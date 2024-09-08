Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni gelişme! 21 kişi gözaltına alındı

DİYARBAKIR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Zorluoğlu, “Bilindiği üzere, ilimiz Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde ailesiyle birlikte ikamet eden Narin Güran kızımız, 21 Ağustos’tan bu yana kayıp olarak aranmaktaydı. Kayıp haberinin alınmasından itibaren İl Jandarma Komutanlığımızın koordinasyonunda, başta jandarma, AFAD ve emniyet uzman personelimiz olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi marifetiyle ve büyük bir gayretle arama faaliyetlerine bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir.