Narin Güral cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Cinayet şüphesi R.A: Henüz bende değil daha ölmemiş
Türkiye'yi yasa boğan Narin Güral cinayeti ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Adeta sessizliğe bürünen köyde herkes evine neden kamera taktırdı? Narin bulunmadan bir gün önce kapı önünde birkaç kadın Yasin okudu mu? Merak edilen sorular yanıt beklerken kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cinayeti ortaya çıkarabilecek nitelikle bir yazışma ortaya çıktı.
• 13 Eylül 2024 - 07:49 • Son Güncelleme:
• 13 Eylül 2024 - 07:49 • Son Güncelleme: