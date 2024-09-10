Narin cinayetinin baş şüphelisi amcanın ifadesi ortaya çıktı! "Babası mısın?" sorusuna yanıt verdi

"ANNESİ VE AMCASI GÖZALTINDA, BABASI GÖZALTINDA DEĞİL"

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ itirafçı N.B.'nin ifadesine ilişkin detayları paylaştı. İşte Uludağ'ın açıklamaları..."Önemli gelişmeler var. İtirafçı köyde yaşayan N.B. köyde sıvacılık yapıyor. Olaya dair çok önemli bilgileri ekiplere verdi. İtirafçı N.B. 'Ben o gün bir iş için muhtarı aramıştım, yolda tesadüfen araçlarımız karşı karşıya geldi. Muhtar aracımı durdurdu 'Battaniyeye sarılı bir şey var, bunu gömmemiz gerekiyor, bu konuda bana yardım et' dedi. Muhtar sana çok para vereceğim deyince kabul ettim. Muhtar 'sende çuval var mı?' diye sordu. Daha sonra çuvala koyduk, dere yatağına gidip gömdüm" dedi.