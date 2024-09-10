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Narin cinayetinin baş şüphelisi amcanın ifadesi ortaya çıktı! "Babası mısın?" sorusuna yanıt verdi

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporuna yansıdı. Soruşturmada anne, baba, 2 ağabeyi, tutuklu amcanın eşi, çocukları ve Narin’in 3 amcasının da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Köyde gözaltına alınan 24. kişi olan Nevzat B.'nin dehşete düşüren ifadesine ulaşıldı. Öte yandan son olarak Narin'in cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nde itirafçı Nevzat B. ile keşif yapılıyor. İtirafçının Narin'in cesedini taşıdığı kırmızı aracın görüntüleri ise ilk kez ortaya çıktı. Cinayetin tek şüphelisi olan ve kasten öldürme suçundan tutuklanan amca Salim Güran'ın ifadesinde ise çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Salim Güran, sorgusunda "Narin'in babası mısın?" sorusunu da yanıtladı.

• 10 Eylül 2024 - 01:30 • Son Güncelleme:
• 10 Eylül 2024 - 01:30 • Son Güncelleme:
1Narin cinayetinin baş şüphelisi amcanın ifadesi ortaya çıktı Babası mısın sorusuna yanıt verdi

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Narin Güran, Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

2CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran, son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltında olan Narin'in anne ve babasının cenazeye katılmasına ise izin verilmedi.

3Narin cinayetinin baş şüphelisi amcanın ifadesi ortaya çıktı Babası mısın sorusuna yanıt verdi

Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesi'ndeki Batıkarakoç 2. Camisi'ne getirildi.

4Narin cinayetinin baş şüphelisi amcanın ifadesi ortaya çıktı Babası mısın sorusuna yanıt verdi

Üzerine gelinlik bırakılan Güran'ın cenazesinin bulunduğu tabut, musalla taşına konuldu.

5MUTLAKA HESABI SORULACAKTIR

'MUTLAKA HESABI SORULACAKTIR'

İl Müftüsü Celal Büyük, burada yaptığı konuşmada, "Cennete uçan Narin'imizi son yolculuğuna uğurlamak için buradayız." dedi.Sözün bittiği yerde olduklarını dile getiren Büyük, masum bir evladın katledildiğini belirtti.

6Narin cinayetinin baş şüphelisi amcanın ifadesi ortaya çıktı Babası mısın sorusuna yanıt verdi

Büyük, şunları kaydetti:"İnsanlığımızdan, vicdanımızdan utandığımız bir andayız, bir gündeyiz. Bugün burada musallada yatan aslında vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenab-ı Hak bizleri vicdan ve ahlak sahibi insanlardan eylesin. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden gözden geçirir ve yeniden hatırlarız. Kur'an ve sünnetin bize öğrettiği çerçevede ahlaklı bir toplum, nesil olma yolunda ilerleriz. Narin'imiz cennettedir, masumdur.

7Narin cinayetinin baş şüphelisi amcanın ifadesi ortaya çıktı Babası mısın sorusuna yanıt verdi

'Güçlü ve etkili' olduğu belirtilen Güran ailesinin 19 gündür köylülere büyük bir baskı uyguladığı iddia edilirken, soruşturmanın seyrini geçen hafta gelen bir itirafın değiştirdiği ortaya çıktı.

8Narin cinayetinin baş şüphelisi amcanın ifadesi ortaya çıktı Babası mısın sorusuna yanıt verdi

Narin'in katledilmesiyle ilgili ilk itiraf gözaltına alınan bir zanlıdan geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar (Narin'in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.

9Narin cinayetinin baş şüphelisi amcanın ifadesi ortaya çıktı Babası mısın sorusuna yanıt verdi

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova soruşturma ile ilgili şu bilgileri aktardı:Bundan sonraki aşamayı belirleyecek ifadeye ulaşıldı. 24. kişi çok önemli ifade verdi. Narin’in amcasının cesedi arabada taşıdığı ve para vererek cesedin ortadan kaldırılmasını istediği belirtildi.Muhtarın arabada bir şey var yok etmem gerekiyor yardım eder misin dediği öğrenildi. Para vermesi karşılığında kabul ettiği belirtildi. Cesedinin battaniyeye sarıldığı ifadede belirtiliyor. Kaybolduğu gün çuval içinde dere kenarına bıraktığını söylüyor.Amcanın şu ana kadar ben öldürmedim dediği belirtiliyor. Gözaltına alınan 24. kişinin çuvala sığıyordu, bacak konusunda bilgim yok dediği de belirtildi.

10Salim Güran Narini öldürmüş müdür, öldürdü ise neden öldürmüştür

Salim Güran Narin'i öldürmüş müdür, öldürdü ise neden öldürmüştür?

'Salim Güran kendi öldürmemiş olsaydı bana getirip ortadan kaldır demezdi. Neden öldürmüş olabileceğini bilmiyorum. Tiktok'ta ise Arif Güran'a 'Sana öyle bir açı yaşatacağım ki asla unutamayacaksın' demiş ben buradan öğrendim. Köyde bu şekilde konuşuluyordu.'

11Narin cinayetinin baş şüphelisi amcanın ifadesi ortaya çıktı Babası mısın sorusuna yanıt verdi

Salim Güran ile irtibatınız WhatsApp ya da internet veri tabanlı uygulamalar üzerinden mi yoksa normal şebeke üzerinden midir?Biz normal Şebeke üzerinden konuşuruz.

12ANNESİ VE AMCASI GÖZALTINDA, BABASI GÖZALTINDA DEĞİL

"ANNESİ VE AMCASI GÖZALTINDA, BABASI GÖZALTINDA DEĞİL"

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ itirafçı N.B.'nin ifadesine ilişkin detayları paylaştı. İşte Uludağ'ın açıklamaları..."Önemli gelişmeler var. İtirafçı köyde yaşayan N.B. köyde sıvacılık yapıyor. Olaya dair çok önemli bilgileri ekiplere verdi. İtirafçı N.B. 'Ben o gün bir iş için muhtarı aramıştım, yolda tesadüfen araçlarımız karşı karşıya geldi. Muhtar aracımı durdurdu 'Battaniyeye sarılı bir şey var, bunu gömmemiz gerekiyor, bu konuda bana yardım et' dedi. Muhtar sana çok para vereceğim deyince kabul ettim. Muhtar 'sende çuval var mı?' diye sordu. Daha sonra çuvala koyduk, dere yatağına gidip gömdüm" dedi.

13Narin cinayetinin baş şüphelisi amcanın ifadesi ortaya çıktı Babası mısın sorusuna yanıt verdi

Narin'in annesi ve amcası gözaltında ama baba gözaltında değil. Çapraz soruşturma devam ediyor. Bazıları yardım-yataklık, bazıları jandarmayı yanlış yönlendirme şeklinde, 24 kişi sorgulanıyor. İtirafçı cinayeti kimin işlediğini bilmiyorum diyor. Amca, Narin'i kimin öldürdüğünü bana söylemedi diyor.

14İŞTE ÖN OTOPSİ RAPORU

İŞTE ÖN OTOPSİ RAPORU

Cinayetle ilgili önemli itiraf sonrasında soruşturma derinleştirildi. Yapılan otopsi işleminde Narin'in bedeninden 91 numune alındığı ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

15İŞTE NARİNİN CESEDİNİ TAŞIDIĞI O ARAÇ

İŞTE NARİN'İN CESEDİNİ TAŞIDIĞI O ARAÇ!

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra derede çuval içinde ölü bulunan Narin Güran'ın cansız bedenin taşındığı kırmızı otomobilin de arama çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülere yansıdığı ortaya çıktı. 25 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle alınan görüntülerde Nevzat B.'nin, Salim Güran'ın otomobilinden aldığı Narin'in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu görüldü.

16NARİNİN BABASI MISIN SORUSUNA YANIT VERDİ

"NARİN'İN BABASI MISIN?" SORUSUNA YANIT VERDİ

Salim Güran, jandarmadaki sorgusunda "Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?" sorusunu da yanıtladı.

17Narin cinayetinin baş şüphelisi amcanın ifadesi ortaya çıktı Babası mısın sorusuna yanıt verdi

Amca Güran, "Narin'in babası mısınız?" sorusunu "Yoktur. Yok öyle bir şey" şeklinde yanıtladı. Salim Güran, jandarmanın "Sizin kullandığınız araçta neden diğer yeğenlerinizin DNA'sı çıkmıyor da sadece Narin'in DNA'sı çıkıyor? Bunu açıklar mısınız?" sorusuna "Ben bunu açıklayamam" derken "Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı" sorusuna verdiği yanıt şaşkınlık yarattı.

18NARİN GÖRMÜŞ OLDUĞU BİR OLAY NETİCESİNDE...

"NARİN GÖRMÜŞ OLDUĞU BİR OLAY NETİCESİNDE..."

Amca Salim Güran, ifadesinde "Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı?" sorusunu "Benim hiçbir fikrim yoktur" şeklinde yanıtladı.