Narin Güran cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 2'nci kez hakim karşısında

Duruşmanın ardından sanık avukatları, 17 Nisan'da mahkeme hakimini Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet etti. Dilekçede; sanıkların susma hakkı ve diğer hakları hatırlatılmadan, savcı tarafından iddianame okunmadan savunmalara geçildiği, ilgisiz derneğin davaya katılan olarak dahil edildiği ve sanıkların yargılandıkları suçun kanundaki alt sınırının 6 ay olduğu, ancak tutuklulukta geçirdikleri sürenin 7 ayı aştığı belirtilip, duruşma hakimi hakkında soruşturma açılması talep edildi.