Narin Güran cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 2'nci kez hakim karşısında
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 2'nci duruşması başladı. Tutuklu 6 sanık, davanın ikinci duruşması için güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Haklarında 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istenen 15 sanığın yargılanmasına 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tanıkların dinlenilmesi ile başlandı.
Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)
• 25 Nisan 2025 - 10:41 • Son Güncelleme:
Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)
• 25 Nisan 2025 - 10:41 • Son Güncelleme: