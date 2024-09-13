Narin Güral cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Cinayet şüphesi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş

NARİN NE GÖRDÜ

Tüm şüpheler bu sorunun etrafında yoğunlaşıyor. Eve giden Narin ne gördü?* Babası o gün Batman’daydı. Kızının kayıp olduğunu ise Narin kaybolduktan 4 saat sonra öğreniyor.* Köyün erkekleri ise davetiye dağıtıyordu.* Yasak ilişkiyi mi gördü?* Şimdi bu yasak ilişkinin sadece iki kişi yani amca ile anne arasında olmadığı, başka yasak ilişkilerin de o köyde yaşandığı iddiası konuşuluyor ve araştırılıyor. Yine bu ilişki ağının ortasında muhtar olan ve tutuklanan amcanın olduğu ileri sürülüyor.