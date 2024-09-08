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Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni gelişme! 21 kişi gözaltına alındı

21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni köye 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz deresinde bulundu. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken Narin’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in dere kenarında çuval içerisinde bulunduğunu ve ilk bulgulara göre, çuvalın üzerinin şüphe uyandırmaması için taşlarla ve dallarla doğal bir görüntü verildiğini açıkladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilirken soruşturma kapsamında 21 şüpheliye gözaltı talimatı verildi.

• 08 Eylül 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
• 08 Eylül 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
1Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni gelişme 21 kişi gözaltına alındı

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı. Narin'in cansız bedeni köye bir kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

221 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 19 gün sonra mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğerturmaz Deresi’nde çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.

3Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni gelişme 21 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Tunç, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturmasına ilişkin, "Narin soruşturmasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verildi" dedi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.

4Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni gelişme 21 kişi gözaltına alındı

Bakan Tunç, şu ifadelere yer verdi:"Hepimizi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir. Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."

5KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Narin Güran'ın cenazesinin defnedileceği Tavşantepe Mahallesi'ndeki köy mezarlığında hazırlık yapıldı. Hazırlıklar sırasında emniyet güçlerinin de köye giriş çıkışta kontrollerde bulunduğu görüldü.

6DİYARBAKIR VALİSİNDEN AÇIKLAMA

DİYARBAKIR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Zorluoğlu, “Bilindiği üzere, ilimiz Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde ailesiyle birlikte ikamet eden Narin Güran kızımız, 21 Ağustos’tan bu yana kayıp olarak aranmaktaydı. Kayıp haberinin alınmasından itibaren İl Jandarma Komutanlığımızın koordinasyonunda, başta jandarma, AFAD ve emniyet uzman personelimiz olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi marifetiyle ve büyük bir gayretle arama faaliyetlerine bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir.

7Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni gelişme 21 kişi gözaltına alındı

iğer taraftan da konunun adli boyutu ile ilgili çalışma, Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda yürütülmüştür. 8 Eylül 2024 Pazar günü, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 2 su altı kurtarma timi, 2 jandarma özel harekat timi, 2 komando timi, 1 iz takip köpek unsuru, 2 kadavra köpek unsuru, 1 arama kurtarma köpeği, 1 dron ve 2 yer altı görüntüleme cihazı ile mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi’nde yapılan aramada, kayıp çocuk Narin Güran, en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde, üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur” dedi.

8‘DOĞAL GÖRÜNTÜ VERİLEREK KAPATILMIŞ’

‘DOĞAL GÖRÜNTÜ VERİLEREK KAPATILMIŞ’

Narin’in öldürüldükten sonra çuvala konularak dere kenarına şüphe uyandırmayacak şekilde gizlendiğini ifade eden Vali Zorluoğlu, “İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran’ın, öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisinde konup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisinde yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışması kapsamında, Eğertutmaz Deresi’nin bu bölgesi yeniden aranmış, uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır. Kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, başımız sağ olsun” diye konuştu.

9BÖLGE 8 DEFA ARANDI

BÖLGE 8 DEFA ARANDI

Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin’e dair bir ize rastlanmamıştı.

10İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından "Diyarbakır Bağlar’da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir. Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.

11BAKAN GÖKTAŞ: SORUMLULARIN EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

BAKAN GÖKTAŞ: SORUMLULARIN EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Diyarbakır Bağlar’da kaybolan evladımız Narin’in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız" dedi.

1219 GÜNDÜR ARANIYORDU... AMCASI TUTUKLANMIŞTI

19 GÜNDÜR ARANIYORDU... AMCASI TUTUKLANMIŞTI

8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kaybolmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında amca S.G. tutuklanmıştı.

13Narini arama çalışmaları 18inci gününde; ihbar sonrası gölet yine arandı

Narin'i arama çalışmaları 18'inci gününde; ihbar sonrası gölet yine arandı