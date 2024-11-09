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GündemNarin Güran cinayetinde 3. duruşma! Baba Arif Güran'ın 'en önemli delil' dediği görüntüler izletildi! Savcı talebini açıkladı
HaberlerGündem Haberleri Narin Güran cinayetinde 3. duruşma! Baba Arif Güran'ın 'en önemli delil' dediği görüntüler izletildi! Savcı talebini açıkladı

Narin Güran cinayetinde 3. duruşma! Baba Arif Güran'ın 'en önemli delil' dediği görüntüler izletildi! Savcı talebini açıkladı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dün başlayan ilk duruşması, 3. gününde devam ediyor. Mahkeme başkanı itirafçıyı “Bildiğin varsa anlat, yeni görüntü ortaya çıkabilir.” sözleriyle uyardı. Görüntüler, katil veya katilleri kesinleştirecek netlikte olabilir. Savcı ise duruşmanın bugünkü celsesinde tutukluların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

• 09 Kasım 2024 - 16:00 • Son Güncelleme:
• 09 Kasım 2024 - 16:00 • Son Güncelleme:
1Narin Güran cinayetinde 3. duruşma Baba Arif Güranın en önemli delil dediği görüntüler izletildi Savcı talebini açıkladı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına duruşmasının 3. gününde sürüyor. Bugün soruşturmaya ilişkin 18 tanık dinlenecek. Öte yandan Arif Güran'ın evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameraları, bugünkü duruşmada izlenecek.

2ADLİ TIP ÖNÜNDEKİ GÖRÜNTÜLER: AĞZIMI KAPATMAK İSTERKEN ABLA SUS’ DEDİ

ADLİ TIP ÖNÜNDEKİ GÖRÜNTÜLER: AĞZIMI KAPATMAK İSTERKEN 'ABLA SUS’ DEDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi sonrası Narin'in cenazesinin götürüldüğü Adli Tıp önünde basın mensuplarına dönerek, "Gidin, yalan konuşun" dedikten sonra bir yakını tarafından yumruk atılan Oya Yorulmaz, tanık olarak dinlendi.Yorulmaz, "O cümleyi basına söyledim. Bana yumruk vurmadı. Kardeşim Taner Mehmetoğlu, ağzımı kapatmak isterken 'Abla sus’ dedi" diye konuştu.

3DARA ÜS BÖLGESİNİN GÖRÜNTÜLERİ İZLETİLDİ

DARA ÜS BÖLGESİNİN GÖRÜNTÜLERİ İZLETİLDİ

Ailenin talebi sonrası istenen Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin görüntüleri izletildi. Baba Arif Güran'a istediği görüntünün o olup olmadığı soruldu.Arif Güran "Evet, budur" dedi. İyileştirilmiş olan ve en net görüntüler olduğu söylenen, köyü gösteren 21 Ağustos 15.12 saatini gösteren görüntüler, Arif Güran’a izlettirildi.

4ŞAHİN GÖZ KAMERANIN İSE KAYIT YAPMADIĞI SÖYLENDİ

'ŞAHİN GÖZ' KAMERANIN İSE KAYIT YAPMADIĞI SÖYLENDİ

'Şahin Göz' kameranın ise kayıt yapmadığı söylendi. Daha sonra Arif Güran, mahkeme heyetine, 'Oraya bir terör saldırısı olsa kayıt olmayacak mı?' diye sordu.Mahkeme başkanı da "Savcılık tarafından bize, istenen görüntülerde herhangi bir şey bulunmadığı söylendi" dedi.Diyarbakır Barosu da sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

5SALİM GÜRAN’IN İŞÇİSİ İLE SES KAYDI

SALİM GÜRAN’IN İŞÇİSİ İLE SES KAYDI

Avukat Nahit Eren ile Salim Güran'ın avukatları, yeminli tercüman ve stajyer avukat eşliğinde Salim Güran ile R.A. arasında geçen Kürtçe görüşmeye ilişkin ses kaydı dinletildi.Ses kaydının dinletilmesinden sonra söz alan sanık Güran, "Konuşmada geçen 'Bend' sınır demektir. Tarladan çıkardığımız taşlardır. Son fıskiyeye uzatma vurmuşum, yere düşmüş. R.A'ya 'Gidip onu kaldırsın dedim." ifadelerini kullandı.

6SES KAYDI SONRASI ÇELİŞKİLİ İFADE

SES KAYDI SONRASI ÇELİŞKİLİ İFADE

Avukat Eren'in, "Kamuoyunda çok manipülatif haberler yapıldı. Bunlardan biri de bu ses kaydıydı. Hem dosyadaki bir bilgiyi düzeltelim hem de bir soru sormak istiyorum. Önceden yaptığın savunmada bunun kaçak elektrikle ilgili bir alet olduğunu söyledin, bu çelişkiyi giderebilir misin?" diye sorması üzerine Güran, şu beyanda bulundu:"Bu konuşmamızı iyi dinledim. Fıskiye düşmüş, elbisem müsait olmadığı için R.A'ya 'Gel son fıskiyeyi vur.' diyorum. Aletle ilgili de telefonda konuşuyorduk ama bu görüşmemizde 'Fıskiye düşmüş.' dedim."Arif Güran'ın talebi üzerine tutuklu eşi Yüksel ve oğlu Enes Güran ile görüşmesine izin verdiArif Güran, önce oğluna sonra eşine sarılarak "Allah hakkınızı bırakmasın." dediGüran ailesinin bazı fertleri ise salondan çıkarken Nevzat Bahtiyar'a dönerek "Allah senin belanı versin." ifadesini kullandı.

7ARABA MESELESİNİ ÇÖZMEMİZ İÇİN ÇAĞIRDILAR

''ARABA MESELESİNİ ÇÖZMEMİZ İÇİN ÇAĞIRDILAR'

Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin davanın duruşması, 3'üncü gününde sürüyor. Duruşmada dinlenen tanıklardan Cahit Kaya, Arif Güran ile Nevzat Bahtiyar arasındaki araç alışverişini anlattı. Kaya, "Araba meselesi için Arif Güran beni ve ağabeyimi çağırdı. Önce Nevzat anlattı, sonra Arif anlattı. Bizi ikisini de dinledik. Nevzat, 'Bu araba senindir' dedik. '30 bin TL'yi Arif sen ödeyeceksin' dedik. '50 bin TL'yi Nevzat sen ödeyeceksin' dedik. Nevzat, 'Bu parayı ödeyemem' dedi. Salim de Arif'in 10 bin TL'sini ödemeyi kabul etti. Sonra Nevzat da 50 bin TL'yi ödemeyi kabul etti. Başka bir şeye tanık olmadım. Bu olaydan sonra, bu olayla ilgili bir daha görüşmedik. Bizi bu olayı çözmemiz için çağırdılar. Aile meclisi toplantılarını duymadım, katılmadım da" dedi.

8NEVZAT İLE ARİF ARASINDA BİR TARTIŞMA OLDU

'NEVZAT İLE ARİF ARASINDA BİR TARTIŞMA OLDU'

Diğer tanık Kutbettin Kaya, "Araba meselesi için beni çağırdılar. Nevzat ile Arif arasında bir tartışma oldu. Nevzat Bahtiyar'a 'Senin paran yoksa Salim'in kardeşinin evi var. Evin sıvasını yaparsın' dedik. Nevzat dedi ki 'O benim arkadaşımdır. Bizim aramızda sorun olmaz' dedi" diye konuştu. Mahkeme başkanının Güran ailesinin aile meclisi toplantılarına katılıp katılmadığını sorusu üzerine de "Aile meclisi toplantılarına katılmadım" yanıtını verdi.

9SALİM O GÜN NORMALDİ

'SALİM O GÜN NORMALDİ'

Tanık olarak dinlenen elektrikçi Abdulsamet Yeşildal da "Mehmet Şerif beni aradı. 'Kesici arızalanmış' dedi. 3 bin TL’ye anlaştık. Tarlaya gittik. Karpuz yedik, menemen yedik. Salim vardı, R.A. vardı. 2 de çocuk vardı. Beraber geldik oraya. Motor süren biri vardı. 17.30 gibi oradan ayrıldık. Salim'in olay günü kıyafetlerini hatırlamıyorum. Salim o gün normaldi, tedirginlik hali yoktu" diye konuştu.

10ENESİN YÜZÜNDE MORLUK YOKTU

'ENES'İN YÜZÜNDE MORLUK YOKTU'

İfade veren diğer tanık Muhammed Kaya "Olay günü banyo yaptıktan sonra dışarı çıktım. Akşam üstüydü. İkindi ezanından sonra. Muhammed Yağmur ile Enes dışarıydı. Bakkalın ön tarafındaydık. Bakkalın oğlu da oradaydı. Biraz sohbet etti. Sonra Enes ile Muhammed arabayla gitti. Ben de eve gittim. Enes'in yüzünde morluk yoktu. Herhangi bir tedirginlik yoktu. Saman muhabbetini duymadım" dedi. Dinlenilmesi istenen M.A.K., 14 yaşında olduğu için tanıklık yapılmasına izin verilmedi.

11SAVCI TUTUKLULUK DEVAM ETSİN DEDİ

SAVCI 'TUTUKLULUK DEVAM ETSİN' DEDİ

Narin davasında savcı tutukluların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkemenin savcının talebini karara bağlaması bekleniyor.

12DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Narin Güran cinayetine ilişkin davada 4 sanık ve 26 tanığın dinlenmesi tamamlandı. 3’üncü gününde devam eden duruşmaya saat 15:00'a kadar ara verildi.

13İTİRAFÇIDAN YENİ İFADE

İTİRAFÇIDAN YENİ İFADE

Hürriyet Gazetesi Muhabiri Musa Kesler, Nevzat Bahtiyar’ın ekrana doğru kafasını çevirdiğini belirtirken 3 gündür ilk defa bir yere baktığını belirtti. Büyük amca Hüseyin Güran salonda.

