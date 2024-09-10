Narin cinayetinin baş şüphelisi amcanın ifadesi ortaya çıktı! "Babası mısın?" sorusuna yanıt verdi
Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporuna yansıdı. Soruşturmada anne, baba, 2 ağabeyi, tutuklu amcanın eşi, çocukları ve Narin’in 3 amcasının da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Köyde gözaltına alınan 24. kişi olan Nevzat B.'nin dehşete düşüren ifadesine ulaşıldı. Öte yandan son olarak Narin'in cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nde itirafçı Nevzat B. ile keşif yapılıyor. İtirafçının Narin'in cesedini taşıdığı kırmızı aracın görüntüleri ise ilk kez ortaya çıktı. Cinayetin tek şüphelisi olan ve kasten öldürme suçundan tutuklanan amca Salim Güran'ın ifadesinde ise çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Salim Güran, sorgusunda "Narin'in babası mısın?" sorusunu da yanıtladı.
• 10 Eylül 2024 - 01:30 • Son Güncelleme:
• 10 Eylül 2024 - 01:30 • Son Güncelleme: