Narin davasının sanıkları televizyonsuz tek kişilik hücrelerde tutuluyor!
Narin cinayeti kapsamında “iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek” suçundan tutuklu bulunan Salim Güran, Nevzat Bahtiyar, Yüksel Güran ve Enes Güran, Diyarbakır’daki cezaevinde tek kişilik hücrelerde tutuluyor. Sanıkların hücrelerinde televizyon bulunmazken, onlarla temas eden infaz koruma memurları yaka kameraları ile görev yapıyor.
AA/DHA/İHA
• 13 Kasım 2024 - 08:06 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 13 Kasım 2024 - 08:06 • Son Güncelleme: