Narin davasının sanıkları televizyonsuz tek kişilik hücrelerde tutuluyor!

Avukatları da istediği zaman ziyarete gidebiliyor. İlgili mevzuata göre haftada sadece 3 bin 500 lira harcayabiliyorlar. Bu parayı nakit olarak yanlarında bulunduramıyorlar. Cezaevinin kantininden fiş ve makbuz ile alışveriş yapabiliyorlar. Kantinden buzdolabı, semaver ve vantilatör gibi ihtiyaçlarını da karşılayabiliyorlar. Şimdiye kadar birbirleriyle görüşme talepleri yok. Olsa da bu talep mevzuata uygun olmadığı için kabul görmeyecek. Herhangi bir taşkınlık veya disiplinsizlik de şimdiye kadar olmadı.