14İLK ÖNCE NARİNİ BAŞKA YERE Mİ GÖMDÜ

İLK ÖNCE NARİN'İ BAŞKA YERE Mİ GÖMDÜ?

Avukat Nahit Eren adli tıp raporundaki lavraların ne anlama geldiğini sordu. Avukat, Nevzat Bahtiyar’a oraya gider gitmez suyun içine mi gömdün? Başka yere gömüp sonra oraya mı getirdin? diyor. Nevzat Bahtiyar ben suya koydum üstü biraz dışarıdaydı. Taş koydum ama üstü biraz açıkta kaldı. Hepsi ıslanmadı.Avukat, ‘DSİ suyu bıraktığında deredeki su ne kadar yükselir.’ diye sorduğunda ise Nevzat Bahtiyar, ‘tahminim yok.’ diyor.30 dakika içinde taş koydun üstüne geldin sadece çantanın ipi ile çuvala bağladın neden bu kadar uzun sürdü? Ne yaptın orada diye soruyor.

15Narin Güran cinayetinde 3. duruşma Baba Arif Güranın en önemli delil dediği görüntüler izletildi Savcı talebini açıkladı

İp aradım ne kadar aradım diye bilmiyorum. Diye cevap veriyor.Artık salonda Güran ailesi yok. Mahkeme başkanı insan olarak soruyorum diyor. Burada verdiğin beyanlar geçen sefer verdiğin ifadeler doğru mu? İfade net ve insani mahkeme başkanının böyle bir yaklaşımı var. Zaman zaman özür dilediği anlar da manşet oldu. Aynı şeyi Nevzat Bahtiyar’a da yaptığını görüyorum.

16SAKLADIĞIN BİR ŞEY VAR MI

'SAKLADIĞIN BİR ŞEY VAR MI?'

Bizden sakladığın bir şey var mı, eksik anlattığın var mı, yeni kayıtlar gelecek yeni bilgiler çıkabilir.

17HATIRLAMIYORUM

'HATIRLAMIYORUM'

Nevzat Bahtiyar hakimin sorusuna, ‘hatırlamıyorum.’ şeklinde yanıt verdi. Son bilgi.Avukat Nahit Eren ise ‘Cesetle ilk gittiği yerin burası olduğunu düşünmüyorum’ dedi.

18NARİNİN ADLİ TIP RAPORUNDA YENİ DETAY

NARİN'İN ADLİ TIP RAPORUNDA YENİ DETAY

3. duruşmada konuşan eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, 'Babayı dün üzdüysem özür dilerim tekrardan.Sayın Başkan, Nevzat'ın yer göstermesi sırasındaki kaydı ekrana yansıtmanızı rica edeceğim. Üzülerek söylüyorum, vücut üzerindeki lavralar, canlılar İstanbul Adli Tıp’a gitti. Rapordan okuyorum: Bu haliyle cesedin bazı kısımlarının karada kaldığı değerlendirilmektedir.' dedi.

19BABA GÜRAN SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

BABA GÜRAN SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Dün tanıkların dinlendiği mahkeme salonunda eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren tanık Enes Baran'a soru sorduğu esnada baba Arif Güran sinir krizi geçirmişti. Baba Arif Güran, ”Kızımdan bahsederek anlatmayın. Yeter. Allah için. Yeter yeter yeter. Gözümün içine baka baka anlatıyorlar” diyerek sinir krizi geçirerek mahkeme salonundan çıkmıştı.

209 TANIK DİNLENDİ

9 TANIK DİNLENDİ

Duruşmanın 3’üncü gününde, Güran ailesinin avukatlarının talebi üzerine mahkemeye getirilen 10 tanıktan 9’u dinlendi. 1’i 14 yaşından küçük olduğu için dinlenmedi.

21MAHKEME BAŞKANI CÜBBESİNİ ÇIKARARAK SORDU: SAKLADIĞIN BİR ŞEY VAR MI

MAHKEME BAŞKANI CÜBBESİNİ ÇIKARARAK SORDU: SAKLADIĞIN BİR ŞEY VAR MI?

Öte yandan mahkeme başkanı, cübbesini çıkararak Nevzat Bahtiyar'a yönelik, "Bu kadar insan gece gündüz bu dosyaya çalışıyoruz. Duygu sömürüsü yapmıyorum. İşimi yapıyorum. Bir birey olarak söylemek istiyorum. Üzerimdeki cübbeyi çıkarıyorum. Vermiş olduğun beyanlar doğru mudur?" diye sordu. Bahtiyar, "Doğrudur" cevabını verdi. Mahkeme başkanının "Birine iftira atmak, yalan söylemek var mıdır? Bizden sakladığın bir şey var mı?" sorusuna da Nevzat Bahtiyar, "Yok" yanıtını verdi. "Bize eksik anlattığın bir şey var mı?" sorusuna ise "Hatırlamıyorum" dedi. Mahkeme başkanı, daha sonra cübbesini giydi.