildi, kendi evinde katledildiği netleşti.